Осьминог привёл аквалангистку к подводному памятнику

Джулс Кейси подумала, что огромный осьминог проявил любопытство, когда протянул длинное щупальце и обвил её руку. Но когда он стал вести её за собой, австралийка заинтересовалась.
"Он проплывал немного, потом останавливался и поворачивался, будто проверял, следую ли я за ним", - рассказывает Кейси.
Спустя несколько минут плавания в ледяных водах у полуострова Морнингтон друзья добрались до места назначения.
Оказалось, головоногий моллюск привёл её к тайной святыне.
"Это была глыба, похожая на надгробие. Я была поражена".
На памятнике сохранилась фотография человека, держащего на руках пушистую белую собаку, и табличка с именем "Лоренц".
Осьминог не отплывал от девушки, казалось, он был рад.
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"В тот раз я уплыла дальше обычного. Первое, что я заметила, была разметка в виде металлических звёзд на дне, - делится Джулс. - Потом я увидела скульптуры и подумала, что кто-то строит искусственный риф".
"Любой предмет под водой позволяет кораллам и растениям вырасти в своеобразный искусственный риф, это создает небольшую экосистему".
Во время следующих погружений девушка нашла колышки и трубы ПВХ, расположенные на расстоянии около пяти метров друг от друга.
Вместе со скульптурами они образовывали большой круг.
Кейси уже много лет занимается дайвингом, и занимается подводным плаванием даже зимой.
"В это время года происходит самое интересное, - говорит она. - Всё дело в правильной экипировке, потому что раньше я ненавидела этот шок от холодной воды. Теперь у меня есть особый гидрокостюм, поэтому я не испытываю такого холода".
Недавно Джулс разговорилась с мужчиной в местном дайвинг-магазине и упомянула о невероятном знакомстве с осьминогом.
"Это был человек, который создал риф. Я не могла в это поверить. Но он показал мне карту объекта в память о своём умершем друге Лоренце".
Австралийка не раз видела того осьминога. По её словам, такие встречи не являются чем-то необычным.
"Они очень любопытны, особенно в брачный период. Протягивают щупальца и прикасаются к вам. Могут довольно долго изучать вашу камеру".
Сейчас у обитателя морских глубин появились белые пятна и отсутствуют кончики некоторых щупалец. Физические изменения указывают на то, что он спаривался и, возможно, приближается к концу своей жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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