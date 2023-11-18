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"Пусть ест у мамы по месту прописки": в соцсетях раскритиковали парня, которому не понравилась готовка его девушки

"Пусть ест у мамы по месту прописки": в соцсетях раскритиковали парня, которому не понравилась готовка его девушки

Автор:
18 ноября 2023 12:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   Реакция   креветки   неумеха   отношения   рукожопы   семья   
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Девушки очень болезненно воспринимают критику, чего бы она ни касалась. К примеру, умения готовить. Парень сделал несколько замечаний о креветках - и получил тонну хейта.

"Ешь и хвали" - говорят, это и есть рецепт успешной семейной жизни. Даже если блюдо не получилось, мужчина должен похвалить и съесть всё до крошки. Иначе получит скандал или бурное обсуждение его недостатков.


Девушка в сети поделилась историей. Она приготовила парню креветки, которые ему не слишком понравились. Он сделал ей пару замечаний - и, видимо, зря.



Обиженная поделилась историей в соцсетях - подписчицы поддержали неумеху и посоветовали парню питаться у мамы, раз он такой привередливый.


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Метки: Видео   Комментарии из Соцсетей   Реакция   креветки   неумеха   отношения   рукожопы   семья   
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36  комментариев
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15k
Kucher 2 часа назад
Если она плохо готовит и ей об этом не сказать, то она и дальше будет плохо готовить. А так, есть шанс, что в следующий раз она может учесть и исправить свои ошибки. Хотя, именно эта навряд ли что-то поняла, у неё не блюдо плохое, а парень плохой, по её мнению.
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27k
Сталкер 3 минуты назад
Дебильное видео, тупой в целом пост.
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15k
info-kozirev 6 минут назад
Шкуры позорные,нихера не могут,ничего не умеют,тупые как пробки,еще и вякают чего то,нахрен тогда вы нужны,содержать вас,терпеть ваши тупые капризы,когда шлюха обойдется дешевле и в материальном плане и главное моральном (шлюхе заплатил и мозг не выносит)
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45k
Игорь 12 минут назад
Прабабушка рассказывала, что в их деревне девушку, в отчем доме, учили шить, стирать, ухаживать за скотиной, работать на огороде и в поле ..., а вот готовить, уже молодую жену, учили в доме мужа.
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1k
D. K 19 минут назад
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2k
Александр Полчаса назад
вот странно, если она меня критикует, то будь любезен исправится и делай как она хочет, если я ее критикую, так это всё, чуть ли не развод.
ну если ты реально не вкусно готовишь, то я не хочу и не буду это есть, а если буду готовить я всегда вкусно и как ты хочешь, то давай подумаем, где ты еще хорошего и полезного можешь принести в наши отношения.
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2k
Seryi_spb Полчаса назад
Забавная постанова на видео. А реакция комментаторш предсказуема. Все считают себя настолько непогрешимыми, что даже не допускают возможности что по к маме по прописке "повар" уедет.
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667
Борис Колесниченко 38 минут назад
так себе племя, как она тебе готовит и накрывает - так она тебя и любит и уважает. Критику они не воспринимают, она всегда права и никогда не ошибается. Воспитывается элементарно - обед не накрыла мол сам без рук что ли - в магазин идет пешком, руки ноги есть.
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1k
sport404 40 минут назад
Ничего страшного в критике нет. За 15 лет с супругой было два ее блюда от которых отказался. Спаржа пережарилась и кролик в сливках. Не могу заставить себя есть кролика, с кошкой ассоциация. Никаких обид с ее стороны. А так, все именно мясные блюда, особенно на праздники, предпочитаю делать сам. Шашлык тоже. И супруге это нравится. И с удовольствием принимаю критику. Это нормально.
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22k
BiZ 52 минуты назад
менять бабу срочно. и дело вообще не в готовке.
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878
Flint 53 минуты назад
Из всех моих бывших только филлипинка умела хорошо готовить, обычно себе всегда готовлю сам. Ну а куле - 10 лет поваром отработал) И сейчас в данный момент вкусяху себе бахаю)
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491
Jay Freeman 54 минуты назад
Потом многие девушки удивляются почему с ними не хотят жить вместе, а тем более жениться. И я даже не про саму горе-кулинара, которая каждый пук выкладывает в интернет, а о тех дамах, что комментируют.
Я понимаю, если бы он устроил скандал, обругал бы её или что-то такое, но ведь просто нормально вежливо и спокойно сказал. В совместной жизни так и делается, от этого только лучше становится.

Желание девушки накормить парня в общем-то похвально, жаль, что она такая обиженка. Но опять же вопросы к тем дамам, которые комментируют - вы все себя такими идеальными считаете, что критиковать нечего? И что вы собственно можете вложить в совместное проживание, кроме писи?
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1k
adssaf afasffdsga 56 минут назад
Пережгла всё, но основное блюдо только сварилось. Это как?
Обычно готовлю я, а не жена. И для меня было бы странным, если бы она промолчала про мои косяки. В чём вообще смысл обижаться на критику? Почему?
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4k
vfrcbvec 57 минут назад
Да конечно тупая, креветки жарят без крышки на большом огне часто помешивая.
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1k
Звёздный странник Час назад
Если по мнению баб, мужик - это агрегат с желудком крокодила, который переваривает тракторный мотор, то идут такие бабы лесом и травят своими кулинарными "талантами" самих себя.
А ещё лучше, пусть вообще к плите не подходят на километр, если руки не из того места и к критике не могут прислушиваться.
Что за бессовестная манера - искать виновника собственных ошибок на стороне, а не в самой себе?
Не зря же гласит пословица: "У плохой хозяйки, всегда кастрюля виновата". А пословица - народная мудрость, проверенная временем.
Или забыли, что: "Путь к сердцу мужчины лежит через желудок"? Хочешь завоевать мужика - НАУЧИСЬ НОРМАЛЬНО ГОТОВИТЬ, а не предъявляй претензии.
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3k
Master Bo Час назад
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Ах..удивительные люди! Из прыща на жопе вулкан сделали. Критика - важна. Конструктивная. У каждого повара своё кладбище продуктов, сожжёных, пересоленых, полусырых, важно не отбить охоту готовить. А каждую такую фигню в сеть выкладывать - это клиника.
А если бы он первым выложил это, с подписью: "Вот какой парашей меня кормят!", ему бы начали писать что-то типа - да гони её в шею, у неё руки из жопы растут?
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Готовить учитесь так, чтоб претензий не было. И всё будет пучком. Мы и борщ пожрём, без креветок, если хорошо сделано.
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
называется -неумеешь научись . учти ошибки и исправься. я почему то не стесняюсь учиться .
креветки в сливочном соусе первый раз готовил .
теплый салат и прошлый новогодний стол(все приготовлено мной) отдельное фото это соус маринара (тоже первый раз приготовленный.
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