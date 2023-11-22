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Мужчина получил серьезный ожог, меняя аккумулятор в вейпе

Мужчина получил серьезный ожог, меняя аккумулятор в вейпе

Автор:
22 ноября 2023 16:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Травма   вейп   взрыв. ожог   инцидент   истории людей   курение-вред   ожог   
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Житель английского города Сток-он-Трент менял батарею в вейпе и она взорвалась у него в руках. Сильнейшая боль и неслабый такой ожог руки. Поистине: курение — вред.

38-летний Майк Калвер получил травмы, совместимые с жизнью, но сильно пошатнувшие его желание в дальнейшем курить с помощью электронных устройств.


На видео Майк с обожженной рукой в шоке выбегает из дома во двор и сует руку в ведро с холодной водой.



Жена Майка поспешила ему на помощь и доставила его в больницу.


Пластические хирурги провели операцию по восстановлению повреждений руки Майка 29 октября. Теперь, когда он немного пришел в себя, он рассказывает о том, что случилось, в надежде привлечь внимание общественности к тому, какую опасность могут представлять электронные сигареты для людей. Об этих опасностях мало говорят и далеко не все о них знают.


«Я купил новый комплект батареек на Amazon и зарядил их в электронную сигарету, — рассказал Майк. — Когда я нажал на батарею, она взорвалась. Меня охватило пламя — горели руки, борода, одежда. Мне удалось быстро погасить пламя. Одна из взорвавшихся батареек прилипла и начала плавиться в моей руке».


Его жена Лиэнн услышала взрыв и бросилась на кухню, чтобы помочь. Она сказала, что была напугана, поскольку «не знала, оторвало ли Майку руку или пальцы», и ей пришлось бороться с «огненным шаром на кухне».



«Дом быстро наполнялся черным дымом, и мне нужно было как можно скорее доставить Майка в больницу, — рассказала Лиэнн. — Но я очень беспокоилась о возвращении в дом и о собаках, которые тоже были напуганы».


Майк смог выбросить электронную сигарету, но при этом поджег пол. Лиэнн удалось потушить огонь, но, по словам Майка, она «начала сходить с ума, когда увидела, что моя рука стала черной».


Майка доставили в Королевскую университетскую больницу Сток, где он провел несколько часов в ожидании, держа руку в емкости с холодной водой.


«Когда я держал руку в воде, боль была терпимой. Но мне приходилось постоянно доливать холодную воду в ведро, так как рука нагревала её. В промежутках между доливами я испытывал мучительную боль».


Команда пластических хирургов работала над Майком, удаляя обожженную кожу, и этот процесс занял более часа и был «ужасным», несмотря на обезболивание.


Майк хочет, чтобы другие курильщики вейпов знали, что подобное может произойти. Он считает, что ему повезло, что взрыв не произошел ближе к его лицу. Последствия могли быть намного хуже.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Травма   вейп   взрыв. ожог   инцидент   истории людей   курение-вред   ожог   
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6  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
Еще телефоны взрываются, пауэрбанки, наушники, ноутбуки и многие другие гаджеты.
Причём обычно - из-за некачественных батарей. Привет амазону...)
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4k
poбт 6 минут назад
раньше эти петухи сосали свистульки чуть больше обычной сиги, теперь х*уесосят коробки размером с пачку
че дальше то будет
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20k
anpetrof 14 минут назад
Хороший способ бросить курить. А если бы напротив морды взорвалось, то на 128% курить бы бросил!
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145
Максим 36 минут назад
Нам его как то и не жаль. Меня напрягает другое, что многие стали курить этот вейп на остановках, в школе прямо на уроке попыхвать (учитель делает вид что не замечает), на работе - прямо на рабочем месте. Мол, не воняет, пар просто - почему бы и нет.
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16k
GROMOZEKA 57 минут назад
А менял бы в самокате, вообще бы по всей улице расп@дорасило
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