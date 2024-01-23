Озорной тюлень Нил вернулся в австралийский город

Огромный тюлень весом 600 кг разгуливает по садам и спит на дорогах городка Даннали, штат Тасмания. Нил уже стал знаменитостью, и местные жители снисходительно относятся к его выходкам.
Нил впервые вышел на берег Даннали в июле 2022 года, тогда ему не было и двух лет.
Ластоногому создали страницу в соцсети, чобы документировать его приключения. И за его жизнью теперь следят более 128 тыс. подписчиков.
В начале декабря тюлени вернулись на берег для очередной лёжки - периода отдыха на суше. Нил тут же наведался в городок, где наделал шума: валялся перед офисом недвижимости, устраивал беспорядки возле кафе.
На новых снимках и видеороликах Нил грызёт дорожные конусы и создает неудобства для движения транспорта.
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Несмотря на грузность, Нил способен быстро перемещаться, если его преследуют.
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В ноябре Нил не пустил местную жительницу на работу, улёгшись перед её машиной.
Эмбер Харрис проснулась в 6.20 утра от звука, будто кто-то пытается вломиться в её машину. На самом деле это был ластоногий, который пробрался к дому Эмбер на другом конце пляжа.
Всё больше туристов посещают Даннали в надежде увидеть игривого зверя. И это становится проблемой.
"Мы должны помнить, что это дикие животные, - говорит Мэри-Энн Лиа, профессор Института морских и антарктических исследований при Университете Тасмании. - Это нормально, когда животные милые и взаимодействуют безопасным образом, но потом они становятся больше и проявляются другие естественные формы поведения, вместе с гормонами, и это может вам не понравиться".
Владелец его страницы также был вынужден прекратить публиковать информацию о текущем местонахождении Нила после переговоров с морскими биологами.
Профессор напомнила историю моржихи Фрейи, которая собирала толпы в Норвегии в 2022 году, взбираясь на лодки и греясь на солнце. Однако норвежские власти признали её угрозой безопасности людей и усыпили.
"Её буквально залюбили до смерти", - сказала Лиа.
В августе детеныш тюленя умер от шока после того, как женщина взяла его на руки, несмотря на то, что ей было сказано этого не делать.
Женщина предупредила организацию по защите диких животных, после чего завернула детеныша в пальто и положила его на заднее сиденье автомобиля.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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