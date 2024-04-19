Осьминог привёл аквалангистку к подводному памятнику

Кейси уже много лет занимается дайвингом, и занимается подводным плаванием даже зимой.

"В это время года происходит самое интересное, - говорит она. - Всё дело в правильной экипировке, потому что раньше я ненавидела этот шок от холодной воды. Теперь у меня есть особый гидрокостюм, поэтому я не испытываю такого холода".

Недавно Джулс разговорилась с мужчиной в местном дайвинг-магазине и упомянула о невероятном знакомстве с осьминогом.

"Это был человек, который создал риф. Я не могла в это поверить. Но он показал мне карту объекта в память о своём умершем друге Лоренце".