Бразилец несколько дней праздновал Новый год с пулей в голове

21-летний бразильский студент веселился в канун Нового года в Рио-де-Жанейро, когда ему в голову прилетел камень. Ну, он думал, что это камень. И не придал случившемуся значения, поскольку кровотечение быстро остановилось. Проблемы начались позже.
Матеус Фасио не подозревал, что в его голове сидит выпущенная кем-то пуля. Она пробила череп и застряла в мозгу. Следующие несколько дней он развлекался с друзьями на вечеринках и купался в океане, не испытывая никаких трудностей. Но потом начались спазмы в правой руке, и он решил обратиться за медицинской помощью.
Матеус смог добраться до врачей только после того, как проделал путь домой в Жуис-де-Фора (320 км), во время которого ему пришлось неоднократно останавливаться за рулем из-за спазмов в правой руке. Из-за стреляющих болей поездка заняла семь часов вместо обычных четырех с половиной.
Правда вскрылась на компьютерной томографии. Сказать, что врачи и пациент были в шоке — это ничего не сказать!
Парень перенёс двухчасовую операцию по удалению пули и провёл два дня в реанимации. Сейчас он восстанавливается у себя дома в Жуис-де-Фора, на юге Бразилии.
«Часть пули проникла в мозг, что вызвало сдавливание этой области и привело к непроизвольным движениям руки. Если бы пуля попала на несколько миллиметров дальше, она могла бы нанести гораздо более серьёзный ущерб и оставить руку или одну сторону тела парализованной, — рассказал нейрохирург Флавио Фалькомета после операции. — Это было очень рискованно для пациента, но мы уверены, что через 20-30 дней он сможет полностью восстановиться».
К делу также подключилась полиция. Пулю, извлеченную из голову Матеуса, исследовали. Было начато расследование, цель которого — выяснить, кто мог тогда стрелять.
Матеус Фасио рассказал свою удивительную историю в бразильской телепередаче Jornal Nacional.
Он был с друзьями на пляже в Кабо-Фрио к востоку от Рио-де-Жанейро и готовился встретить Новый год, когда получил удар по голове.
«Я подумал, что это камень, что-то в этом роде. Это было похоже на звук взрыва бомбы, только внутри головы. Кровотечение остановилось, мы ушли, я принял душ и отправился на вечеринку», — вспоминает он.
Проснувшись на Новый год, Фасио с друзьями вернулся на местный пляж, а 2 января отправился в долгий путь в свой родной город Жуис-де-Фора в соседнем штате Минас-Жерайс. Он попал в больницу 4 января, почти через пять дней после выстрела, после того как его правая рука стала «вялой» и начались мышечные спазмы.
Полиция взяла у него показания, после того как выяснилось, что причиной проблем стала пуля, попавшая в мозг. Детективы из Кабо-Фрио сейчас пытаются установить, кто стрелял из пистолета, который мог убить Фасио.
«Невозможно понять, как можно ходить четыре дня с пулей в голове и выжить, — говорит его мать. — Я чувствую, что мой сын родился заново».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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