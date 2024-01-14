В Казани горит гостиница «Астория»

Сотрудники МЧС оцепили территорию.
В центре Казани горит гостиничный центр «Астория». Огонь виден на несколько километров. Весь район заволокло дымом. Сотрудники МЧС уже отцепили территорию и тушат пожар.
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По данным МЧС пожар вспыхнул на улице Павлюхина, 112а около двух часов дня. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
Из-за пожара перекрыли движение от улицы Газовой до улицы Даурской. По предварительным данным, посетители и персонал успели эвакуироваться, никто не пострадал, сообщает RT.
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