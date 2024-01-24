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Митя Фомин извинился перед стилистом Роговым за то, что назвал его "старой жирной тёткой"

Митя Фомин извинился перед стилистом Роговым за то, что назвал его "старой жирной тёткой"

Автор:
24 января 2024 20:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Митя Фомин   Рогов   Фомин   интересное   стилист   фото   
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Кстати, водолазка извинений на месте.

Началось всё с того, что Александр Рогов назвал Митю Фомина одним из самых безвкусных звёзд на российской эстраде. Фомин сильно обиделся и несколько раз обозвал Рогова "жирной тёткой". Сначала он заявил журналистам, что Фомин похож на обрюзгшую тётку.

После Митя Фомин снова прошёлся по Рогову, заявив, что он похож на старомодную тетку непонятного пола.

«Меня, человека, который на своих наряд не то, что съел собаку, а сожрал целое стало овец, упрекать в том, что я плохо одеваюсь — это последнее, что нужно делать. Я не думаю, что человек, который выглядит таким образом, может хоть как-то классифицировать других людей. Если бы это про меня сказал Том Форд — мне бы это польстило. Но этого не случится, потому что Том Форд — тактичный человек», — заявил певец в беседе с Limetime.

Спустя пару месяцев Фомин снова оскорбил Рогова на шоу FAMETIME TV. Он снова назвал стилиста тёткой.

«Он выглядит как располневшая тетка средних лет, абсолютно безобразно одевающийся человек, на которого неприятно смотреть. Он не выглядит как стилист, не выглядит сексуально или привлекательно. Он выглядит просто никак. И тут этот человек говорит мне, что я выгляжу плохо. Камон, ты вообще видел себя?!» — злится Фомин.

Рогов долго молчал, не обращая внимания на нападки Фомина. В разговоре с Woman.ru он заявил, что не собирается участвовать в этом хайпе,

Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем? Я понимаю для чего они это делают, так что можете написать, что я отказался комментировать заявления в свой адрес, - сказал телеведущий.

Фомин, понял, что никто на него не обращает внимания, решил сделать ход конём - принести извинения.

Фомин заявил, что ему очень стыдно и он извиняется. Также артист заявил, что в будущем хотел бы поработать с Александром.

Саше хочу сказать спасибо за то, что он делает эту нелегкую работу, в нашей стране нужно одевать людей хорошо и нужно людей одевать со вкусом и стильно, — обратился Фомин.

Кстати, водолазка извинений на месте. Ранее мы писали, что в соцсетях обратили внимание, что накосячившие звёзды просят прощения в одинаковой одежде.

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Метки: Видео   Митя Фомин   Рогов   Фомин   интересное   стилист   фото   
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20  комментариев
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11k
MakDag Час назад
Противные бранятся, только тешатся.
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6k
hhwost 4 минуты назад
а который из этих пи..оров Покемон К.?
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6k
Duckk 5 минут назад
Зачем нам эта информация?
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3k
Carex 6 минут назад
Если написано про гомосеков, то в авторство можно не смотреть- это Покемонка.
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−6
10k
Nice22g 16 минут назад
шоу уродов....
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46k
Цыц тут у меня 17 минут назад
Кто это? Что за обсоски?
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10k
sedoisever 17 минут назад
Ну, не знаю откуда хайп по поводу Фомина, он как раз спокойный и нормальный среди них всех. А вот эту девочку Рогова моя супруга по воскресеньям смотрит. Нравится ей, как из тёток женщин делают. Но сам Рогов в коротеньких штанишках и резиновых сапогах помолчал бы про стиль. Прав Фомин. Откуда у Рогова презумпция стиля?
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2k
KE2646 19 минут назад
Заполонили.
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Кто все эти организмы?
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190
Деньги Есть Полчаса назад
Плохо не то, что они сорятся, а то, что это сюда тащат.
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9k
mbr Полчаса назад
кто все эти люди?
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5k
Горожанин 46 минут назад
Какое мощное бурление говн.
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5k
Харон 53 минуты назад
Кто эти тиражники?
Если бы не этот пост, я бы и не вспомнил кто такой Фомин.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Два глиномеса, месили друг другу глину.
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13k
Владимир Час назад
Бабы посрались.....
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34k
Юр21 Час назад
А кто эти люди?
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16k
GROMOZEKA Час назад
Это еще что за петушиные бои?
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7k
Умница-красавица Час назад
Да уж. Думать надо головой. Жирная-да, тетка - возможно, но старая- это уж ни в какие ворота! Там столько средств в пластику вбухано, а он- старая. Совести нет у людей!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346150



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