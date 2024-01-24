Митя Фомин извинился перед стилистом Роговым за то, что назвал его "старой жирной тёткой"

Рогов долго молчал, не обращая внимания на нападки Фомина. В разговоре с Woman.ru он заявил, что не собирается участвовать в этом хайпе,

Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю для чего они это делают, так что можете написать, что я отказался комментировать заявления в свой адрес, - сказал телеведущий.

Фомин, понял, что никто на него не обращает внимания, решил сделать ход конём - принести извинения.