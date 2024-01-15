Москвич обратился в полицию из-за странного детского мультика, который очень популярен на YouTube

Сын москвича увлёкся этим мультиком, чем очень удивил отца.
Skibidi Toilet - мультяшный сериал очень сомнительного качества, который стал популярен на YouTube в середине 2023 года. Ролики не обременены интеллектуальным содержанием и почти не имеют сюжета. В них говорящая голова торчит их унитаза и поёт.
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На других роликах уже просматривается экшен. Камерамэны (существа с камерами на голове) должны затолкать головы обратно в унитаз. Серии набирают больше 100 миллионов просмотров, а на сам канал подписаны 24,6 миллиона пользователей.
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С каждым разом ролики всё информативнее. Автор использует героев и графику популярных компьютерных игр, включая Half-Life 2 и Counter-Strike: Source.
Этот мультик не оценил житель Москвы. Он заметил, как его сын смотрел Skibidi Toilet и 11 января обратился в ОМВД по Ярославскому району Москвы. Москвич уверен, что мультик очень плохо влияет на детей и просит его заблокировать. Полицейские приняли его заявление, сообщает Baza.
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Дети 7-12 лет почему-то его обожают...