Мужчина получил серьезный ожог, меняя аккумулятор в вейпе

«Дом быстро наполнялся черным дымом, и мне нужно было как можно скорее доставить Майка в больницу, — рассказала Лиэнн. — Но я очень беспокоилась о возвращении в дом и о собаках, которые тоже были напуганы».

Майк смог выбросить электронную сигарету, но при этом поджег пол. Лиэнн удалось потушить огонь, но, по словам Майка, она «начала сходить с ума, когда увидела, что моя рука стала черной».