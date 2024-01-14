Ученые из США создали препарат, способный продлить жизнь крупным породам собак

"Только в США проживает около 25 миллионов собак крупных пород, и мы можем помочь им прожить дольше и улучшить их качество жизни", - заявила генеральный директор и основатель компании Loyal, Селин Халиуа, в заявлении, которое было направлено в Fox News Digital.





Компания утверждает, что препарат может замедлить процессы старения у собак весом более 18 кг. Он действует путем взаимодействия с гормоном под названием IGF-1, который ускоряет процесс старения. По словам представителя компании, препарат разработан для предотвращения возрастных заболеваний у собак, не дожидаясь появления симптомов. Вводится препарат путем инъекции каждые три-шесть месяцев, но компания также работает над ежедневными таблетками.