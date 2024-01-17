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Бывший кандидат в мэры несколько раз ограбил секс-шоп и пришёл в полицию с повинной

Бывший кандидат в мэры несколько раз ограбил секс-шоп и пришёл в полицию с повинной

Автор:
17 января 2024 16:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Немировский   депутат   интересное   ограбление   секс-шоп   фото   
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Стало известно, что мужчина сейчас разводиться с женой.

Сотрудники интим-магазина SOS 18+ в Красногорске обратились в полицию с заявлением о краже. На камерах видеонаблюдения видно, как мужчина разбивает стеклянную дверь и выкидывает коробки со страпонами и резиновыми членами. Награбленное он сложил в большую коробку и унёс.

Оказалось, это не первая его кража. Неделю назад мужчина вынес из секс-шопа кляпы, страпоны и прочие вещицы для плотских утех. И тоже попал на видео. Интимным вором оказался экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, сообщает SHOT. Через семь часов после кражи мужчина заявился в полицию с повинной. Оказалось, он награбил всяких вещиц на 600 тысяч рублей.

Стало известно, что мужчина сейчас находится во процессе развода с женой. Причина не сообщается, но догадаться тут не сложно. Немировский засветился также в скандале с клубом, в который его не пустили. Немировский обвинил руководство клуба в мошенничестве. Жена Портнягина заявила, что Немировский разозлился после того, как ему отказали в членстве.

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Метки: Видео   Немировский   депутат   интересное   ограбление   секс-шоп   фото   
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2  комментария
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28k
Lehoia 2 часа назад
"...Стало известно, что мужчина сейчас разводитЬся с женой."
Ну, то, что ты постишь шлак и говно, уже все привыкли. Но ошибки хотя бы можно в тексте не допускать?
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6k
Трям 24 минуты назад
Чего он с женой???
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