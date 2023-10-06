В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа

Мадина, за которой в соцсетях следят 166 тысяч человек, два года назад ушла от мужа Семёна с двумя детьми, один из которых болен ДЦП. С тех пор женщина пытается отвоевать у экс-супруга половину квартиры.

Сам Семён, он вышел в подъезд и почувствовал сильный запах краски, потом увидел рассыпанную землю, куклу и кресты на всю стену. На камерах видеонаблюдения видно, что бывшая с баллончиком и пакетом земли заходит в подъезд дома.



