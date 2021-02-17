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"Главное, провода макушкой не задеть": жители Сахалина - о снежных завалах

"Главное, провода макушкой не задеть": жители Сахалина - о снежных завалах (7 фото + 4 видео)

Автор:
17 февраля 2021 11:52
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   зима   погода   сахалин   снег   соцсети   
1078
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Сахалин замело снегом по самую макушку. Чтобы расчистить дорогу, жители населенных пунктов севера региона используют собак и роют тоннели.

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Метки: видео   зима   погода   сахалин   снег   соцсети   
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17  комментариев
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21k
Мойша Час назад
Для Сахалина это нормальная зима. Когда там жил, то дома заметало до балконов второго этажа. Зато детишкам раздолье: снежные пещеры, лыжные трассы с сопок.
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475
Наташа Гадова 4 минуты назад
Про собак это верно. Я тоже сначала своих выпускаю в снежную целину, раза три туда сюда попрыгают - тропа готова. И для собак это радость.
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4k
TirAn 11 минут назад
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская)
1. Сугроб на берегу бухты
2. Сугроб у дороги на пирсы
3. Подьезд дома №3
4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши.
5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом
6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская) 1. Сугроб на берегу бухты 2. Сугроб у дороги на пирсы 3. Подьезд дома №3 4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши. 5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом 6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская) 1. Сугроб на берегу бухты 2. Сугроб у дороги на пирсы 3. Подьезд дома №3 4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши. 5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом 6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская) 1. Сугроб на берегу бухты 2. Сугроб у дороги на пирсы 3. Подьезд дома №3 4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши. 5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом 6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская) 1. Сугроб на берегу бухты 2. Сугроб у дороги на пирсы 3. Подьезд дома №3 4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши. 5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом 6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская) 1. Сугроб на берегу бухты 2. Сугроб у дороги на пирсы 3. Подьезд дома №3 4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши. 5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом 6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
Камчатка. Бухта Финвал (Бечивинская) 1. Сугроб на берегу бухты 2. Сугроб у дороги на пирсы 3. Подьезд дома №3 4. Дом №3 и верхняя казарма, заметена выше крыши. 5. Нижняя казарма и дом №5. Между ними нижний магазин под снегом 6. Памятная стелла (высота 3 метра) и трёхэтажная казарма справа
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1k
Fara Zolkin Полчаса назад
Я думал в Москве уево, ребята мы с вами держитесь.
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6k
Alexandr Barhudarov Полчаса назад
В МСК не паникуют , а радуются. Наконец то нормальная зима!
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35k
dima423 Alexandr Barhudarov 17 минут назад
да ну нахрен))) для меня идеальная зима это +25 и солнышко) пару лет бы снег не видел с удовольствием...потом бы если соскучился, на недельку бы приехал, посмотрел и снова свалил бы в теплые края))
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100
Николай 38 минут назад
Вчера с внучкой хотя бы качели и горку на детской площадке откопали. Спасибо дворнику, суперусиленную лопату дал. Дворник успевает только перед подъездом почистить. На остальное время их всех руководство куда-то мобилизует, центр убирать.
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53
levikus 43 минуты назад
Кто нибуть есть на фишках из пермского края, поселок Сараны или Теплая гора, предьявитие сюда ваши фото
пускай сахалинцы полюбуются.
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5k
Leo Sun Час назад
Такие классные!

Как ледоколы!)
Ссылка youtu.be
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369
Георгий Павлович Час назад
Столько лет живут. Почему не додумались сделать дверь с чердака)))
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3k
tamin Час назад
Ноют олени! А нормальные радуются снежной зиме. В Москве. На сахалине я вообще офигел. Стоооолько снега.
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497
sedoisever tamin Час назад
Приезжайте к нам в Воркуту. Нарадуетесь на всю жизнь. )
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3k
tamin sedoisever Час назад
Много?
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53
levikus sedoisever 42 минуты назад
Вот именно, а то сахалинцы удивили
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497
sedoisever tamin 16 минут назад
Как обычно. )
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70k
Смешная собачка. Час назад
Вчера в Америке застрял в снегу , eлe откопал переднее колесо.. Зима всех достала..
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35k
dima423 Смешная собачка. 16 минут назад
а ты слева или справа?)
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