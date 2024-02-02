"Проще искать "руку Кремля", чем признать, что нарушил закон": группа "Би-2" уверена, что в их злоключениях виновата Москва

После прилёта была устроена пресс-конференция, на которую журналистов из РФ не пустили.

Участники "Би-2" до сих пор уверены, что их задержание в Таиланде - дело рук российских служб. Между тем, музыканты провели концерт без разрешения на работу и 24 января были задержаны сотрудниками отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета). 26 января суд Пхукета обязал каждого из музыкантов "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Но и после этого их не отпустили. По сообщениям в СМИ, артисты все это время провели в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, где "сидели в клетке под палящим солнцем". Музыкантов должны были депортировать кого куда. Лёву Би-2* - в Израиль, гражданином которого он является, других артистов, как обладателей паспортов РФ - в Россию. Однако задержанные уверены, что все их проблемы с миграционными органами были вызваны "специальным заказом на группу "Би-2" от российского консульства". Российские дипломаты участие в задержании группы отрицают. Да и помочь музыкантам они смогли, если бы те хотя бы обратились в российское консульство в Таиланде, но такого запроса не было. Мария Захарова подчеркнула, что задержанным музыкантам "в соответствии со всеми нашими обязательствами" была предложена встреча с российским генконсулом, однако те отказались от помощи.