Озорной тюлень Нил вернулся в австралийский город

Профессор напомнила историю моржихи Фрейи, которая собирала толпы в Норвегии в 2022 году, взбираясь на лодки и греясь на солнце. Однако норвежские власти признали её угрозой безопасности людей и усыпили.

"Её буквально залюбили до смерти", - сказала Лиа.

В августе детеныш тюленя умер от шока после того, как женщина взяла его на руки, несмотря на то, что ей было сказано этого не делать.

Женщина предупредила организацию по защите диких животных, после чего завернула детеныша в пальто и положила его на заднее сиденье автомобиля.