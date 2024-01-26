FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8173 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Вот так мы справляемся с погодными условиями": жители Южно-Сахалинска показывают, как выживают в снежных заносах

"Вот так мы справляемся с погодными условиями": жители Южно-Сахалинска показывают, как выживают в снежных заносах

Автор:
26 января 2024 08:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   лайфхак   непогода   снежные заносы   стихия   циклон   южно-сахалинск   
1638
1
7

В Южно-Сахалинске продолжаются метели и снегопад. Сугробы такие, что многие дома замело по самую крышу, однако местные жители пытаются обернуть ситуацию себе во благо.


Пока коммунальщики пытаются справиться с тоннами снега, жители Южно-Сахалинска поняли, что в любой ситуации есть свои плюсы. В соцсетях люди делятся своими лайфхаками использования сугробов.


Одна из сахалинок прямо за окном открыла мини-бар.

Та же идея пришла в голову другому жителю Южно-Сахалинска.



Другая использует сугроб вместо холодильника.


Жители Южно-Сахалинска стараются не унывать и продолжают работать. В частности, некоторые медики пересели на снегоходы, т.к. люди болеют в любую погоду, а по сугробам скорая помощь не проедет.


Есть и модернизированные скорые.



Мощная метель накрыла Сахалин 23 января, и уже на следующий день в регионе ввели режим ЧС. В Южно-Сахалинске закрыли аэропорт, там не работает общественный транспорт.


Во многих деревнях люди оказались запертыми в домах из-за огромных сугробов.


Школьников перевели на дистанционное обучение, потому что добираться до учебных заведений оказалось делом опасным.


Сейчас циклон постепенно отступает, но не так быстро как хотелось бы. Власти планировали открыть аэропорт Южно-Сахалинска к 15:00 (07:00 мск) 26 января, однако позже в пресс-службе Росавиации журналистам сообщили, что время открытия сдвинулось на 18:00 (10:00 мск). И, возможно, это не окончательные изменения - всё будет зависеть от погоды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   лайфхак   непогода   снежные заносы   стихия   циклон   южно-сахалинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Карлсончек 48 минут назад
Служил на космодроме Плесецк, там пожарная машина была на базе танка т-62.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214341



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского гражданства
Родителей члена молодежной ОПГ из Белгорода, избивавшего прохожих, лишат российского...
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"
В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в...
Набирающие популярность в сообществах
Советский электротрактор
Советский электротрактор
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и телефонного спама — инструкция
Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и...
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это всего лишь сон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#в мире#ДТП#подборка#история#полиция#кино#Мемы
#животные#машина#люди#Юмор#факты#забавно#кот#США#Великобритания#милота
#автомобили#интересно#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#собака#природа#Китай#позитив
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте "Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна "Вон "Королла" плавает!": Сахалин переживает последствия тайфуна В Екатеринбурге мужчину подбросило и ударило сорванной с паркинга крышей В Екатеринбурге мужчину подбросило и ударило сорванной с паркинга крышей Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня" Почему снежный циклон, накрывший Россию, назвали "Ваня" Калининград накрыло циклоном «Эльза» Калининград накрыло циклоном «Эльза» Снежный апокалипсис: стихия снова проверяет сахалинцев на прочность Снежный апокалипсис: стихия снова проверяет сахалинцев на прочность

На что жалуетесь?

Вернуться