Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли

Как только непонятливого эму вытащили за шею на твёрдую поверхность, он тут же вновь метнулся в грязь. Пришлось начинать всё сначала. Однако, терпение добряков вознаградилось тем, что птицу они в конечном итоге всё-таки спасли. Эму умчался прочь — видимо, чиститься от грязи.