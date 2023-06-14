Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка

В комментариях к видео люди сравнили потасовку людей и животного с дракой в баре. «Как будто кенгуру просто хотел подраться в баре, потому что этот чувак приставал к его даме», — написал один из них. «Но вдруг появилась старая любовь, бам, и он теперь хороший мальчик!» — ответил ему другой.