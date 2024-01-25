Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли

Шахтёры, работающие в угледобывающем регионе Бассейн Боуэн (Австралия), увидели застрявшую в грязи птицу эму и решили её спасти. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Шахтёры немного отвлеклись от своих обязанностей, чтобы спасти птицу. Они заметили птенца эму, который застрял в грязи. Однако, спасательная операция получилась несколько длиннее и, как ни странно, комичнее, чем ожидалось.
Как только непонятливого эму вытащили за шею на твёрдую поверхность, он тут же вновь метнулся в грязь. Пришлось начинать всё сначала. Однако, терпение добряков вознаградилось тем, что птицу они в конечном итоге всё-таки спасли. Эму умчался прочь — видимо, чиститься от грязи.
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