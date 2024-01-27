Сугробы не помеха: целеустремленности сахалинцев можно только позавидовать

Казалось бы, ну что тут сложного заказать пиццу? Но вот беда, в пиццерии почему-то не берут трубку, не проблема, можно быстренько сбегать и купить самому. Ведь можно же? Да?

Парень так настойчиво хотел именно пиццы из этой пиццерии, что даже полутораметровые сугробы не могли его остановить. Но вот незадача, заведение в этот снежный день не работало.Сейчас компания разыскивает этого смельчака, чтобы вручить ему бесплатную пиццу в знак уважения к его целеустремленности.