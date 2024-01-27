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Сугробы не помеха: целеустремленности сахалинцев можно только позавидовать

Сугробы не помеха: целеустремленности сахалинцев можно только позавидовать

Автор:
27 января 2024 05:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сахалин   зима   пицца   работа   сугробы   
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Пока Сахалин заметает снегом, жители не унывают и пытаются жить, как привыкли. Но даже самые простые задачи этой зимой превратились в сложнейшие квесты.

Казалось бы, ну что тут сложного заказать пиццу? Но вот беда, в пиццерии почему-то не берут трубку, не проблема, можно быстренько сбегать и купить самому. Ведь можно же? Да?

Парень так настойчиво хотел именно пиццы из этой пиццерии, что даже полутораметровые сугробы не могли его остановить. Но вот незадача, заведение в этот снежный день не работало.Сейчас компания разыскивает этого смельчака, чтобы вручить ему бесплатную пиццу в знак уважения к его целеустремленности.


Вот вам еще немного прекрасного. Воспитатель детского дома не смогла удержаться и все же вышла на работу, ведь ее ждали воспитанники. До учреждения пришлось добираться через страшную метель и сугробы, но благодаря настойчивости и помощи мужа Наталья все-таки попала на работу.

Тем временем высота сугробов в отдельных районах Южно-Сахалинска уже достигла крыш домов в частном секторе, а средняя высота снежного покрова уверенно заняла отметку в 83см, побив рекорд 2012 года.

Еще больше о том, как местные жители выживают в снежном плену можно посмотреть здесь.

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Метки: Видео   Сахалин   зима   пицца   работа   сугробы   
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3  комментария
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Ser Час назад
Хм....Ну так почти перестал "дуть ветерок" и идти снежок. Нормальная сахалинская зима.
То что машинку всю засыпало... только одно лобовое стекло.... ветер снег сдувает, а крыша вровень с сугробом за машиной и он 2-3 метра, через дня три - четыре поедим.
Завтра трактора чистить начнут! Надо края показать...что бы вместе с сугробом на вынесли!
У приятеля по хуже...
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