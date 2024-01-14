Ученые из США создали препарат, способный продлить жизнь крупным породам собак

В настоящее время он проходит клинические испытания и приближается к получению одобрения от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA).
Средняя продолжительность жизни собак составляет от 10 до 13 лет, при этом более крупные породы стареют быстрее и имеют еще более короткую продолжительность жизни. Некоторые ветеринары считают, что это связано с селекционным разведением, которое может увеличить размер животного и ускоряет развитие собаки.
В настоящее время подобных лекарств не существует, но ученые делают всё возможное, чтобы это изменить. Однако, прежде чем препарат будет полностью одобрен и появится на рынке, необходимо пройти еще несколько этапов. На данный момент подходит к концу исследование модели старения, проводимое над 451 собакой.
"Только в США проживает около 25 миллионов собак крупных пород, и мы можем помочь им прожить дольше и улучшить их качество жизни", - заявила генеральный директор и основатель компании Loyal, Селин Халиуа, в заявлении, которое было направлено в Fox News Digital.
Компания утверждает, что препарат может замедлить процессы старения у собак весом более 18 кг. Он действует путем взаимодействия с гормоном под названием IGF-1, который ускоряет процесс старения. По словам представителя компании, препарат разработан для предотвращения возрастных заболеваний у собак, не дожидаясь появления симптомов. Вводится препарат путем инъекции каждые три-шесть месяцев, но компания также работает над ежедневными таблетками.
Ветеринары выражают осторожный оптимизм. "Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой", - прокомментировал экспериментальный препарат доктор Джеффри Краснофф, ветеринар ветеринарной больницы Бруквилла на Лонг-Айленде.
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