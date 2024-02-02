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"Проще искать "руку Кремля", чем признать, что нарушил закон": группа "Би-2" уверена, что в их злоключениях виновата Москва

"Проще искать "руку Кремля", чем признать, что нарушил закон": группа "Би-2" уверена, что в их злоключениях виновата Москва

Автор:
02 февраля 2024 11:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Видео   депортация Израиль   нарушение законов   рука Кремля   шоу бизнес   
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Группа "Би-2", наконец, прилетела из Таиланда в полном составе. Планировалось, что пятеро музыкантов будут депортированы в Россию, однако все улетели в Израиль. Артисты благодарят всех, кто принял участие в их освобождении и уверены, что без "руки Кремля" в аресте и депортации не обошлось.

Для музыкантов из "Би-2" закончились мытарства с депортацией. Группа в полном составе прилетела в Израиль. Музыкантов встретил Лёва Би-2 (Егор Бортник*), которого выдворили из Таиланда днем ранее.


Музыканты поблагодарили всех, кто принял участие в их освобождении и помог вернуться из страны, которая оказалась такой недружелюбной.





Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами, заявив, что он счастлив, т.к. музыкантов смогли вывезти в Израиль, ведь "им грозила экстрадиция в Россию, а там - долгое заключение" - написал Кац в своем Телеграм-канале.



После прилёта была устроена пресс-конференция, на которую журналистов из РФ не пустили.


Участники "Би-2" до сих пор уверены, что их задержание в Таиланде - дело рук российских служб. Между тем, музыканты провели концерт без разрешения на работу и 24 января были задержаны сотрудниками отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета). 26 января суд Пхукета обязал каждого из музыкантов "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.


Но и после этого их не отпустили. По сообщениям в СМИ, артисты все это время провели в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, где "сидели в клетке под палящим солнцем". Музыкантов должны были депортировать кого куда. Лёву Би-2* - в Израиль, гражданином которого он является, других артистов, как обладателей паспортов РФ - в Россию. Однако задержанные уверены, что все их проблемы с миграционными органами были вызваны "специальным заказом на группу "Би-2" от российского консульства". Российские дипломаты участие в задержании группы отрицают. Да и помочь музыкантам они смогли, если бы те хотя бы обратились в российское консульство в Таиланде, но такого запроса не было. Мария Захарова подчеркнула, что задержанным музыкантам "в соответствии со всеми нашими обязательствами" была предложена встреча с российским генконсулом, однако те отказались от помощи.


В ведомстве подчеркнули, что приезжающие в страну для проведения концертов артисты обязаны получать рабочую визу: «Гораздо проще искать очередную мифическую «руку Кремля», нежели признать, что нарушил закон», - цитирует МИД РФ агенство RT.


* признан в РФ иностранным агентом

Источник:

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Метки: БИ-2   Видео   депортация Израиль   нарушение законов   рука Кремля   шоу бизнес   
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4k
Отвратительный Мужик 55 минут назад
Воровать у тайского государства не надо. У идиотов всегда кто-то виноват .
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980
Сергей Ковалев Минуту назад
"Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами, заявив, что он счастлив, т.к. музыкантов смогли вывезти в Израиль, ведь "им грозила экстрадиция в Россию, а там - долгое заключение" - я конечно не специалист, но за это посла Израиля можно и МИД вызвать...
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26k
ЦСКА 2 минуты назад
Ёпперный театр! "рука Кремля"! Если бы не Алексей Балабанов, про этих говнарей вообще бы никто не вспоминал бы! "Би-это не два, Би-это НОЛЬ..." Гордитесь гниды, что вы сегодня изралитяни, а по сути шлюхи!
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12k
Dmitry 3 минуты назад
Виновата собственная глупость! Они бы еще костерок, из местных денег, разожгли на улице. Было бы еще веселее (читай "что нельзя делать в Тайланде").
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747
mishka79 14 минут назад
пдрсы
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46k
Цыц тут у меня 22 минуты назад
Передайте им, что Москве плевать на двух престарелых гомосеков.
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826
Шурман 23 минуты назад
У меня жена на них ходила в Брюсселе , угадайте с кем я неделю не разговаривал ?:) потом сказала честно типа не пошла бы но ей подруга билет дочки отдала бесплатно вот и поперла за компанию . Сейчас еще океан Эльзы прилетает вот пускай только сходит .
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209
Саша Шурман 16 минут назад
Зачем же так себя угнетать? Верните жену в Воронеж (условный), там не будет подобных соблазнов
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38k
albedo Полчаса назад
У сионистов всегда кто то виноват.
По себе судят о гадливости других государств.

Блин, нафиг России нужны эти обрезаные засранцы?!
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19k
Александр Николаевич 38 минут назад
Типа группа"Би-2"? Обычный тупиковый коммерческий шоу-проект местного значения, к настоящей оригинальной музыке имеющий весьма посредственное отношение. Вот они и нашли свою идишнирвану. Главное, чтобы оставались там до полного забвения. И желательно, чтобы не пользовались "вражеским" русским языком.
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188
PsyDoza Frankenschpökel Александр Николаевич 20 минут назад
Где ж ты был четверть века назад? Балабанову бы мозги вправил, глядишь и в саундтрек к "Брат-2" он что-нибудь более путное вставил
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7
Dima 38 минут назад
Даже пост не читал!
Х#ЁМ по всей морде на дорожку!
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1k
Ян 42 минуты назад
Эти ушлепки всерьёз думаю что Темнейшему есть до них дело?
А вот мид израиля в высвобождении заложников (реальных собственных граждан) у хамаса такую прыть проявлял бы.
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758
solosolovov 42 минуты назад
На первой фото у чувака сзади явно инсульт, правая часть лица вниз съехала.
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229
ruslan d 43 минуты назад
Конечно , они же так нужны в разработке спецслужб
Житрожопые куплетисты хотели рубануть бабла с соотечественников и не делиться с местными властями
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28k
Lehoia 59 минут назад
Ну может хватит уже писать про этих предателей? Есть же и хорошие новости! Вот к примеру:
В России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость». Здесь играют песни Shaman (Ярослава Дронова), группы «Любэ» и Олега Газманова.
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229
ruslan d Lehoia 43 минуты назад
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