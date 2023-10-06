В Екатеринбурге блогерша пытается колдовством и оккультизмом отобрать квартиру у бывшего мужа

Коуча из Екатеринбурга поймали на жутком обряде в подъезде бывшего супруга
Блогерша Мадина Ивашкина из Екатеринбурга считает себя психологом и специалистом по семейным отношениям, но вот отобрать квартиру у бывшего мужа она решила не с помощью диалога, а колдовством и оккультизмом. Дамочка провела ритуал чёрной магии под дверью у экс-супруга и оставила "улики": истерзанную булавками куклу вуду, комья земли и кресты на стенах.
Мадина, за которой в соцсетях следят 166 тысяч человек, два года назад ушла от мужа Семёна с двумя детьми, один из которых болен ДЦП. С тех пор женщина пытается отвоевать у экс-супруга половину квартиры.
Сам Семён, он вышел в подъезд и почувствовал сильный запах краски, потом увидел рассыпанную землю, куклу и кресты на всю стену. На камерах видеонаблюдения видно, что бывшая с баллончиком и пакетом земли заходит в подъезд дома.
Мадина обвинения в колдовстве отрицает, уверяет, что просто хочет добиться жилплощади. Женщина уже несколько лет пытается договориться о выкупе доли бывшего супруга, но, по её словам, он то отказывается, то меняет цифры.
Семён подал в полицию заявление о порче имущества.
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- ну ваше преосвященство!!
- ну хорошо! хорошо... но потом - сжечь!!!