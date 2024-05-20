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Мальчика, который панически боится стрижки, грозят исключить из школы за неуставной вид

Мальчика, который панически боится стрижки, грозят исключить из школы за неуставной вид

Автор:
20 мая 2024 13:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   боязнь стричься   истории людей   нарушил правила   тонзурофобия   устав школы   фобия   школьное   
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12-летний Фарух Джеймс никогда в жизни не стриг волосы. У него диагностирована тонзурофобия — боязнь стрижки, а также расстройство сна — нарколепсия, из-за которой ему снятся яркие кошмары, связанные с подстриганием. Однако администрацию лондонской школы, в которой он учится, это мало заботит.


Фарух поступил в новую школу в сентябре прошлого года. Мама мальчика Бонни Миллер знала о том, что в школе существует строгий дресс-код — в частности, мальчики обязаны носить короткую стрижку. Однако её убедили в том, что для Фаруха сделают исключение по медицинским показаниям.


«Я отправила им медицинские документы за 15 дней до зачисления в школу, но уже в октябре директор вызвал меня и сказал, что моего сына исключат, если он не подстрижется, — говорит Бонни. — Он сказал, что тонзурофобия не является признанной фобией».


По ее словам, она попросила дать отсрочку на полгода — возможно, за это время удастся убедить мальчика подстричься или найти способ справиться с его фобией.


«Я работала над этим, пыталась уговорить сына сделать стрижку, потому что он любит эту школу, и я очень ценю образование, которое он там получает. Мы действительно делаем всё возможное, и Фарух вот-вот начнёт заниматься с психотерапевтом, чтобы преодолеть фобию.


Я даже обращалась в социальные службы и спрашивала, не следует ли мне отрезать ему волосы во сне, потому что только так я смогу это сделать. Они сказали, что не рекомендуют этого делать и что психическое благополучие моего ребёнка важнее. Фарух говорит, что если его подстригут, его жизнь не будет иметь смысла. Я не знаю, что еще можно сделать».


Несмотря на то, что мальчик ходит на занятия с аккуратной причёской из заплетённых косичек, школа не готова идти на уступки и требует, чтобы он расстался со своими длинными волосами. В противном случае ему грозит исключение в ближайшее время.

«В чёрной британской культуре чёрные мальчики носят косы, — сказал Фарух, выступая на детском шоу Sky News "FYI". — У меня тонзурофобия, а также нарколепсия, из-за которой я легко погружаюсь в глубокий сон, и они связаны между собой. Мне могут сниться ужасные сны о том, как мне отрезают волосы.


Врачи отправили в школу множество справок, подтверждающих диагноз, но там явно не верят и думают, что это просто обман. В последнее время меня начали не допускать до занятий. Первым наказанием было получасовое задержание, затем часовое, потом меня задержали на два часа. В итоге это приводит к изоляции, отстранению от занятий и, в конце концов, исключению».


Фарух говорит, что это несправедливо, что девочкам из шестого класса разрешено носить косички, а ему — нет.


«Им разрешено заплетать волосы в косички, загибать их, переплетать, им разрешено иметь дреды, что является крайне сексистским по отношению ко мне и всем мальчикам, которые хотят иметь косички и волосы, как у меня, — печалится мальчик. — Я не хочу переходить в другую школу и бросать команду по регби, тут у меня очень хорошие друзья. Но я не буду стричь волосы, и у меня всё отнимут».


Представители школы, название которой семья не хочет разглашать, заявили изданию The Mirror, что не могут обсуждать c журналистами вопросы, касающиеся членов школьного сообщества, из соображений конфиденциальности. Одни и те же правила действуют для всех — такова официальная позиция школы, и она с нее сворачивать не намерена.





Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   боязнь стричься   истории людей   нарушил правила   тонзурофобия   устав школы   фобия   школьное   
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19  комментариев
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4k
poбт 2 часа назад
в чем проблема? пусть скажет что идентифицирует себя девочкой... это же лондон епта
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3k
Igor Grishaev 10 минут назад
Ну так пусть хирурги превратят его в девочку.
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35k
Юр21 18 минут назад
У этого мальчика хронический недобор писдюлИна.
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2k
Миша Полчаса назад
Придурки что ли - ребёнок против! Поленом по башке и к парикмахеру.
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7k
Lexx 44 минуты назад
Нужно по-старинке... И вся дурь из тупой башки выйдет.
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7k
Трям 50 минут назад
Усыпить нах.
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477
Андрей Час назад
Эдуард Успенский
Академик Иванов

Это все пустяки!
Отвечает Вова.
Не бояться врачей
Что же тут такого!
Если людям сказать,
Могут засмеяться.
ПАРИКМАХЕРЫ
Вот кого надо бояться!
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10k
uehl Час назад
Тупая мелкобританская шлюха-чернильница не может объяснить своему нагулянному вы.б.л.я.дку, что такое стрижка. Фобия, блть, у него. Эта фобия лечится обычными звиздюлями.
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9k
Ntvl Час назад
я сначала подумал, что это девка
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Я конечно против давления школы из-за стрижки. Глупость какая. Если человек опрятный, то какие могут быть претензии?
Но вот "боязнь стрижек"? Что-то последнее время люди всё больше фобий изобретают. Ну вот бред же.
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33k
Владимир 2 часа назад
В чем проблема, пусть объявит себя девочкой и всего то. Его еще и в жопу целовать начнут..
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14k
Copycat 2 часа назад
У пацана беды с башкой - это надо лечить, а не потакать этому, если поощрять всяческие отклонения то мы очень быстро придем к тому что станут нормальными буйные психи которые людям травмы наносят, типа "бедненький не может себя контролировать, голоса в голове говорят ему идти калечить людей, а он сам от этого страдает"

у многих в детстве были навязчивые идеи, кто то уколов боялся, кто то ещё чего, но потакая этому мы просто развиваем эти страхи и усугубляем, делаем ещё хуже человеку
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1853 поста (1768 в горячем)

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