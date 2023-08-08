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"Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную

"Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную

Автор:
08 августа 2023 07:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бывшие   мигрант   нападение   отношения   полиция   расправа   челябинск   
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Ревнивый мужчина неоднократно заявлял женщине, что не даст ей общаться ни с одним мужчиной и угрожал убийством, но та лишь отмахивалась: дескать, просто пугает.

Оксана и Расул были парой более 10 лет назад. Потом отношениям пришел конец, они расстались, и, казалось, у каждого была своя жизнь. Расул уехал в Таджикистан, Оксана познакомилась с другим мужчиной и родила ребёнка.


Однако спустя время таджик вновь замаячил на горизонте Оксаны. Он вернулся в Россию и попросил женщину о временной прописке в её квартире. Вел себя учтиво, был предупредителен и вежлив, и бывшая решила ему помочь по старой дружбе. Прописала в квартире и даже выделила комнату на первое время, пока тот не устроится в городе на работу.


После этого, как рассказывает сестра Оксаны, Расул заговорил о возобновлении отношений. Сначала робко, затем - нагло. «Ты не будешь с мужем, ни с кем не будешь. Я тебя убью, я тебя зарежу», - угрожал он, но женщина не верила в реальность опасности.


"Она к нему хорошо относилась, думала, попугает и отстанет. А после очередной выходки она его выписала из комнаты, он обозлился. Сказала ему, что даже дружеских отношений поддерживать не будет. Он стал неадекватным, угрожал: «Будь со мной, а то я тебя зарежу». Она просила подругу в садик за ребенком ходить, потому что боялась выйти [из дома]. Она уже думала в полицию идти, заявление писать, меня просила показания дать", - рассказывает сестра Оксаны.

Вечером 4 августа старшая дочь Оксаны пригласила мать на прогулку. На улице к ним подошёл Расул, стал снова цепляться к женщине, угрожать ей. Она вызвала полицию. Таджика забрали в ОВД. После прогулки по дороге Оксана решила зайти в бар выпить пива. Там её и встретил экс-любовник, которого к тому моменту выпустили из полиции.


Он подошёл к женщине и стал бить её ножом. Агрессивный мужчина нанес 8 ударов своей жертве, прежде чем остановился.


После расправы мужчина сбежал. Сейчас его разыскивает полиция, а Оксана находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей провели несколько операций, но ранения затронули легкие, почку, селезёнку, поэтому в своих прогнозах врачи остаются крайне осторожными.


Родные женщины надеются, что сильный организм Оксаны поможет ей вылезти из этой передряги и восстановиться. У Оксаны помимо взрослой дочери есть четырёхлетний сын, и ему очень нужна мама.

Источник:

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Метки: Видео   бывшие   мигрант   нападение   отношения   полиция   расправа   челябинск   
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11k
Алексей Час назад
Когда вместо головы вагина
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3k
Руслан 5 минут назад
Злорадствовать, конечно, не стОит, но какая нормальная женщина, имея отношения с другим мужиком, родив от него ребенка, будет прописывать у себя и предоставлять жилплощадь бывшему ё@арю???
Тем более чурбану? Что у неё вообще с головой?
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387
София 7 минут назад
Меня поразила реакция мужчины, с которым она сидела. Он просто ушёл.
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−4
вытеран 21 минуту назад
иностранному специалисту ничего не будет, своих не бросаем (с) моль
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12k
Марсианин 23 минуты назад
Полиция: вот когда вас зарежут, тогда и приходите!
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9k
МихА 51 минуту назад
Да и хрен бы с ней... некуй черно
давать.
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4k
foggen2 Час назад
*****попросил женщину о временной прописке в её квартире****
Ну да,ну да-именно с этого "истинные Отелло" и начинают.........
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7k
Echo Час назад
чернильница, да и хрен с ней , пусть продолжает в том же духе
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6k
Pashuta Час назад
За 10 лет так и не увидела что это за обезьяна ??? Ну значит всё устраивало.... поэтому что теперь её жалеть????
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2k
Fiverknot Час назад
Полиция супер. На упреждение работы минимум, только по факту когда уже ничего не поправить.
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112k
parallax Час назад
Связалась с животным, будь готова к агрессии.
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15k
Александр Час назад
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164
Иван Час назад
Одним словом - ЖИВОТНОЕ!
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7k
rutt 2 часа назад
Вот ни разу не жаль её.
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