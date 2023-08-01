В Австралии открыли зоопарк будущего

На некоторых локациях есть эффекты 4D, что позволяет почувствовать запах животных и холодный арктический бриз. "Наш первый зоопарк голограмм — это испытательный полигон для совершенствования технологии, после чего мы будем открывать развлекательные центры голограмм по всему миру", - рассказал генеральный директор Axiom Брюс Делл. Цена посещения такого зоопарка начинается от 15 до 40 долларов за одного (≈ от 1300 до 4.500₽).