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Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли

Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли

Автор:
25 января 2024 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   Прикол   Спасение   животные   шахтёр   
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Шахтёры, работающие в угледобывающем регионе Бассейн Боуэн (Австралия), увидели застрявшую в грязи птицу эму и решили её спасти. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Шахтёры немного отвлеклись от своих обязанностей, чтобы спасти птицу. Они заметили птенца эму, который застрял в грязи. Однако, спасательная операция получилась несколько длиннее и, как ни странно, комичнее, чем ожидалось.

Как только непонятливого эму вытащили за шею на твёрдую поверхность, он тут же вновь метнулся в грязь. Пришлось начинать всё сначала. Однако, терпение добряков вознаградилось тем, что птицу они в конечном итоге всё-таки спасли. Эму умчался прочь — видимо, чиститься от грязи.

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Метки: Австралия   Видео   Прикол   Спасение   животные   шахтёр   
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1  комментарий
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Тигран Саркисян 23 минуты назад
Этот птыц вот от кого заразился))))
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Alex Chebrikov

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