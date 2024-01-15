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Москвич обратился в полицию из-за странного детского мультика, который очень популярен на YouTube

Москвич обратился в полицию из-за странного детского мультика, который очень популярен на YouTube

Автор:
15 января 2024 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   интересное   камерамен   ролики   скибиди туалет   фото   ютуб   
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Сын москвича увлёкся этим мультиком, чем очень удивил отца.

Skibidi Toilet - мультяшный сериал очень сомнительного качества, который стал популярен на YouTube в середине 2023 года. Ролики не обременены интеллектуальным содержанием и почти не имеют сюжета. В них говорящая голова торчит их унитаза и поёт.

На других роликах уже просматривается экшен. Камерамэны (существа с камерами на голове) должны затолкать головы обратно в унитаз. Серии набирают больше 100 миллионов просмотров, а на сам канал подписаны 24,6 миллиона пользователей.

С каждым разом ролики всё информативнее. Автор использует героев и графику популярных компьютерных игр, включая Half-Life 2 и Counter-Strike: Source.

Этот мультик не оценил житель Москвы. Он заметил, как его сын смотрел Skibidi Toilet и 11 января обратился в ОМВД по Ярославскому району Москвы. Москвич уверен, что мультик очень плохо влияет на детей и просит его заблокировать. Полицейские приняли его заявление, сообщает Baza.

Источник:

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Метки: Видео   дети   интересное   камерамен   ролики   скибиди туалет   фото   ютуб   
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6  комментариев
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1k
... Час назад
М... да, это не ёжик в тумане... Зато перепись идиотов по подписчикам можно провести.
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18k
Мистер Фикс 22 минуты назад
Скибиди толчок.
Дети 7-12 лет почему-то его обожают...
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21k
Александр Полчаса назад
Теперь надо про все случаи писать когда сумасшедшие куда обращаются?
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8k
Владимир Полчаса назад
Т.е. наконец начало доходить что ЕГЭ и дом 2 были ошибкой?поздновато... поколение [мат] скоро уже само начнет плодиться
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13k
Denissg Час назад
И каким образом менты заблокируют мультик на ютубе?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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