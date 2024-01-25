Первый в мире "Голограммный зоопарк", где киты плавают в воздухе

В июле 2023 года компания Axiom Holographics открыла в Брисбене, Австралия, новаторский семейный аттракцион - зоопарк дополненной реальности. На выбор предлагаются десятки развлечений: вы можете прогуляться по африканской саванне или полюбоваться арктическими животными, а также отправиться в доисторические времена и встретить тираннозавра. Здесь также присутствует элемент 4D: ветер, температура и даже запахи.
Генеральный директор Axiom Брюс Делл, утверждает, что голограммные центры - это будущее развлечений. Он выбрал зоопарк для своего первого проекта в сфере развлечений потому, что "это как лицензионная интеллектуальная собственность, за которую вы не платите. Барби, Hello Kitty, Трансформеры стоят кучу денег. А на животных и динозавров ни у кого нет авторских прав".
Как это работает? Компания Axiom разработала запатентованную технологию "глубины", признанную журналом Time одним из лучших изобретений 2023 года.
Зоопарк проецирует голограммы с помощью лазерного излучения, а посетители благодаря специальным очкам, отслеживающим положение их взгляда, и мощному графическому движку, воспринимают изображения правильно. Это совсем не похоже на 3D-фильм, который "сплющивается", когда зритель двигается.
Брюс говорит: "Если я смотрю "Короля Льва" в 3D, и на экране появляется слон, я не могу встать и обойти его, не могу увидеть его маленький хвост".
А в зоопарке голограмм это возможно.
"Представьте: динозавр просовывает голову сквозь стену и выходит, чтобы съесть вас. Вот тут-то люди и говорят: "Ух ты, это намного круче, чем я думал. Или надвигается толпа слонов, некоторые дети кричат и уворачиваются. Это ужасно, но я хочу видеть их слёзы! Я хочу, чтобы они что-то почувствовали. Одна из моих племянниц называет это домом ужасов дяди Брюса", - объясняет создатель.
"У голограмм есть свои ограничения. Если вы хотите смотреть на них без очков, то такое изображение будет не больше коробки из-под обуви".
Брюс предполагает, что небольшие голограммы станут частью нашего будущего. Например, в ресторанах быстрого питания мы сможем увидеть парящие блюда над головой, чтобы было проще определиться с выбором.
Конечно, подобные зоопарки не всем по душе. В некоторых отзывах говорится, что нужно знакомиться с миром природы, а не виртуальной реальностью. Но Брюс не согласен.
"Многие зоопарки действительно стараются сохранить диких зверей. И мне нравится идея, что люди общаются с настоящими животными. Но вы не можете увидеть динозавров в зоопарке. Ни в одном океанариуме нет синего кита. В зоопарке слоны не нападут на вас. Мы более креативные".
Зоопарк рассчитан на посетителей всех возрастов.
"Малыши просто обожают его. А как дети смотрят на пингвинов. Они протягивают руки и трогают их. Или вылупляются детёныши динозавров... и дети играют с маленьким бронтозавром".
Пожилые люди тоже прекрасно проводят время в зоопарке.
"К нам приходят пенсионеры, которым за 80, и говорят: "Вы же не дадите нам геймпад Xbox. Нам нужно прогуляться". И мы отправляем их в реку с бегемотами! А по возвращении они признаются, что это было потрясающе".
Технология оказалась невероятно популярной. Помимо контрактов с Airbus и американской корпорацией Honeywell, а также выставки в Сиднейском музее, Axiom недавно сотрудничала с Биллом Гейтсом. Компания разработала голограммную комнату-аквариум для его роскошного отеля Four Seasons на Мальдивах, чтобы гости могли "поплавать" со скатами-манта.
Брюс Делл собирается вывести "Голограммный зоопарк" на мировой уровень - это будет международная франшиза.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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