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Змея застряла в холодильнике австралийцев

Змея застряла в холодильнике австралийцев

Автор:
23 января 2024 07:53
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   Холодильник   в мире   животные   змея   
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В дом к жительнице австралийского города Аделаида заползла чёрная змея, также известная как краснобрюхий чёрный аспид.

Гейл Аурихт пришлось вызывать змеелова, ведь в своём собственном холодильнике хозяйка увидела гостью — непрошеную, неприятную и ядовитую.

Видимо, пресмыкающееся искало укрытие от жары и заползло в холодильник, но после застряло в отделении дозатора для воды и льда. К счастью, профессиональный змеелов быстро удалил пресмыкающееся.

А обнаружить змею помогла домашняя кошка, которая обратила на себя внимание хозяйки тем, что сидела и шипела на холодильник. Кстати, несмотря на ядовитость чёрных аспидов, они не агрессивны и могут напасть на человека только в том случае, если их сильно потревожить. Хотя это не оправдывает присутствие змеи в холодильнике — там ей точно было не место.

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Метки: Австралия   Видео   Холодильник   в мире   животные   змея   
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2  комментария
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32
Саша 48 минут назад
Весело у них там
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9k
Maximvs Полчаса назад
Как же в России хорошо и безопасно.
Пошел я газовый котел реанимировать, пока не замерзли.
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