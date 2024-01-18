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Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни

Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни

Автор:
18 января 2024 15:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Киркоров   Социальные сети   двойник   интересное   фото   шоу бизнес   
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Сначала американец не понял, что происходит. Он не знал, кто такой Филипп Киркоров и очень удивился, когда русскоязычные пользователи начали просить его спеть песню «Диско-партизаны».

25-летний американец прославился в TikTok, благодаря своему сходству с Филиппом Киркоровым. Началось всё с того, что под роликами парня с ником CJ Hedgepeth русскоязычные пользователи социальной сети стали писать о его схожести с российским артистом. Сначала парень не понимал, кто такой Киркоров. Он нашёл его клипы на YouTube и сам удивился сходству.

После того, как парень убедился в сходстве с Киркоровым, он начал дальше искать в интернете информацию. Он смог найти статью в интернете на русском языке и снова поделился этим со своими подписчиками в TikTok.


Пользователи сети стали просить его исполнить какую-нибудь песню Киркорова. Сначала он отмалчивался, а потом заявил, что сделает это. Музыкант объяснил, что ему трудно найти песню, которая бы звучала хорошо в его стиле. Однако он работает над этим.

Надо заметить, что CJ Hedgepeth умеет петь и играть на гитаре. Он исполняет песни в стиле рок, выкладывая в интернет каверы на песни группы Nirvana.

Этот парень - не единственный клон Киркорова. В TikTok есть русскоязычная девушка по имени Василиса, которая тоже похожа на Киркорова.

Когда ей об этом сказали, она сделала шуточный макияж с помощью маркера и виртуозно повторила мимику артиста.

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Метки: Видео   Киркоров   Социальные сети   двойник   интересное   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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53k
Андрей 2 часа назад
- Подъезжай, всё сделаем, я умею.

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10k
wild cat Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Вот ведь ПОКЕМОНИЩЕ,вроде как взрослая бабище,а в голове одни белочки с молоточками !!!
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13k
kotovski 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Zемляк 47 минут назад
Как по мне, так Киркоров похож на переростка болгарина дебила. Даже не знаю, кто и как на него могут быть похожими.
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42k
Сергей 52 минуты назад
Филя сам двойник.
Вот оригинал.
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20k
anpetrof Час назад
Ему аккуратней надо, а то и до голых вечеринок докатится.
Это настоящий Киркоров не догадался ещё, а то сказал бы, что это не он у Ивлеевой был, а этот амереканец
...
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29k
Alex Час назад
Надо же чтоб так не повезло...
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462
Кристофер Робин Час назад
Он бы по аккуратней был, а то втянется в образ и на Пугачеву его потянет. А дальше избиение женщин, танцы в лосинах и понеслась жтзнб в стиле я звИзда
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5k
saliamnn Час назад
Осталось только найти не ту дверь.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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667
Андрей Понамарев 2 часа назад
Петух киркоров + Хрень Ток, это комбо по гадости.
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5k
Харон 2 часа назад
Вам оригинала мало?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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