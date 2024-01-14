В Казани горит гостиница «Астория»

Выходим на новый уровень чистки зубов

Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон

Во Владивостоке снова затопило кипятком Луговую площадь

В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана

После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки

Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город