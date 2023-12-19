История коренных жительниц Амазонки, которые спасли свое племя от вымирания





Ночью в этой деревне у реки Ассуа в Бразилии слышно, как тропический лес гудит. Иногда с лесом конкурируют звуки генераторов — это признак того, что здесь есть люди. До недавнего времени казалось, что народ джума обречен на исчезновение, как и бесчисленные племена Амазонки, уничтоженные европейским вторжением.





В конце 1990-х годов последняя оставшаяся семья состояла из трех сестер, Бореа, Мандей и Майты, и их отца, Аруки, которому было уже за 50. В 2021 году Арука умер от ковида-19 — в новостях об этом писали не иначе как о полном вымирании патриархального общества джума, поскольку Арука была последним мужчиной племени. Это действительно выглядело, как конец.





Но у сестёр был другой план.





«В какой-то момент я захотела попробовать набраться сил, — говорит Мандей Джума. — Поэтому я начала играть роль лидера, первой из женщин. Мои сестры и отец поощряли меня занять эту должность».





На самом деле она была первой женщиной, ставшей вождем в этой части Амазонии. На левой руке у неё татуировка в виде лука и стрел ее отца. Настоящие лук и стрелы находятся в ее доме и с гордостью демонстрируются посетителям.



