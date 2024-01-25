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Подмосковному детсаду вернули собаку, изъятую из-за «санитарных норм»

Подмосковному детсаду вернули собаку, изъятую из-за «санитарных норм»

Автор:
25 января 2024 07:30
Метки: Калинка   Филя   собаки   
167
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Филя поселился в химкинской «Калинке» 10 лет назад и всё это время проживал там в вольере. Животное увезли из сада после того, как лай услышала делегация из администрации города, проверявшая в учреждении систему отопления. Наличие рядом с детьми собаки сочли нарушением санитарных норм.

За пса вступились родители воспитанников «Калинки». Они записали обращение к «представителям власти» с просьбой оставить его в саду.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала (https://pdmnews.ru/35027/), что Филю вернули общими усилиями.

«На самом деле это общее решение было с администрацией Химок. Понятно, что это прецедент, у нас такого не было. С другой стороны, в моём детстве был живой уголок практически в каждой школе. Здесь мы действуем в интересах детей, поэтому другого решения не могло быть. Всем большое спасибо, что так отреагировали и кто-то даже благодарит. Нас редко благодарят».


Мишонова отметила, что пока сама Филю не видела, но в ближайшее время собирается его навестить, потому что администрация Химок пообещала сделать ему новую, тёплую будку.

«У него же там новоселье будет, я хочу посмотреть».


Похоже, здравый смысл начинает у нас воцаряться. Правда, столько всего еще разгребать.


Источник:

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Метки: Калинка   Филя   собаки   
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1  комментарий
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xbrat Час назад
Вот такой Филя нам нравиться))
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