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Бразилец несколько дней праздновал Новый год с пулей в голове

Бразилец несколько дней праздновал Новый год с пулей в голове

Автор:
24 января 2024 14:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бразилия   в рубашке родился   истории людей   повезло   пуля   родился в рубашке   удивительный случай   
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21-летний бразильский студент веселился в канун Нового года в Рио-де-Жанейро, когда ему в голову прилетел камень. Ну, он думал, что это камень. И не придал случившемуся значения, поскольку кровотечение быстро остановилось. Проблемы начались позже.


Матеус Фасио не подозревал, что в его голове сидит выпущенная кем-то пуля. Она пробила череп и застряла в мозгу. Следующие несколько дней он развлекался с друзьями на вечеринках и купался в океане, не испытывая никаких трудностей. Но потом начались спазмы в правой руке, и он решил обратиться за медицинской помощью.


Матеус смог добраться до врачей только после того, как проделал путь домой в Жуис-де-Фора (320 км), во время которого ему пришлось неоднократно останавливаться за рулем из-за спазмов в правой руке. Из-за стреляющих болей поездка заняла семь часов вместо обычных четырех с половиной.


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Правда вскрылась на компьютерной томографии. Сказать, что врачи и пациент были в шоке — это ничего не сказать!


Парень перенёс двухчасовую операцию по удалению пули и провёл два дня в реанимации. Сейчас он восстанавливается у себя дома в Жуис-де-Фора, на юге Бразилии.


«Часть пули проникла в мозг, что вызвало сдавливание этой области и привело к непроизвольным движениям руки. Если бы пуля попала на несколько миллиметров дальше, она могла бы нанести гораздо более серьёзный ущерб и оставить руку или одну сторону тела парализованной, — рассказал нейрохирург Флавио Фалькомета после операции. — Это было очень рискованно для пациента, но мы уверены, что через 20-30 дней он сможет полностью восстановиться».


К делу также подключилась полиция. Пулю, извлеченную из голову Матеуса, исследовали. Было начато расследование, цель которого — выяснить, кто мог тогда стрелять.


Матеус Фасио рассказал свою удивительную историю в бразильской телепередаче Jornal Nacional.


Он был с друзьями на пляже в Кабо-Фрио к востоку от Рио-де-Жанейро и готовился встретить Новый год, когда получил удар по голове.


«Я подумал, что это камень, что-то в этом роде. Это было похоже на звук взрыва бомбы, только внутри головы. Кровотечение остановилось, мы ушли, я принял душ и отправился на вечеринку», — вспоминает он.


Проснувшись на Новый год, Фасио с друзьями вернулся на местный пляж, а 2 января отправился в долгий путь в свой родной город Жуис-де-Фора в соседнем штате Минас-Жерайс. Он попал в больницу 4 января, почти через пять дней после выстрела, после того как его правая рука стала «вялой» и начались мышечные спазмы.


Полиция взяла у него показания, после того как выяснилось, что причиной проблем стала пуля, попавшая в мозг. Детективы из Кабо-Фрио сейчас пытаются установить, кто стрелял из пистолета, который мог убить Фасио.


«Невозможно понять, как можно ходить четыре дня с пулей в голове и выжить, — говорит его мать. — Я чувствую, что мой сын родился заново».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бразилия   в рубашке родился   истории людей   повезло   пуля   родился в рубашке   удивительный случай   
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7  комментариев
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Еркен 2 часа назад
Похоже стреляли вверх, это как в фильме "Мексиканец" там вообще убило сразу от такого ранения.
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12k
Krapiv 37 минут назад
просто представил данную ситуацию в своей провинциальной районной больнице:
спросили, ударился ли я рукой, назначили бы мазь обезболивающую
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Лютый вам Бетховен Час назад
Повезло. Подумал, может 0.22 LF но уж больно крупная пуля на ренген-снимке.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Мультголова

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