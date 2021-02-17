"Главное, провода макушкой не задеть": жители Сахалина - о снежных завалах

Сахалин замело снегом по самую макушку. Чтобы расчистить дорогу, жители населенных пунктов севера региона используют собак и роют тоннели.
Нынешнюю зиму малоснежной не назовешь. Во многих регионах России выпало так много осадков, что коммунальщики не справляются. В ночь на вторник на Сахалин тоже пришел циклон, который принес на острова сильную метель и ветер, и в некоторых районах области откапывать свои дома жителям приходится самостоятельно.
Это крыша дома
После сильной метели дома оказались завалены по самую крышу. Житель села Молодёжного Тымовского района Дмитрий Левченко рассказывает о том, как живет село в эти дни: "Во всех домах темно, потому что окна находятся глубоко под снегом. Приходится рыть туннели, чтобы хоть наполовину откопать окошки. Кроме того, натиск снега такой большой, что у некоторых стекла просто трещат - надо срочно освобождать. Вылазим как из норы, натаптываем тропинки, люди вокруг тоже ползают. У нас в домах печное отопление, приходится ползти за дровами до сарая. Кто-то из соседей даже встал на лыжи, чтобы добраться до своих хозпостроек: у многих там замело собак, надо вытаскивать, переводить в дом".
"Пытаюсь откопать окно!"
Большинство сельчан вовремя подготовились к непогоде: закупили продукты, запаслись топливом и привели в порядок генераторы, ведь когда расчистят дороги, неизвестно.
Хорошо тем, у кого есть собаки - они могут проложить тропинку в сугробах, по которой может потом пройти и хозяин.
Снежные заносы создают множество проблем. 16 февраля в Углегорском районе Сахалина в районе села Бошняково фельдшер выехал на вызов и застрял в снегу. На помощь к нему послали другую машину неотложки, которая также вскоре оказалась завалена снегом по самую макушку. С людьми все обошлось, а вот машины из снежного плена пришлось откапывать экскаватором.
А это город Холмск. Из-за пришедшего циклона бушует океан. Местные волноломы не выдерживают натиск стихии. Под водой оказались как площадь, так и припаркованный транспорт.
Сильный ветер обесточил 13 населенных пунктов, в девяти из них света нет частично: пострадали в том числе, Южно-Сахалинск, Макаров, Поронайск, Тымовское, Томари. Закрыта паромная переправа, задерживаются авиарейсы, часть автомобильных дорог занесена снегом и недоступна для передвижения. В ряде городов и сел дети не пошли в школы.
За пару дней на Сахалине, как утверждают синоптики, выпало 164% от месячной нормы осадков. Конечно, снегоуборочной техники не хватает. А из-за влияния циклона снегопады продолжатся и сегодня, 17 февраля, и завтра.
В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам
Похоже, зима решила в этом году показать все, на что она способна.
Столицу завалило снегом. За пару дней выпало две трети месячной нормы осадков. Жители Москвы наперебой обсуждают погоду, ругают или хвалят коммунальщиков, страдают из-за нарушенного графика привычной жизни. В соцсетях наблюдают за эмоциями и дают советы.
Столицу завалило снегом. За пару дней выпало две трети месячной нормы осадков. Жители Москвы наперебой обсуждают погоду, ругают или хвалят коммунальщиков, страдают из-за нарушенного графика привычной жизни. В соцсетях наблюдают за эмоциями и дают советы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Унесенные ветром: пурга в Норильске сметает с улиц людей и транспорт
- Откопал машину - откопай и дорогу: жители Норильска делятся фото и видео города после снегопада
- Над Нью-Йорком пронесся снежный шквал
- "Зима подкралась незаметно": россияне делятся фотографиями сентябрьского снега
- Остров невезения: на Сахалине бушует метель
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
1. Сугроб на берегу бухты
2. Сугроб у дороги на пирсы
3. Подьезд дома №3
4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши.
5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом
6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Как ледоколы!)