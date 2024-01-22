В Лондоне родилась одна из редчайших обезьян в мире

Лондонский зоопарк порадовал мир хорошими новостями. Там родился малыш западной равнинной гориллы, находящейся под угрозой исчезновения — и это уже надежда на спасение вида.
В Лондонском зоопарке появился новый обитатель вида, который находится под угрозой исчезновения. Это малыш западной равнинной гориллы. Самка по кличке Мджукуу родила детёныша вчера, и роды, на удивление, были довольно быстрыми — и заняли всего 17 минут. Малышу еще не дали имя, но его появление на свет вселяет надежду на то, что исчезающий вид можно спасти.
"Мы очень рады появлению этого малыша: все ходят и улыбаются. Мы дадим маме и малышу необходимое время и пространство, чтобы познакомиться друг с другом, а остальным гориллам - привыкнуть к новому члену семьи. Они так же рады, как и мы, и постоянно изучают его," - говорит Кэтрин Сандерс, руководитель секции приматов Лондонского зоопарка.
Последний раз детёныш гориллы появился в зоопарке в ноябре 2015 года - поэтому рождение нового малыша вызвало такую радость. К тому же, из-за браконьерства и болезней численность горилл сократилась более чем на 60% за последние 20-25 лет. Даже если устранить все угрозы, по расчетам ученых, для восстановления популяции потребуется около 75 лет.
Смотрители зоопарка пока держатся в стороне, и поэтому не знают пол новорождённого. Но они чутко следят за ним с помощью камер наблюдения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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