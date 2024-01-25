Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде

Музыкантов ждёт штраф и депортация.
В Патонге (пригород Пхукета) сразу после концерта задержали участников российской группы "Би-2" и отвезли в отдел полиции. Причиной послужило отсутствие разрешения на работу. Сообщается, что по тайским законам они не имели права давать концерт, поскольку у них была оформлена лишь туристическая виза.
"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", — сообщил представитель туристической полиции, добавив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.
Источник:
Отмечается, что музыкантов ждёт штраф в 50 тысяч батов (124 тысяч рублей) и депортация, если в их документах найдут нарушения. Известно, что у Би-2 должны были состояться ещё два концерта в Паттайе и на Пхукете. Стоимость билетов начиналась от 91 евро.
Источник:
Источник:
- Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве
- В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже
- Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде
- Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился
- Освистанный Лёва из Би-2 рассказал, что кроме "головой боли" ничего за концерт не получил