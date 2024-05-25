Учёные выяснили, зачем носачам такой большой нос

В ходе исследования команда использовала 3D-сканирование черепов обезьян. Во-первых, они выяснили, что со временем форма черепов носачей изменилась, чтобы позволить самцам издавать более громкие звуки, и тем самым показывать своё доминирование. Это помогает самцам обезьян привлекать самок и отпугивать других самцов. Чем больше самок может привлечь самец, тем больше потомства он может принести, а наличие большого носа и громкие звуки — признак хорошего здоровья и доминирования, и следовательно гарантия успешного привлечения дамы.