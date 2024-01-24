Митя Фомин извинился перед стилистом Роговым за то, что назвал его "старой жирной тёткой"

Кстати, водолазка извинений на месте.
Началось всё с того, что Александр Рогов назвал Митю Фомина одним из самых безвкусных звёзд на российской эстраде. Фомин сильно обиделся и несколько раз обозвал Рогова "жирной тёткой". Сначала он заявил журналистам, что Фомин похож на обрюзгшую тётку.
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После Митя Фомин снова прошёлся по Рогову, заявив, что он похож на старомодную тетку непонятного пола.
«Меня, человека, который на своих наряд не то, что съел собаку, а сожрал целое стало овец, упрекать в том, что я плохо одеваюсь — это последнее, что нужно делать. Я не думаю, что человек, который выглядит таким образом, может хоть как-то классифицировать других людей. Если бы это про меня сказал Том Форд — мне бы это польстило. Но этого не случится, потому что Том Форд — тактичный человек», — заявил певец в беседе с Limetime.
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Спустя пару месяцев Фомин снова оскорбил Рогова на шоу FAMETIME TV. Он снова назвал стилиста тёткой.
«Он выглядит как располневшая тетка средних лет, абсолютно безобразно одевающийся человек, на которого неприятно смотреть. Он не выглядит как стилист, не выглядит сексуально или привлекательно. Он выглядит просто никак. И тут этот человек говорит мне, что я выгляжу плохо. Камон, ты вообще видел себя?!» — злится Фомин.
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Рогов долго молчал, не обращая внимания на нападки Фомина. В разговоре с Woman.ru он заявил, что не собирается участвовать в этом хайпе,
Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю для чего они это делают, так что можете написать, что я отказался комментировать заявления в свой адрес, - сказал телеведущий.
Фомин, понял, что никто на него не обращает внимания, решил сделать ход конём - принести извинения.
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Фомин заявил, что ему очень стыдно и он извиняется. Также артист заявил, что в будущем хотел бы поработать с Александром.
Саше хочу сказать спасибо за то, что он делает эту нелегкую работу, в нашей стране нужно одевать людей хорошо и нужно людей одевать со вкусом и стильно, — обратился Фомин.
Кстати, водолазка извинений на месте. Ранее мы писали, что в соцсетях обратили внимание, что накосячившие звёзды просят прощения в одинаковой одежде.
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Если бы не этот пост, я бы и не вспомнил кто такой Фомин.