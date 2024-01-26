"Вот так мы справляемся с погодными условиями": жители Южно-Сахалинска показывают, как выживают в снежных заносах

В Южно-Сахалинске продолжаются метели и снегопад. Сугробы такие, что многие дома замело по самую крышу, однако местные жители пытаются обернуть ситуацию себе во благо.
Пока коммунальщики пытаются справиться с тоннами снега, жители Южно-Сахалинска поняли, что в любой ситуации есть свои плюсы. В соцсетях люди делятся своими лайфхаками использования сугробов.
Одна из сахалинок прямо за окном открыла мини-бар.
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Та же идея пришла в голову другому жителю Южно-Сахалинска.
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Другая использует сугроб вместо холодильника.
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Жители Южно-Сахалинска стараются не унывать и продолжают работать. В частности, некоторые медики пересели на снегоходы, т.к. люди болеют в любую погоду, а по сугробам скорая помощь не проедет.
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Есть и модернизированные скорые.
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Мощная метель накрыла Сахалин 23 января, и уже на следующий день в регионе ввели режим ЧС. В Южно-Сахалинске закрыли аэропорт, там не работает общественный транспорт.
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Во многих деревнях люди оказались запертыми в домах из-за огромных сугробов.
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Школьников перевели на дистанционное обучение, потому что добираться до учебных заведений оказалось делом опасным.
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Сейчас циклон постепенно отступает, но не так быстро как хотелось бы. Власти планировали открыть аэропорт Южно-Сахалинска к 15:00 (07:00 мск) 26 января, однако позже в пресс-службе Росавиации журналистам сообщили, что время открытия сдвинулось на 18:00 (10:00 мск). И, возможно, это не окончательные изменения - всё будет зависеть от погоды.
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