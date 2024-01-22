В Лондоне родилась одна из редчайших обезьян в мире

"Мы очень рады появлению этого малыша: все ходят и улыбаются. Мы дадим маме и малышу необходимое время и пространство, чтобы познакомиться друг с другом, а остальным гориллам - привыкнуть к новому члену семьи. Они так же рады, как и мы, и постоянно изучают его," - говорит Кэтрин Сандерс, руководитель секции приматов Лондонского зоопарка.