Москвич обратился в полицию из-за странного детского мультика, который очень популярен на YouTube

Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью

Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку

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