Мальчика, который панически боится стрижки, грозят исключить из школы за неуставной вид

Фарух поступил в новую школу в сентябре прошлого года. Мама мальчика Бонни Миллер знала о том, что в школе существует строгий дресс-код — в частности, мальчики обязаны носить короткую стрижку. Однако её убедили в том, что для Фаруха сделают исключение по медицинским показаниям.

«Я отправила им медицинские документы за 15 дней до зачисления в школу, но уже в октябре директор вызвал меня и сказал, что моего сына исключат, если он не подстрижется, — говорит Бонни. — Он сказал, что тонзурофобия не является признанной фобией».

По ее словам, она попросила дать отсрочку на полгода — возможно, за это время удастся убедить мальчика подстричься или найти способ справиться с его фобией.

«Я работала над этим, пыталась уговорить сына сделать стрижку, потому что он любит эту школу, и я очень ценю образование, которое он там получает. Мы действительно делаем всё возможное, и Фарух вот-вот начнёт заниматься с психотерапевтом, чтобы преодолеть фобию.

Я даже обращалась в социальные службы и спрашивала, не следует ли мне отрезать ему волосы во сне, потому что только так я смогу это сделать. Они сказали, что не рекомендуют этого делать и что психическое благополучие моего ребёнка важнее. Фарух говорит, что если его подстригут, его жизнь не будет иметь смысла. Я не знаю, что еще можно сделать».