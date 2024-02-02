"Проще искать "руку Кремля", чем признать, что нарушил закон": группа "Би-2" уверена, что в их злоключениях виновата Москва

Группа "Би-2", наконец, прилетела из Таиланда в полном составе. Планировалось, что пятеро музыкантов будут депортированы в Россию, однако все улетели в Израиль. Артисты благодарят всех, кто принял участие в их освобождении и уверены, что без "руки Кремля" в аресте и депортации не обошлось.
Для музыкантов из "Би-2" закончились мытарства с депортацией. Группа в полном составе прилетела в Израиль. Музыкантов встретил Лёва Би-2 (Егор Бортник*), которого выдворили из Таиланда днем ранее.
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Музыканты поблагодарили всех, кто принял участие в их освобождении и помог вернуться из страны, которая оказалась такой недружелюбной.
Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами, заявив, что он счастлив, т.к. музыкантов смогли вывезти в Израиль, ведь "им грозила экстрадиция в Россию, а там - долгое заключение" - написал Кац в своем Телеграм-канале.
После прилёта была устроена пресс-конференция, на которую журналистов из РФ не пустили.
Участники "Би-2" до сих пор уверены, что их задержание в Таиланде - дело рук российских служб. Между тем, музыканты провели концерт без разрешения на работу и 24 января были задержаны сотрудниками отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета). 26 января суд Пхукета обязал каждого из музыкантов "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.
Но и после этого их не отпустили. По сообщениям в СМИ, артисты все это время провели в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, где "сидели в клетке под палящим солнцем". Музыкантов должны были депортировать кого куда. Лёву Би-2* - в Израиль, гражданином которого он является, других артистов, как обладателей паспортов РФ - в Россию. Однако задержанные уверены, что все их проблемы с миграционными органами были вызваны "специальным заказом на группу "Би-2" от российского консульства". Российские дипломаты участие в задержании группы отрицают. Да и помочь музыкантам они смогли, если бы те хотя бы обратились в российское консульство в Таиланде, но такого запроса не было. Мария Захарова подчеркнула, что задержанным музыкантам "в соответствии со всеми нашими обязательствами" была предложена встреча с российским генконсулом, однако те отказались от помощи.
В ведомстве подчеркнули, что приезжающие в страну для проведения концертов артисты обязаны получать рабочую визу: «Гораздо проще искать очередную мифическую «руку Кремля», нежели признать, что нарушил закон», - цитирует МИД РФ агенство RT.
* признан в РФ иностранным агентом
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По себе судят о гадливости других государств.
Блин, нафиг России нужны эти обрезаные засранцы?!
Х#ЁМ по всей морде на дорожку!
А вот мид израиля в высвобождении заложников (реальных собственных граждан) у хамаса такую прыть проявлял бы.
В России запустили патриотическую радиостанцию «Гордость». Здесь играют песни Shaman (Ярослава Дронова), группы «Любэ» и Олега Газманова.
"Родину не любишь?"(с)
Очко не железное?