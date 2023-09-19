"Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"

Тролли в интернете бывают слишком жестоки. Кто-то может игнорировать чужие замечания в свой адрес, но порой это переходит все границы. С подобным отношением в соцсетях столкнулась героина нашего поста.
Алисия Маккарвелл никогда не была худышкой. Она участвовала в конкурсах красоты, всегда старалась похудеть, слишком заморачиваясь о том, как она выглядит.
Но в какой-то момент Алисия поняла, что её внешний вид заботит только её: остальным было плевать, насколько она толстая или как выглядит в бикини. В итоге она начала принимать своё тело, вести блог, не стесняться показывать себя настоящую. И теперь на своём примере вдохновляет других наконец полюбить себя.
И всё бы ничего, да вот только на девушку постоянно обрушивается шквал негатива. Дело в том, что Алисия замужем. Её возлюбленный Скотт с ней ещё со школьных времён - и он хорош собой. У мужа Алисии стройное спортивное тело, из-за чего комментаторы часто пишут, что девушка недостойна такого партнёра.
Для многих непонятно, почему такой красавчик выбрал Алисию, ведь её внешность далека от общепринятых идеалов. Но Алисия не отчаивается: она сделала упор на том, какой она человек, а не ставку на внешность. Отношения у супругов гармоничные, мужу плевать на то, что думают о ег жене другие, он любит её такой, какая она есть.
Люди предполагают, что муж с ней из-за денег, или у него какой-то фетиш на толстушек. Никто не верит в искренние чувства между людьми, если они выглядят по-разному. На завистливые и злобные комментарии Алисия просто не реагирует, выставляя всё больше фото со своим "горячим мужем".
А как вы относитесь к таким парочкам?
Источник:
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Узники концлагерей проходили систему сортировок, в ходе которых фашисты сразу убивали всех, кто не сможет долго работать. В том числе старых, маленьких, больных, худых и толстых.
По этой простой причине толстых среди заключенных не было - они были сразу среди отправленных в газовую камеру.