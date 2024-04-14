Когда перепутали отпуск с эмиграцией: база от поуехавших

История стара как мир, молодые ребята думали, что весь мир будет у их ног, но в итоге проделали шикарный путь от "у нас было все" до "копим деньги на билеты".
Оказывается залететь с двух ног в мир айтишников идея так себе, даже прохождение годового обучения не очень помогает стать дико востребованным специалистом за границей, особенно когда опыт нулевой и приходится кочевать между странами.
Бонусом идет активная распродажа имущества на родине для поддержания себя в "идеальном мире". В прочем, смотрите сами.
Интересно, а чем все эти два года занималась девушка, пока парень пытался тащить на себе их небольшую семью. Наверное, тик-токи снимала =)
P.S. В интернетах народ уже пошукал. Барышня трудилась в поте лица. Судя по тому, как прокачался её муж, к ней можно смело записываться на прием.
За ребят можно только порадоваться, опыт они получили колоссальный. Вот только зачем возвращаться туда, откуда так бежали, теряя тапки? Мир большой, таксисты нужны везде.
Источник:
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И главное доволен остался
это как изучать иностранный язык путём того что ты просто вызубришь словарь, да ты будешь знать слова, но нормально говорить ты не сможешь
так что не надо вестись на это интриганство "интенсив за 3 месяца на python", вы просто всрёте деньги и останетесь никому не нужным, как минимум если очень хочется то не покупайте эти курсы, а найдите на торентах где скачать, в этом случае вы хотя бы денег не потеряете!
Да и та, видимо, в какой то стройконторке, коих навалом.
Продали машину, наскребли всё что можно и с этими парой тройкой лямов думали, что щас они в Португалии заживут.
Но, жизнь, это не розовые сопли и ролики из тиктока
Правда за это пока не платят