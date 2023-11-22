Мужчина получил серьезный ожог, меняя аккумулятор в вейпе

Житель английского города Сток-он-Трент менял батарею в вейпе и она взорвалась у него в руках. Сильнейшая боль и неслабый такой ожог руки. Поистине: курение — вред.
38-летний Майк Калвер получил травмы, совместимые с жизнью, но сильно пошатнувшие его желание в дальнейшем курить с помощью электронных устройств.
На видео Майк с обожженной рукой в шоке выбегает из дома во двор и сует руку в ведро с холодной водой.
Жена Майка поспешила ему на помощь и доставила его в больницу.
Пластические хирурги провели операцию по восстановлению повреждений руки Майка 29 октября. Теперь, когда он немного пришел в себя, он рассказывает о том, что случилось, в надежде привлечь внимание общественности к тому, какую опасность могут представлять электронные сигареты для людей. Об этих опасностях мало говорят и далеко не все о них знают.
«Я купил новый комплект батареек на Amazon и зарядил их в электронную сигарету, — рассказал Майк. — Когда я нажал на батарею, она взорвалась. Меня охватило пламя — горели руки, борода, одежда. Мне удалось быстро погасить пламя. Одна из взорвавшихся батареек прилипла и начала плавиться в моей руке».
Его жена Лиэнн услышала взрыв и бросилась на кухню, чтобы помочь. Она сказала, что была напугана, поскольку «не знала, оторвало ли Майку руку или пальцы», и ей пришлось бороться с «огненным шаром на кухне».
«Дом быстро наполнялся черным дымом, и мне нужно было как можно скорее доставить Майка в больницу, — рассказала Лиэнн. — Но я очень беспокоилась о возвращении в дом и о собаках, которые тоже были напуганы».
Майк смог выбросить электронную сигарету, но при этом поджег пол. Лиэнн удалось потушить огонь, но, по словам Майка, она «начала сходить с ума, когда увидела, что моя рука стала черной».
Майка доставили в Королевскую университетскую больницу Сток, где он провел несколько часов в ожидании, держа руку в емкости с холодной водой.
«Когда я держал руку в воде, боль была терпимой. Но мне приходилось постоянно доливать холодную воду в ведро, так как рука нагревала её. В промежутках между доливами я испытывал мучительную боль».
Команда пластических хирургов работала над Майком, удаляя обожженную кожу, и этот процесс занял более часа и был «ужасным», несмотря на обезболивание.
Майк хочет, чтобы другие курильщики вейпов знали, что подобное может произойти. Он считает, что ему повезло, что взрыв не произошел ближе к его лицу. Последствия могли быть намного хуже.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Причём обычно - из-за некачественных батарей. Привет амазону...)