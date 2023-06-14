Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка

В зоопарке австралийского города Перт кенгуру решил помериться силами с туристами. Сперва животное атаковало женщину, а затем переключилось на её защитника.
Американские туристы оказались участниками инцидента в зоопарке австралийского Перта. Агрессивный кенгуру, который явно был не в духе, стал нападать на посетителей, но получил сдачи.
Сначала кенгуру набросился со спины на посетительницу зоопарка, но мужчина помешал ему. Обидевшись, животное вцепилось уже в защитника дамы. Начался настоящий спарринг — турист не давал кенгуру наносить удары, а агрессор пытался ударить его всеми доступными способами, в том числе и ногами.
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В ситуацию вмешался сын мужчины, и кенгуру попытался побить и его. Драчун успокоился, только когда увидел смотрительницу зоопарка, и быстро присел на землю.
В комментариях к видео люди сравнили потасовку людей и животного с дракой в баре. «Как будто кенгуру просто хотел подраться в баре, потому что этот чувак приставал к его даме», — написал один из них. «Но вдруг появилась старая любовь, бам, и он теперь хороший мальчик!» — ответил ему другой.
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