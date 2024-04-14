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Когда перепутали отпуск с эмиграцией: база от поуехавших

Когда перепутали отпуск с эмиграцией: база от поуехавших

Автор:
14 апреля 2024 07:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: it   Видео   Европа   Казхстан   работа   эмиграция   
2517
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История стара как мир, молодые ребята думали, что весь мир будет у их ног, но в итоге проделали шикарный путь от "у нас было все" до "копим деньги на билеты".

Оказывается залететь с двух ног в мир айтишников идея так себе, даже прохождение годового обучения не очень помогает стать дико востребованным специалистом за границей, особенно когда опыт нулевой и приходится кочевать между странами.


Бонусом идет активная распродажа имущества на родине для поддержания себя в "идеальном мире". В прочем, смотрите сами.


Интересно, а чем все эти два года занималась девушка, пока парень пытался тащить на себе их небольшую семью. Наверное, тик-токи снимала =)

P.S. В интернетах народ уже пошукал. Барышня трудилась в поте лица. Судя по тому, как прокачался её муж, к ней можно смело записываться на прием.

За ребят можно только порадоваться, опыт они получили колоссальный. Вот только зачем возвращаться туда, откуда так бежали, теряя тапки? Мир большой, таксисты нужны везде.

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Метки: it   Видео   Европа   Казхстан   работа   эмиграция   
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17  комментариев
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28k
Влад Час назад
Кругом айтишники одни. Вот объясните мне, тупому, ничего в программировании непонимающему какую крутую программу может написать человек у которого напрочь отсутствует логическое мышление? Какие решения будет принимать то что гордо называют Искусственный Интеллект если люди его создающие и обучающие сами правильные решения принимать не способны?
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600
Максим Эсфельд 19 минут назад
Всё и всегда идёт к логическому завершению. Просто суждено ему было быть таксистом, а IT сфера и коммерческий директор , это случайность - сбой в матрице.
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44k
Aleks Полчаса назад
Заепись бабенка мужа покачала! Вот это коуч так коуч

И главное доволен остался
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13k
Copycat 36 минут назад
Я вот работаю в IT и нам тут не нужны эти "специалисты" которые выросли на всяких онлайн курсах, во первых по тому что эти онлайн курсы которые из каждого утюга рекламируются, они преподают в основном общую базу которая далека от того что приходится делать на практике, человека при приёме на работу с этих курсов почти всегда приходится заново учить

это как изучать иностранный язык путём того что ты просто вызубришь словарь, да ты будешь знать слова, но нормально говорить ты не сможешь

так что не надо вестись на это интриганство "интенсив за 3 месяца на python", вы просто всрёте деньги и останетесь никому не нужным, как минимум если очень хочется то не покупайте эти курсы, а найдите на торентах где скачать, в этом случае вы хотя бы денег не потеряете!
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17k
GROMOZEKA 42 минуты назад
А вообще, судя по тому, что машина у них старенькая жопель антара и «собрались покупать квартиру на ваське», а это «собрались» не означает ровным счетом нихрена, звучит только должность коммерческого директора.
Да и та, видимо, в какой то стройконторке, коих навалом.
Продали машину, наскребли всё что можно и с этими парой тройкой лямов думали, что щас они в Португалии заживут.
Но, жизнь, это не розовые сопли и ролики из тиктока
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707
Аристарх Севидов Час назад
Номер карты «для помощи» в конце ролика не указали и то хорошо...
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
пока видео смотрел, у меня тот же вопрос встал, чем занималась эта тупая метёлка всё это время )))
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43k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Долбоящеры
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