"Пусть ест у мамы по месту прописки": в соцсетях раскритиковали парня, которому не понравилась готовка его девушки

"Ешь и хвали" - говорят, это и есть рецепт успешной семейной жизни. Даже если блюдо не получилось, мужчина должен похвалить и съесть всё до крошки. Иначе получит скандал или бурное обсуждение его недостатков.

Девушка в сети поделилась историей. Она приготовила парню креветки, которые ему не слишком понравились. Он сделал ей пару замечаний - и, видимо, зря.