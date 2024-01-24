Бразилец несколько дней праздновал Новый год с пулей в голове

Матеус Фасио не подозревал, что в его голове сидит выпущенная кем-то пуля. Она пробила череп и застряла в мозгу. Следующие несколько дней он развлекался с друзьями на вечеринках и купался в океане, не испытывая никаких трудностей. Но потом начались спазмы в правой руке, и он решил обратиться за медицинской помощью.

Матеус смог добраться до врачей только после того, как проделал путь домой в Жуис-де-Фора (320 км), во время которого ему пришлось неоднократно останавливаться за рулем из-за спазмов в правой руке. Из-за стреляющих болей поездка заняла семь часов вместо обычных четырех с половиной.