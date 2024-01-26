"Сначала ты радуешься, что работаешь гримёром, а потом...": визажист обвинила солиста "Би-2" в харрасменте

Говорит, что приставал и всячески намекал на интим.
22-летняя Елена Орфаниди решила урвать минуту славы. Еще летом, 15 июня, она работала визажистом у "Би-2", когда группа выступала в Караганде (Казахстан). Девушка говорит, что еще перед концертом Александр Уман, которого все знают как Шуру, расточал ей тонны комплиментов. А когда концерт закончился, и вовсе посягнул на святое: предложил уединиться, и с пользой и удовольствием для двоих провести время. Девушка отказалась, и была, по её словам, шокирована поведением артиста (конечно же, верим!)
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И хотя "униженная и оскорбленная" записала ролик для Тик-Ток, в котором посетовала на тяжкую жизнь, которую вынуждены тянуть все, кто обслуживает музыкантов, факта приставания в видео, собственно, нет.
А комплименты расточают абсолютно все. Тем более, что отказ, судя по всему, Шура воспринял адекватно, и насильно в нумера визажиста не тянул.
Интересно, почему Орфаниди решила озвучить свои претензии к музыканту только сейчас? Возможно, потому что из-за скандала в Таиланде группа снова на слуху, и девушке захотелось чуть-чуть хайпа?
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Сска, у тебя на лбу написано 2500 р за час.
И то многовато
Зато прямо и открыто. Он уже и забыл, наверное.
Мало ли кто чего и кому в течении жизни предлагает?
Удивляет то, что заявила спустя полгода, а не через 20 лет.
Читал как-то про неё.
Не сахар там
предателей не любят нигде
Надеялась через брюки дурачка билли занырнуть на олимп.
Но у билли, есть хиллари, а эта мразь не прощает.
Это монике свезло, что не замочили.
Ты почитай про семью клинтон и про список странных смертей, тех людей, кто им жить мешал.
Тюдоры и Медичи просто детский сад