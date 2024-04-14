Когда перепутали отпуск с эмиграцией: база от поуехавших

Интересно, а чем все эти два года занималась девушка, пока парень пытался тащить на себе их небольшую семью. Наверное, тик-токи снимала =)

P.S. В интернетах народ уже пошукал. Барышня трудилась в поте лица. Судя по тому, как прокачался её муж, к ней можно смело записываться на прием.