Подмосковному детсаду вернули собаку, изъятую из-за «санитарных норм»

Филя поселился в химкинской «Калинке» 10 лет назад и всё это время проживал там в вольере. Животное увезли из сада после того, как лай услышала делегация из администрации города, проверявшая в учреждении систему отопления. Наличие рядом с детьми собаки сочли нарушением санитарных норм.
За пса вступились родители воспитанников «Калинки». Они записали обращение к «представителям власти» с просьбой оставить его в саду.
Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала (https://pdmnews.ru/35027/), что Филю вернули общими усилиями.
«На самом деле это общее решение было с администрацией Химок. Понятно, что это прецедент, у нас такого не было. С другой стороны, в моём детстве был живой уголок практически в каждой школе. Здесь мы действуем в интересах детей, поэтому другого решения не могло быть. Всем большое спасибо, что так отреагировали и кто-то даже благодарит. Нас редко благодарят».
Мишонова отметила, что пока сама Филю не видела, но в ближайшее время собирается его навестить, потому что администрация Химок пообещала сделать ему новую, тёплую будку.
«У него же там новоселье будет, я хочу посмотреть».
Похоже, здравый смысл начинает у нас воцаряться. Правда, столько всего еще разгребать.
Источник:
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