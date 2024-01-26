"Вот так мы справляемся с погодными условиями": жители Южно-Сахалинска показывают, как выживают в снежных заносах

Сейчас циклон постепенно отступает, но не так быстро как хотелось бы. Власти планировали открыть аэропорт Южно-Сахалинска к 15:00 (07:00 мск) 26 января, однако позже в пресс-службе Росавиации журналистам сообщили, что время открытия сдвинулось на 18:00 (10:00 мск). И, возможно, это не окончательные изменения - всё будет зависеть от погоды.