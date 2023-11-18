"Пусть ест у мамы по месту прописки": в соцсетях раскритиковали парня, которому не понравилась готовка его девушки

Девушки очень болезненно воспринимают критику, чего бы она ни касалась. К примеру, умения готовить. Парень сделал несколько замечаний о креветках - и получил тонну хейта.
"Ешь и хвали" - говорят, это и есть рецепт успешной семейной жизни. Даже если блюдо не получилось, мужчина должен похвалить и съесть всё до крошки. Иначе получит скандал или бурное обсуждение его недостатков.
Девушка в сети поделилась историей. Она приготовила парню креветки, которые ему не слишком понравились. Он сделал ей пару замечаний - и, видимо, зря.
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Обиженная поделилась историей в соцсетях - подписчицы поддержали неумеху и посоветовали парню питаться у мамы, раз он такой привередливый.
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ну если ты реально не вкусно готовишь, то я не хочу и не буду это есть, а если буду готовить я всегда вкусно и как ты хочешь, то давай подумаем, где ты еще хорошего и полезного можешь принести в наши отношения.
Я понимаю, если бы он устроил скандал, обругал бы её или что-то такое, но ведь просто нормально вежливо и спокойно сказал. В совместной жизни так и делается, от этого только лучше становится.
Желание девушки накормить парня в общем-то похвально, жаль, что она такая обиженка. Но опять же вопросы к тем дамам, которые комментируют - вы все себя такими идеальными считаете, что критиковать нечего? И что вы собственно можете вложить в совместное проживание, кроме писи?
Обычно готовлю я, а не жена. И для меня было бы странным, если бы она промолчала про мои косяки. В чём вообще смысл обижаться на критику? Почему?
А ещё лучше, пусть вообще к плите не подходят на километр, если руки не из того места и к критике не могут прислушиваться.
Что за бессовестная манера - искать виновника собственных ошибок на стороне, а не в самой себе?
Не зря же гласит пословица: "У плохой хозяйки, всегда кастрюля виновата". А пословица - народная мудрость, проверенная временем.
Или забыли, что: "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок"? Хочешь завоевать мужика - НАУЧИСЬ НОРМАЛЬНО ГОТОВИТЬ, а не предъявляй претензии.
А если бы он первым выложил это, с подписью: "Вот какой парашей меня кормят!", ему бы начали писать что-то типа - да гони её в шею, у неё руки из жопы растут?
креветки в сливочном соусе первый раз готовил .
теплый салат и прошлый новогодний стол(все приготовлено мной) отдельное фото это соус маринара (тоже первый раз приготовленный.