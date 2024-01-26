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Семейный психолог объяснил, почему мужчина не уходит от нелюбимой женщины к любимой

Семейный психолог объяснил, почему мужчина не уходит от нелюбимой женщины к любимой

Автор:
26 января 2024 09:33
Сообщество : Психология
Метки: Видео   Сатья Дас   любовница   муж и жена   отношения   психолог   
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Вы наверняка задумывались над вопросом: условный Петя любит Катю, но живет почему-то с Юлей. Почему так? Зачем он себя мучает и что за этим стоит?

На этот вопрос попытался ответить Сатья Дас.

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Метки: Видео   Сатья Дас   любовница   муж и жена   отношения   психолог   
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14  комментариев
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17k
Majul Час назад
Резюмируем, что и есть истина, на самом деле:
- если жена тупая кошелка мужик однозначно уйдет рано или поздно;
- если мужик ебуин ему плевать на всех кроме себя, будет окучивать всех до кого дотянется, таким вообще отношения противопоказаны;
- если что-то мужика не устраивает в жене и она это не желает исправлять, он будет гулять налево, но никуда никогда не уйдет
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5k
Chuna 2 минуты назад
Есть простая истина, - Мужик должен уходить из дома с полным животом и пустыми яйцами. Тогда он всегда туда вернется!
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11k
Билли 3 минуты назад
Какое отношение этот подхвостник имеет к психологам? Это травмированный психически мужчина который когда-то подвергся отвержению в женском обществе и теперь личные травмы обсуждает с женщинами завуалировав их в женские проблемы его слушательниц.
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8k
Puans-on 14 минут назад
Женщин уже перестал сумочками бить?
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16k
Альф 57 19 минут назад
Знаем мы этого "психолога" - это ж его от#удохала девушка
мерзкий типок.
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59k
dima423 46 минут назад
Классно сказал, все в точку))
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730
Александр Шевченко 47 минут назад
Артист не плохой, психолог такой себе .
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16k
Kostick 57 минут назад
много лишних слов. всё дело в совместно нажитом) а уж идиотки и идиоты, которые влюбляются в лиц, находящихся в браке, не понимают одной простой вещи, человек предающий, обманывающий одного, обманет и предаст и другого) это же прописная истина.
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24k
сеньор Леонсио 57 минут назад
Это инфоцыган, а не психолог!
Ссылка youtu.be
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904
Олеся К 59 минут назад
что за психолог как фамилия?))) забавный
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35k
Fat Lynx Час назад
Забавный чувак...
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