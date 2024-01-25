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Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде

Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде

Автор:
25 января 2024 12:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Видео   Концерт   Таиланд   задержание   туристическая полиция   
2009
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Музыкантов ждёт штраф и депортация.

В Патонге (пригород Пхукета) сразу после концерта задержали участников российской группы "Би-2" и отвезли в отдел полиции. Причиной послужило отсутствие разрешения на работу. Сообщается, что по тайским законам они не имели права давать концерт, поскольку у них была оформлена лишь туристическая виза.


"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", — сообщил представитель туристической полиции, добавив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Отмечается, что музыкантов ждёт штраф в 50 тысяч батов (124 тысяч рублей) и депортация, если в их документах найдут нарушения. Известно, что у Би-2 должны были состояться ещё два концерта в Паттайе и на Пхукете. Стоимость билетов начиналась от 91 евро.

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Метки: БИ-2   Видео   Концерт   Таиланд   задержание   туристическая полиция   
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20  комментариев
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3k
Максим Макашев Час назад
Сразу депортация? А вкусить "прелести" тайской тюрьмы на дорожку?
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6k
Leo Sun 8 минут назад
Щас попрутся в "независимые" [от мозгов] государства вроде Молдавии и прибалтийских. Туда весь российский мусор теперь и съезжается. Вон, Слепаков в Кишинёве концерт собрался давать. Ща и эти подъедут.
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3k
Pioner76 21 минуту назад
Предатели они.
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3k
Илья 23 минуты назад
Не хорошо воровать у правительства Тайланда . Они думали они совесть нации а оказалось они мелкие воришки .
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37k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Вроде ж халяву там давно прикрыли. Они не в курсе были? Да конечно же в курсе. Просто оценили расходы и выхлоп, и поняли, что овчинка выделки вполне стоит. Им пару десятков проданных билетов оправдает всё. А сколько проданно было билетов по видео видно.
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1k
slackerr 44 минуты назад
а куда их депортируют? в Россию? а дело на них готово(?), ну чтоб с самолета сразу в сизо
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7k
Бу 51 минуту назад
хаха, добрая новость)
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10k
Алексей 51 минуту назад
Банкок Хилтон - обзорная экскурсия за 50 тыс бат Нормально,недорого
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11k
JeanLuk 55 минут назад
Штраф получается 1290 евро, даже если самый дешевый билет 91 евро - 14 билетов уже окупили этот штраф
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 59 минут назад
там же вроде в почете БИ сообщества))
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391k
Алексей 59 минут назад
ну кроме штрафа.должны всю выручку за незаконный концерт изъять
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17k
Kucher Час назад
С чего это "Би-2" российская группа? Там одни евреи.
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35k
Teodor Час назад
Привыкли, понимаешь, "на дурачка" проскакивать, законы обходить, левые концерты устраивать, а там не забалуешь...
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364
ruslan d Час назад
Хитрецы
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