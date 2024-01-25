Подмосковному детсаду вернули собаку, изъятую из-за «санитарных норм»

За пса вступились родители воспитанников «Калинки». Они записали обращение к «представителям власти» с просьбой оставить его в саду.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала (https://pdmnews.ru/35027/), что Филю вернули общими усилиями.

«На самом деле это общее решение было с администрацией Химок. Понятно, что это прецедент, у нас такого не было. С другой стороны, в моём детстве был живой уголок практически в каждой школе. Здесь мы действуем в интересах детей, поэтому другого решения не могло быть. Всем большое спасибо, что так отреагировали и кто-то даже благодарит. Нас редко благодарят».

Мишонова отметила, что пока сама Филю не видела, но в ближайшее время собирается его навестить, потому что администрация Химок пообещала сделать ему новую, тёплую будку.

«У него же там новоселье будет, я хочу посмотреть».

Похоже, здравый смысл начинает у нас воцаряться. Правда, столько всего еще разгребать.