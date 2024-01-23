Змея застряла в холодильнике австралийцев

А обнаружить змею помогла домашняя кошка, которая обратила на себя внимание хозяйки тем, что сидела и шипела на холодильник. Кстати, несмотря на ядовитость чёрных аспидов, они не агрессивны и могут напасть на человека только в том случае, если их сильно потревожить. Хотя это не оправдывает присутствие змеи в холодильнике — там ей точно было не место.