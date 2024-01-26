"Сначала ты радуешься, что работаешь гримёром, а потом...": визажист обвинила солиста "Би-2" в харрасменте

22-летняя Елена Орфаниди решила урвать минуту славы. Еще летом, 15 июня, она работала визажистом у "Би-2", когда группа выступала в Караганде (Казахстан). Девушка говорит, что еще перед концертом Александр Уман, которого все знают как Шуру, расточал ей тонны комплиментов. А когда концерт закончился, и вовсе посягнул на святое: предложил уединиться, и с пользой и удовольствием для двоих провести время. Девушка отказалась, и была, по её словам, шокирована поведением артиста (конечно же, верим!)