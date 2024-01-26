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"Сначала ты радуешься, что работаешь гримёром, а потом...": визажист обвинила солиста "Би-2" в харрасменте

"Сначала ты радуешься, что работаешь гримёром, а потом...": визажист обвинила солиста "Би-2" в харрасменте

Автор:
26 января 2024 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Видео   Шура из Би-2   визажист   непристойное предложение   униженная и оскорбленная   харрасмент   шоу бизнес   
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Говорит, что приставал и всячески намекал на интим.

22-летняя Елена Орфаниди решила урвать минуту славы. Еще летом, 15 июня, она работала визажистом у "Би-2", когда группа выступала в Караганде (Казахстан). Девушка говорит, что еще перед концертом Александр Уман, которого все знают как Шуру, расточал ей тонны комплиментов. А когда концерт закончился, и вовсе посягнул на святое: предложил уединиться, и с пользой и удовольствием для двоих провести время. Девушка отказалась, и была, по её словам, шокирована поведением артиста (конечно же, верим!)


И хотя "униженная и оскорбленная" записала ролик для Тик-Ток, в котором посетовала на тяжкую жизнь, которую вынуждены тянуть все, кто обслуживает музыкантов, факта приставания в видео, собственно, нет.


А комплименты расточают абсолютно все. Тем более, что отказ, судя по всему, Шура воспринял адекватно, и насильно в нумера визажиста не тянул.


Интересно, почему Орфаниди решила озвучить свои претензии к музыканту только сейчас? Возможно, потому что из-за скандала в Таиланде группа снова на слуху, и девушке захотелось чуть-чуть хайпа?


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Метки: БИ-2   Видео   Шура из Би-2   визажист   непристойное предложение   униженная и оскорбленная   харрасмент   шоу бизнес   
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34  комментария
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Безотносительно мудаков из бидва (хотя песни их и неплохие, как люди говно), забавляет, как шлюхи пытаются пиариться на знаменитостях.
Сска, у тебя на лбу написано 2500 р за час.
И то многовато
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15k
Vital Idol 2 минуты назад
шалава обныкновенная свистокососущая...
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4k
poбт 10 минут назад
а свисток она себе для чего делала?
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31k
Юрьевич 11 минут назад
Обиделась, что предложил бесплатно?
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38k
Алексей 18 минут назад
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38k
Алексей 19 минут назад
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38k
Алексей 19 минут назад
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3k
Дмитрий 23 минуты назад
Ну предложил, и предложил, чего такого то?
Зато прямо и открыто. Он уже и забыл, наверное.
Мало ли кто чего и кому в течении жизни предлагает?
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3k
Valey Полчаса назад
Он же вроде гей, не ?
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480
Добрый Доктор Полчаса назад
Девочка, малеько, страну перепутала. Слава богу у нас все еще всем глубоко фиолетово, кто и куда ее там приглашал, если руки не распускал. Да и на западе, как мне кажется, эта тема всем уже порядком поднадоела...
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61k
Олег 59 минут назад
Положа руку на сердце я-б тоже предложил ей уединиться.... была-б крокодил какой, а так супер деваха!
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5k
Харон Час назад
Шалава....
Удивляет то, что заявила спустя полгода, а не через 20 лет.
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279
iskra 2 часа назад
Если выкладывать на весь мир такие фотки, то странно возмущаться,если предлагают в номера пройти..
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
я конечно догадывался что у пособников фашистов жизнь не сахар но что так все плохо было ..то есть фанатки уже не кидаются сами как пиявки , приходится выбирать кого пострашней и заманивать командами -упала отжалась подошла прижалась .
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391k
Алексей 2 часа назад
Орфаниди.... прям верю что настоящая фамилия.прям как у порноактрис
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11k
kaboza 2 часа назад
залепить брови изолентой, струбциной нос поджать, пылесосом губищи..я ахееееююю какие клавы через лет цать просится полы подметать будут.
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11k
kaboza 2 часа назад
хде медведя из кустоффф
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11k
Гомерчик 2 часа назад
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13
Женя 2 часа назад
Сосальник зачёт.
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