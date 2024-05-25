Учёные выяснили, зачем носачам такой большой нос

Носачи — одни из самых странных существ в животном мире. Самки этих обезьян имеют заострённые носы, а самцы обладают большими, "фаллическими" носами, за что их даже назвали "самыми уродливыми животными в мире". Но эти милашки не заслуживают такого статуса — особенно после того, как учёные выяснили причину их особенности.
Учёные из Австралийского национального университета решили поближе изучить носачей — вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян. Особенного внимания заслужили их необычные носы продолговатой, "фаллической" формы, за которые их прозвали одними из самых уродливых животных в мире. В новом исследовании учёные попытались понять, почему возникла эта необычная особенность — и выяснили, что она обладает рядом преимуществ.
В ходе исследования команда использовала 3D-сканирование черепов обезьян. Во-первых, они выяснили, что со временем форма черепов носачей изменилась, чтобы позволить самцам издавать более громкие звуки, и тем самым показывать своё доминирование. Это помогает самцам обезьян привлекать самок и отпугивать других самцов. Чем больше самок может привлечь самец, тем больше потомства он может принести, а наличие большого носа и громкие звуки — признак хорошего здоровья и доминирования, и следовательно гарантия успешного привлечения дамы.
Во-вторых, по словам учёных, носачи живут в прибрежных мангровых зарослях и лесах, и часто не видят друг друга сквозь деревья. Поэтому громкие назализованные звуки важны для общения друг с другом, особенно среди самцов. Сканирование также показало, что с возрастом носовая полость носачей становится больше: это объясняет, почему у старых самцов носы крупнее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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