"Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную

Ревнивый мужчина неоднократно заявлял женщине, что не даст ей общаться ни с одним мужчиной и угрожал убийством, но та лишь отмахивалась: дескать, просто пугает.
Оксана и Расул были парой более 10 лет назад. Потом отношениям пришел конец, они расстались, и, казалось, у каждого была своя жизнь. Расул уехал в Таджикистан, Оксана познакомилась с другим мужчиной и родила ребёнка.
Однако спустя время таджик вновь замаячил на горизонте Оксаны. Он вернулся в Россию и попросил женщину о временной прописке в её квартире. Вел себя учтиво, был предупредителен и вежлив, и бывшая решила ему помочь по старой дружбе. Прописала в квартире и даже выделила комнату на первое время, пока тот не устроится в городе на работу.
После этого, как рассказывает сестра Оксаны, Расул заговорил о возобновлении отношений. Сначала робко, затем - нагло. «Ты не будешь с мужем, ни с кем не будешь. Я тебя убью, я тебя зарежу», - угрожал он, но женщина не верила в реальность опасности.
"Она к нему хорошо относилась, думала, попугает и отстанет. А после очередной выходки она его выписала из комнаты, он обозлился. Сказала ему, что даже дружеских отношений поддерживать не будет. Он стал неадекватным, угрожал: «Будь со мной, а то я тебя зарежу». Она просила подругу в садик за ребенком ходить, потому что боялась выйти [из дома]. Она уже думала в полицию идти, заявление писать, меня просила показания дать", - рассказывает сестра Оксаны.
Вечером 4 августа старшая дочь Оксаны пригласила мать на прогулку. На улице к ним подошёл Расул, стал снова цепляться к женщине, угрожать ей. Она вызвала полицию. Таджика забрали в ОВД. После прогулки по дороге Оксана решила зайти в бар выпить пива. Там её и встретил экс-любовник, которого к тому моменту выпустили из полиции.
Он подошёл к женщине и стал бить её ножом. Агрессивный мужчина нанес 8 ударов своей жертве, прежде чем остановился.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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После расправы мужчина сбежал. Сейчас его разыскивает полиция, а Оксана находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей провели несколько операций, но ранения затронули легкие, почку, селезёнку, поэтому в своих прогнозах врачи остаются крайне осторожными.
Родные женщины надеются, что сильный организм Оксаны поможет ей вылезти из этой передряги и восстановиться. У Оксаны помимо взрослой дочери есть четырёхлетний сын, и ему очень нужна мама.
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Ну да,ну да-именно с этого "истинные Отелло" и начинают.........