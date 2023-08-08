"Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную

Однако спустя время таджик вновь замаячил на горизонте Оксаны. Он вернулся в Россию и попросил женщину о временной прописке в её квартире. Вел себя учтиво, был предупредителен и вежлив, и бывшая решила ему помочь по старой дружбе. Прописала в квартире и даже выделила комнату на первое время, пока тот не устроится в городе на работу.

После этого, как рассказывает сестра Оксаны, Расул заговорил о возобновлении отношений. Сначала робко, затем - нагло. «Ты не будешь с мужем, ни с кем не будешь. Я тебя убью, я тебя зарежу», - угрожал он, но женщина не верила в реальность опасности.





"Она к нему хорошо относилась, думала, попугает и отстанет. А после очередной выходки она его выписала из комнаты, он обозлился. Сказала ему, что даже дружеских отношений поддерживать не будет. Он стал неадекватным, угрожал: «Будь со мной, а то я тебя зарежу». Она просила подругу в садик за ребенком ходить, потому что боялась выйти [из дома]. Она уже думала в полицию идти, заявление писать, меня просила показания дать", - рассказывает сестра Оксаны.

Вечером 4 августа старшая дочь Оксаны пригласила мать на прогулку. На улице к ним подошёл Расул, стал снова цепляться к женщине, угрожать ей. Она вызвала полицию. Таджика забрали в ОВД. После прогулки по дороге Оксана решила зайти в бар выпить пива. Там её и встретил экс-любовник, которого к тому моменту выпустили из полиции.

Он подошёл к женщине и стал бить её ножом. Агрессивный мужчина нанес 8 ударов своей жертве, прежде чем остановился.



