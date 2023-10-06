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В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа

В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа

Автор:
06 октября 2023 08:44
Метки: Видео   блогер   екатеринбург   люди   обряд   отношение   отношения   
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Коуча из Екатеринбурга поймали на жутком обряде в подъезде бывшего супруга

Блогерша Мадина Ивашкина из Екатеринбурга считает себя психологом и специалистом по семейным отношениям, но вот отобрать квартиру у бывшего мужа она решила не с помощью диалога, а колдовством и оккультизмом. Дамочка провела ритуал чёрной магии под дверью у экс-супруга и оставила "улики": истерзанную булавками куклу вуду, комья земли и кресты на стенах.

Мадина, за которой в соцсетях следят 166 тысяч человек, два года назад ушла от мужа Семёна с двумя детьми, один из которых болен ДЦП. С тех пор женщина пытается отвоевать у экс-супруга половину квартиры.

Сам Семён, он вышел в подъезд и почувствовал сильный запах краски, потом увидел рассыпанную землю, куклу и кресты на всю стену. На камерах видеонаблюдения видно, что бывшая с баллончиком и пакетом земли заходит в подъезд дома.


Мадина обвинения в колдовстве отрицает, уверяет, что просто хочет добиться жилплощади. Женщина уже несколько лет пытается договориться о выкупе доли бывшего супруга, но, по её словам, он то отказывается, то меняет цифры.


Семён подал в полицию заявление о порче имущества.

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Метки: Видео   блогер   екатеринбург   люди   обряд   отношение   отношения   
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17k
Голос Вселенной Час назад
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6k
hhwost Полчаса назад
- эта женщина ведьма, сжечь её!
- но ваше преосвященство, она такая молодая, такая красивая...
- сжечь!
- ну ваше преосвященство!!
- ну хорошо! хорошо... но потом - сжечь!!!
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Мандина .... Всё понятно ...
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