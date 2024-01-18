Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни

Пользователи сети стали просить его исполнить какую-нибудь песню Киркорова. Сначала он отмалчивался, а потом заявил, что сделает это. Музыкант объяснил, что ему трудно найти песню, которая бы звучала хорошо в его стиле. Однако он работает над этим.

Надо заметить, что CJ Hedgepeth умеет петь и играть на гитаре. Он исполняет песни в стиле рок, выкладывая в интернет каверы на песни группы Nirvana.