Участников группы "Би-2" задержали в Таиланде

В Патонге (пригород Пхукета) сразу после концерта задержали участников российской группы "Би-2" и отвезли в отдел полиции. Причиной послужило отсутствие разрешения на работу. Сообщается, что по тайским законам они не имели права давать концерт, поскольку у них была оформлена лишь туристическая виза.

"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", — сообщил представитель туристической полиции, добавив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.