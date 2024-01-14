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В Казани горит гостиница «Астория»

В Казани горит гостиница «Астория»

Автор:
14 января 2024 16:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   ЧП   интересное   пожар   фото   чрезвычайные происшествие   
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Сотрудники МЧС оцепили территорию.

В центре Казани горит гостиничный центр «Астория». Огонь виден на несколько километров. Весь район заволокло дымом. Сотрудники МЧС уже отцепили территорию и тушат пожар.

По данным МЧС пожар вспыхнул на улице Павлюхина, 112а около двух часов дня. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Из-за пожара перекрыли движение от улицы Газовой до улицы Даурской. По предварительным данным, посетители и персонал успели эвакуироваться, никто не пострадал, сообщает RT.

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Метки: Видео   Казань   ЧП   интересное   пожар   фото   чрезвычайные происшествие   
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5  комментариев
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4k
Андрей 8 минут назад
В Казани испокон веков пожары были
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5k
Горожанин Полчаса назад
Астория - в Казани!?.. Да гори ты синем пламенем!
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−1
sunday_ Полчаса назад
Zамерzали, погрелись
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646
Александр Шевченко 41 минуту назад
Своеобразный выход из бизнеса . .
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13k
Святослав Час назад
пацаны не поделили...
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PokemonKa
Pika-Pika?
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