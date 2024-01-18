Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни

Сначала американец не понял, что происходит. Он не знал, кто такой Филипп Киркоров и очень удивился, когда русскоязычные пользователи начали просить его спеть песню «Диско-партизаны».
25-летний американец прославился в TikTok, благодаря своему сходству с Филиппом Киркоровым. Началось всё с того, что под роликами парня с ником CJ Hedgepeth русскоязычные пользователи социальной сети стали писать о его схожести с российским артистом. Сначала парень не понимал, кто такой Киркоров. Он нашёл его клипы на YouTube и сам удивился сходству.
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После того, как парень убедился в сходстве с Киркоровым, он начал дальше искать в интернете информацию. Он смог найти статью в интернете на русском языке и снова поделился этим со своими подписчиками в TikTok.
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Пользователи сети стали просить его исполнить какую-нибудь песню Киркорова. Сначала он отмалчивался, а потом заявил, что сделает это. Музыкант объяснил, что ему трудно найти песню, которая бы звучала хорошо в его стиле. Однако он работает над этим.
Надо заметить, что CJ Hedgepeth умеет петь и играть на гитаре. Он исполняет песни в стиле рок, выкладывая в интернет каверы на песни группы Nirvana.
Этот парень - не единственный клон Киркорова. В TikTok есть русскоязычная девушка по имени Василиса, которая тоже похожа на Киркорова.
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Когда ей об этом сказали, она сделала шуточный макияж с помощью маркера и виртуозно повторила мимику артиста.
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Вот оригинал.
Это настоящий Киркоров не догадался ещё, а то сказал бы, что это не он у Ивлеевой был, а этот амереканец...