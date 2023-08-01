В Австралии открыли зоопарк будущего

В австралийском городе Брисбен компания по разработке голограмм и VR-решений Axiom Holographics открыла зоопарк с дополненной реальностью.
Чтобы увидеть животных - нужно надеть специальные очки. Площадь голографического зоопарка — 1500 кв.м. В нём есть куча локаций, начиная от африканского сафари до арктических путешествий и доисторических ландшафтов с динозаврами.
На некоторых локациях есть эффекты 4D, что позволяет почувствовать запах животных и холодный арктический бриз. "Наш первый зоопарк голограмм — это испытательный полигон для совершенствования технологии, после чего мы будем открывать развлекательные центры голограмм по всему миру", - рассказал генеральный директор Axiom Брюс Делл. Цена посещения такого зоопарка начинается от 15 до 40 долларов за одного (≈ от 1300 до 4.500₽).
Зоозащитники будут рады.
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