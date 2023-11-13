Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить

По словам Шатфикула, он и его соседи по комнате поймали четверых детей, после чего их родители тоже спрыгнули вниз. Тут подоспели пожарные — они вошли в здание и спасли двух оставшихся детей.

«Они кричали, — рассказал другой из соседей, Сахил Уддин. — К тому времени, как дети выбрались наружу, весь дом уже задымился».

Семь человек были госпитализированы с незначительными травмами.