Бывший кандидат в мэры несколько раз ограбил секс-шоп и пришёл в полицию с повинной

Стало известно, что мужчина сейчас находится во процессе развода с женой. Причина не сообщается, но догадаться тут не сложно. Немировский засветился также в скандале с клубом, в который его не пустили. Немировский обвинил руководство клуба в мошенничестве. Жена Портнягина заявила, что Немировский разозлился после того, как ему отказали в членстве.