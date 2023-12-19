История коренных жительниц Амазонки, которые спасли свое племя от вымирания

До недавнего времени казалось, что народность джума — одно из племен Амазонки, почти полностью уничтоженных европейским вторжением — обречена на исчезновение. Но благодаря трем сестрам из последней оставшейся в живых семьи народ джума постепенно возродился. Одна из женщин стала вождем племени и твердой рукой повела его в будущее.
Ночью в этой деревне у реки Ассуа в Бразилии слышно, как тропический лес гудит. Иногда с лесом конкурируют звуки генераторов — это признак того, что здесь есть люди. До недавнего времени казалось, что народ джума обречен на исчезновение, как и бесчисленные племена Амазонки, уничтоженные европейским вторжением.
В конце 1990-х годов последняя оставшаяся семья состояла из трех сестер, Бореа, Мандей и Майты, и их отца, Аруки, которому было уже за 50. В 2021 году Арука умер от ковида-19 — в новостях об этом писали не иначе как о полном вымирании патриархального общества джума, поскольку Арука была последним мужчиной племени. Это действительно выглядело, как конец.
Но у сестёр был другой план.
«В какой-то момент я захотела попробовать набраться сил, — говорит Мандей Джума. — Поэтому я начала играть роль лидера, первой из женщин. Мои сестры и отец поощряли меня занять эту должность».
На самом деле она была первой женщиной, ставшей вождем в этой части Амазонии. На левой руке у неё татуировка в виде лука и стрел ее отца. Настоящие лук и стрелы находятся в ее доме и с гордостью демонстрируются посетителям.
Во время вынужденного переселения в начале своей жизни Мандей и ее сестры приняли решение выйти замуж за мужчин из других племен, сохранив свой род, несмотря на патрилинейную традицию. Это система родства, устанавливающая происхождение по отцовской (мужской) линии.
Сегодня, несмотря на долгие трудности, джума возвращаются. На их территории, расположенной в двух часах плавания на лодке от ближайшей дороги, кипит жизнь.
Дети разных возрастов играют в реке. Люди ловят рыбу сетями и удочками, выбрасывая обратно в воду мелкую рыбешку. Женщины вручную перемалывают маниоку в муку, экономя скудное топливо для ночных генераторов. Другие отправляются на охоту.
В течение дня люди собираются в малоке, или общем здании, построенном в традиционном стиле джума, чтобы поесть, поухаживать за своими макаками и попугаями, понежиться в гамаках в самые теплые часы, поколотить маниоку и проверить сообщения WhatsApp на своих мобильных телефонах, подключенных к Интернету с помощью антенны.
Арука Джума, отец трех сестер, похоронен под этой малокой.
Мандей была вождем племени более десяти лет. Недавно она уступила место своей старшей сестре Бореа.
«Поскольку нас было мало, люди нас не узнавали, не уважали, — говорит она. — Раньше никогда не было женщин-вождей, поэтому мне стали говорить: "Ты не должна была принимать это на себя, потому что ты женщина"».
Поначалу это было больно, говорит она. Потом ее перестало это волновать.
«Я приспособилась искать решения для нашего народа», — говорит Мандей Джума.
Территория племени, размером примерно с Лас-Вегас, покрыта старыми тропическими лесами Амазонки. Главная задача — защитить свою территорию, расположенную на юге штата Амазонас, который является очагом захвата земель и незаконной вырубки лесов.
Мандей опасается, что их могут захватить так же, как деревню Уру-эу-вао-вао, где она выросла. Когда-то она тоже была окружена лесом, но теперь вокруг нее пастбища, которыми распоряжаются некоренные жители, захватчики.
«Я вернулась туда в гости, и лес... — она замолкает и начинает рыдать. — Это очень больно; там происходит именно то, чего мы не хотим здесь».
Планируемая прокладка шоссе рядом с территорией увеличивает вероятность захвата земли чужаками. Скотоводство и расширение посевов сои по всему региону ощутимо меняют окружающую среду и оказывают негативное влияние на традиционный образ жизни коренного народа.
«Река не наполняется водой, как раньше. Вода не должна так сильно высыхать. Стало намного жарче, раньше такого не было. Нас беспокоит вот что: почему это происходит? Из-за вырубки лесов», — говорит Мандей.
Чтобы защититься от внешней угрозы, молодые люди племени, в том числе племянник Мандей Пуре, патрулируют свою территорию на лодках. Они используют беспилотники, подаренные местной некоммерческой организацией коренных народов «Канинде», чтобы отслеживать самые отдаленные районы на предмет лесорубов, браконьеров и рыбаков.
«Я нарушил правила антропологии и последовал за родословной своей матери, — с гордостью заявил 22-летний Пуре в интервью Associated Press, взятом в малоке. Если я не буду идентифицировать себя как джума, то кто еще это сделает?»
Его мать, Бореа, вышла замуж за человека из племени уру-эу-вау-вау. По традиции, принятой среди коренных бразильцев, Пуре был зарегистрирован под фамилией отца своего племени. Но когда ему исполнилось 15 лет, он отправился в бюро по делам коренных народов Бразилии, Funai, и потребовал добавить племя своей матери. Теперь его полное имя — Пуре Джума Уру-Эу-Вау-Вау.
Две его двоюродные сестры тоже взяли себе фамилию Джума: Ана Индия и Шакира (последняя названа в честь известной колумбийской певицы).
До контакта с людьми численность племени джума, скорее всего, составляла несколько тысяч человек, но они оказали сопротивление некоренным захватчикам и в ответ подверглись жестокому истреблению. Последняя резня произошла в 1964 году по приказу местного торговца, как описано в книге немецкого миссионера Гюнтера Кромера.
По оценкам, было убито 60 человек, включая детей. Арука, один из немногих выживших, потерял отца. Его мать умрет много лет спустя от малярии — болезни, завезенной в Амазонию некоренными жителями.
В 1998 году, когда шестеро оставшихся в живых джума боролись за выживание, бразильское бюро по делам коренных народов Funai перевело их в деревню уру-эу-вау-вау, расположенную в нескольких сотнях километров от города.
Несмотря на общий язык, кавахива, старейшины джума с трудом адаптировались в другом племени. Через несколько месяцев после приезда сестра Аруки и ее муж умерли от тоски. Арука, несчастный и беспокойный, давил на Funai, чтобы ему дали возможность вернуться в родную деревню со своими первыми тремя дочерьми — место, которое в итоге будет официально признано как территория Джума. Когда это у него получилось, он вернулся к жизни.
Для Мандей язык ее народа также стал ключом к выживанию. В 2019 году она пригласила в гости лингвиста Уэсли дос Сантоса. В рамках этого сотрудничества был создан мультимедийный словарь для мобильных телефонов, а также онлайн-коллекция цифровых архивов с традиционными рассказами, монологами и песнями на языке джума.
«Кавахива — амазонский язык, находящийся под серьезной угрозой исчезновения, на нем говорят около 560 человек. Есть восемь его разновидностей, включая язык джума», — объясняет Сантос, аспирант Калифорнийского университета в Беркли.
Несмотря на все эти последние достижения, Мандей по-прежнему обеспокоена — это слово она повторила десять раз за время интервью — будущим племени джума. По ее мнению, 24 жителя их деревни — это всё еще очень мало, а мужчин-джума не хватает, чтобы увеличить численность населения. Как никогда раньше, три стойких женщины пытаются понять, как же им передать традиции джумы следующим поколениям.
«Самая большая ответственность, которую я разделяю со своими сестрами, — не потерять культуру джума, которой учил нас отец», — говорит Мандей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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