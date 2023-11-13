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Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить

Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить

Автор:
13 ноября 2023 14:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нью-Йорк   Поджог   аренда   жизнь в сша   и такое бывает   истории людей   ну и ну   покушение на жизнь   
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Шокирующая история произошла в нью-йоркском Бруклине. 66-летний владелец жилья, сдаваемого в аренду, был разгневан тем, что жильцы перестали платить за квартиру, но выселяться при этом отказывались. Его обвиняют в том, что он поджёг лестницу, когда его враги — двое взрослых и шестеро детей — находились на втором этаже.

Обвиняемый — Рафикул Ислам, 66 лет.

По свидетельству очевидца (его зовут Шатфикул Ислам — возможно, он родственник обвиняемого), который живет на втором этаже этого дома, он и его соседи по комнате проснулись около пяти утра от криков «пожар» и выбежали из здания.


«Мы все вышли на улицу, а потом увидели, что они на крыше. Шестеро детей и мать с отцом, они все на крыше, — рассказал Шатфикул в интервью журналистам. — Они пытаются сбросить детей вниз и кричат нам: "Ловите их, ловите их"».


По словам Шатфикула, он и его соседи по комнате поймали четверых детей, после чего их родители тоже спрыгнули вниз. Тут подоспели пожарные — они вошли в здание и спасли двух оставшихся детей.


«Они кричали, — рассказал другой из соседей, Сахил Уддин. — К тому времени, как дети выбрались наружу, весь дом уже задымился».


Семь человек были госпитализированы с незначительными травмами.


Пожарные около месяца проводили видеообследование здания по адресу 212 Forbell St, где 26 сентября произошел этот инцидент, прежде чем нашли изображение Рафикула без маски и капюшона.


В минувшую пятницу Рафикулу было предъявлено восемь обвинений в покушении на убийство, поджоге и нападении, сообщает пожарная служба Нью-Йорка. Он находится под арестом. Выяснилось также, что владелец дома озвучивал ранее угрозы поджечь здание, если жильцы не заплатят. Также он предупреждал, что отключит электричество и газ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Нью-Йорк   Поджог   аренда   жизнь в сша   и такое бывает   истории людей   ну и ну   покушение на жизнь   
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8  комментариев
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92k
Херанука Паибалу Час назад
глупость сделал
понятно, квартиранты не платят, не съезжают, и угрожают морду разбить
ну так не надо хату поджигать
дымовая шашка - вот решение
дымок обильный, вонючий, пожаробезопасный
повыбегают как миленькие, только успевай дверь закрыть изнутри, да шмотки повыбрасывать в окно
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11k
Juli 4 минуты назад
На самом деле собственники защищены гораздо меньше нерадивых арендаторов. Арендатор по факту может и хату спалить и вещи попортить и притон организовать
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2k
Lena 19 минут назад
По американским законам, если сдал квартиру и жильцы не платят(еще и с детьми если) то ты хрен их выгонишь. 66 летний арендодатель видно решил, что может не дожить до момента, когда они платить начнут и вернут долг. Или ему открытым текстом сказали, чтоб денег не ждал. Вот мужик и поехал кукухой от безысходности. Кстати, фоток нет, но могу и без них узнать какой цвет кожи у арендаторов квартиры... подсказка "все белые им должны"
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57k
Опиум для народа 42 минуты назад
Помнится как-то французы въехали, так чтобы прогнать, цельный город запалили.)
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