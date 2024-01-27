Сугробы не помеха: целеустремленности сахалинцев можно только позавидовать

Пока Сахалин заметает снегом, жители не унывают и пытаются жить, как привыкли. Но даже самые простые задачи этой зимой превратились в сложнейшие квесты.
Казалось бы, ну что тут сложного заказать пиццу? Но вот беда, в пиццерии почему-то не берут трубку, не проблема, можно быстренько сбегать и купить самому. Ведь можно же? Да?
Парень так настойчиво хотел именно пиццы из этой пиццерии, что даже полутораметровые сугробы не могли его остановить. Но вот незадача, заведение в этот снежный день не работало.Сейчас компания разыскивает этого смельчака, чтобы вручить ему бесплатную пиццу в знак уважения к его целеустремленности.
Вот вам еще немного прекрасного. Воспитатель детского дома не смогла удержаться и все же вышла на работу, ведь ее ждали воспитанники. До учреждения пришлось добираться через страшную метель и сугробы, но благодаря настойчивости и помощи мужа Наталья все-таки попала на работу.
Тем временем высота сугробов в отдельных районах Южно-Сахалинска уже достигла крыш домов в частном секторе, а средняя высота снежного покрова уверенно заняла отметку в 83см, побив рекорд 2012 года.
Источник:
- «Там нужны сотни миллионов»: глава Карелии заявил, что у региона не хватит денег, чтобы разобраться с сугробами
- В Новосибирске 82-летняя пенсионерка слепила 20 новогодних скульптур из снега
- «Вижу кучи со своей фамилией»: чтобы достучаться до мэра Воронежа, жители города организовали креативное послание и их услышали
- "Главное, провода макушкой не задеть": жители Сахалина - о снежных завалах
- Снежный апокалипсис: стихия снова проверяет сахалинцев на прочность
То что машинку всю засыпало... только одно лобовое стекло.... ветер снег сдувает, а крыша вровень с сугробом за машиной и он 2-3 метра, через дня три - четыре поедим.
Завтра трактора чистить начнут! Надо края показать...что бы вместе с сугробом на вынесли!
У приятеля по хуже...