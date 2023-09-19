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"Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"

"Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"

Автор:
19 сентября 2023 09:14
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории из жизни   муж и жена   отношения   пары   толстая жена   
2022
6

Тролли в интернете бывают слишком жестоки. Кто-то может игнорировать чужие замечания в свой адрес, но порой это переходит все границы. С подобным отношением в соцсетях столкнулась героина нашего поста.

Алисия Маккарвелл никогда не была худышкой. Она участвовала в конкурсах красоты, всегда старалась похудеть, слишком заморачиваясь о том, как она выглядит.

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Но в какой-то момент Алисия поняла, что её внешний вид заботит только её: остальным было плевать, насколько она толстая или как выглядит в бикини. В итоге она начала принимать своё тело, вести блог, не стесняться показывать себя настоящую. И теперь на своём примере вдохновляет других наконец полюбить себя.

И всё бы ничего, да вот только на девушку постоянно обрушивается шквал негатива. Дело в том, что Алисия замужем. Её возлюбленный Скотт с ней ещё со школьных времён - и он хорош собой. У мужа Алисии стройное спортивное тело, из-за чего комментаторы часто пишут, что девушка недостойна такого партнёра.

Для многих непонятно, почему такой красавчик выбрал Алисию, ведь её внешность далека от общепринятых идеалов. Но Алисия не отчаивается: она сделала упор на том, какой она человек, а не ставку на внешность. Отношения у супругов гармоничные, мужу плевать на то, что думают о ег жене другие, он любит её такой, какая она есть.


Люди предполагают, что муж с ней из-за денег, или у него какой-то фетиш на толстушек. Никто не верит в искренние чувства между людьми, если они выглядят по-разному. На завистливые и злобные комментарии Алисия просто не реагирует, выставляя всё больше фото со своим "горячим мужем".

А как вы относитесь к таким парочкам?

Источник:

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Метки: истории   истории из жизни   муж и жена   отношения   пары   толстая жена   
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10  комментариев
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8k
Ysik 2 часа назад
Сразу видно, что это любовь. У меня тоже есть такие знакомые. Она стремная, что прям пипец, но дорогостоящие врачи её периодически правят, а он красавец от природы, хоть и туповат. Но у него настоящая любовь, а еще тесть владелец крупного холдинга, который их полностью содержит.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 13 минут назад
может она подговорила этого дятьку, сделать совместные снимки, мол вот я такая вся смотрите!
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14k
Ivan Полчаса назад
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3k
Александр 46 минут назад
Вспоминается анекдот про рыбака у жены которого ВОТ ТАКИЕ ГЛИСТЫ!
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1
Сергей 47 минут назад
Да по фоткам видно какой он нарцисс. Скорее всего он гей и его полностью устраивает такая жена и ревности у его партнера нет)
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16k
Мистер Фикс Час назад
Возможно, применяют вместе какие-нибудь экстремальные сексуальные практики
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90k
7guest 2 часа назад
Часто (особенно женщины) жалуются, что не могут похудеть. Это просто тупая отмазка, в Освенциме или в Дахау - толстых (среди заключённых) не было.
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289
темная_мышь 7guest Полчаса назад
Вы бросаетесь словами о вещах, в которых ничего не понимаете.

Узники концлагерей проходили систему сортировок, в ходе которых фашисты сразу убивали всех, кто не сможет долго работать. В том числе старых, маленьких, больных, худых и толстых.

По этой простой причине толстых среди заключенных не было - они были сразу среди отправленных в газовую камеру.
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622
София 2 часа назад
Если со школы вместе, скорее всего он однолюб.
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