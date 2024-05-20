Мальчика, который панически боится стрижки, грозят исключить из школы за неуставной вид

12-летний Фарух Джеймс никогда в жизни не стриг волосы. У него диагностирована тонзурофобия — боязнь стрижки, а также расстройство сна — нарколепсия, из-за которой ему снятся яркие кошмары, связанные с подстриганием. Однако администрацию лондонской школы, в которой он учится, это мало заботит.
Фарух поступил в новую школу в сентябре прошлого года. Мама мальчика Бонни Миллер знала о том, что в школе существует строгий дресс-код — в частности, мальчики обязаны носить короткую стрижку. Однако её убедили в том, что для Фаруха сделают исключение по медицинским показаниям.
«Я отправила им медицинские документы за 15 дней до зачисления в школу, но уже в октябре директор вызвал меня и сказал, что моего сына исключат, если он не подстрижется, — говорит Бонни. — Он сказал, что тонзурофобия не является признанной фобией».
По ее словам, она попросила дать отсрочку на полгода — возможно, за это время удастся убедить мальчика подстричься или найти способ справиться с его фобией.
«Я работала над этим, пыталась уговорить сына сделать стрижку, потому что он любит эту школу, и я очень ценю образование, которое он там получает. Мы действительно делаем всё возможное, и Фарух вот-вот начнёт заниматься с психотерапевтом, чтобы преодолеть фобию.
Я даже обращалась в социальные службы и спрашивала, не следует ли мне отрезать ему волосы во сне, потому что только так я смогу это сделать. Они сказали, что не рекомендуют этого делать и что психическое благополучие моего ребёнка важнее. Фарух говорит, что если его подстригут, его жизнь не будет иметь смысла. Я не знаю, что еще можно сделать».
Несмотря на то, что мальчик ходит на занятия с аккуратной причёской из заплетённых косичек, школа не готова идти на уступки и требует, чтобы он расстался со своими длинными волосами. В противном случае ему грозит исключение в ближайшее время.
«В чёрной британской культуре чёрные мальчики носят косы, — сказал Фарух, выступая на детском шоу Sky News "FYI". — У меня тонзурофобия, а также нарколепсия, из-за которой я легко погружаюсь в глубокий сон, и они связаны между собой. Мне могут сниться ужасные сны о том, как мне отрезают волосы.
Врачи отправили в школу множество справок, подтверждающих диагноз, но там явно не верят и думают, что это просто обман. В последнее время меня начали не допускать до занятий. Первым наказанием было получасовое задержание, затем часовое, потом меня задержали на два часа. В итоге это приводит к изоляции, отстранению от занятий и, в конце концов, исключению».
Фарух говорит, что это несправедливо, что девочкам из шестого класса разрешено носить косички, а ему — нет.
«Им разрешено заплетать волосы в косички, загибать их, переплетать, им разрешено иметь дреды, что является крайне сексистским по отношению ко мне и всем мальчикам, которые хотят иметь косички и волосы, как у меня, — печалится мальчик. — Я не хочу переходить в другую школу и бросать команду по регби, тут у меня очень хорошие друзья. Но я не буду стричь волосы, и у меня всё отнимут».
Представители школы, название которой семья не хочет разглашать, заявили изданию The Mirror, что не могут обсуждать c журналистами вопросы, касающиеся членов школьного сообщества, из соображений конфиденциальности. Одни и те же правила действуют для всех — такова официальная позиция школы, и она с нее сворачивать не намерена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Академик Иванов
Это все пустяки!
Отвечает Вова.
Не бояться врачей
Что же тут такого!
Если людям сказать,
Могут засмеяться.
ПАРИКМАХЕРЫ
Вот кого надо бояться!
Но вот "боязнь стрижек"? Что-то последнее время люди всё больше фобий изобретают. Ну вот бред же.
у многих в детстве были навязчивые идеи, кто то уколов боялся, кто то ещё чего, но потакая этому мы просто развиваем эти страхи и усугубляем, делаем ещё хуже человеку