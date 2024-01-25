Первый в мире "Голограммный зоопарк", где киты плавают в воздухе

Брюс говорит: "Если я смотрю "Короля Льва" в 3D, и на экране появляется слон, я не могу встать и обойти его, не могу увидеть его маленький хвост".

А в зоопарке голограмм это возможно.

"Представьте: динозавр просовывает голову сквозь стену и выходит, чтобы съесть вас. Вот тут-то люди и говорят: "Ух ты, это намного круче, чем я думал. Или надвигается толпа слонов, некоторые дети кричат и уворачиваются. Это ужасно, но я хочу видеть их слёзы! Я хочу, чтобы они что-то почувствовали. Одна из моих племянниц называет это домом ужасов дяди Брюса", - объясняет создатель.