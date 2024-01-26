Семейный психолог объяснил, почему мужчина не уходит от нелюбимой женщины к любимой

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Вы наверняка задумывались над вопросом: условный Петя любит Катю, но живет почему-то с Юлей. Почему так? Зачем он себя мучает и что за этим стоит?
На этот вопрос попытался ответить Сатья Дас.
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- если жена тупая кошелка мужик однозначно уйдет рано или поздно;
- если мужик ебуин ему плевать на всех кроме себя, будет окучивать всех до кого дотянется, таким вообще отношения противопоказаны;
- если что-то мужика не устраивает в жене и она это не желает исправлять, он будет гулять налево, но никуда никогда не уйдет