Змея застряла в холодильнике австралийцев

В дом к жительнице австралийского города Аделаида заползла чёрная змея, также известная как краснобрюхий чёрный аспид.
Гейл Аурихт пришлось вызывать змеелова, ведь в своём собственном холодильнике хозяйка увидела гостью — непрошеную, неприятную и ядовитую.
Видимо, пресмыкающееся искало укрытие от жары и заползло в холодильник, но после застряло в отделении дозатора для воды и льда. К счастью, профессиональный змеелов быстро удалил пресмыкающееся.
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А обнаружить змею помогла домашняя кошка, которая обратила на себя внимание хозяйки тем, что сидела и шипела на холодильник. Кстати, несмотря на ядовитость чёрных аспидов, они не агрессивны и могут напасть на человека только в том случае, если их сильно потревожить. Хотя это не оправдывает присутствие змеи в холодильнике — там ей точно было не место.
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Пошел я газовый котел реанимировать, пока не замерзли.