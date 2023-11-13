Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить

Шокирующая история произошла в нью-йоркском Бруклине. 66-летний владелец жилья, сдаваемого в аренду, был разгневан тем, что жильцы перестали платить за квартиру, но выселяться при этом отказывались. Его обвиняют в том, что он поджёг лестницу, когда его враги — двое взрослых и шестеро детей — находились на втором этаже.
Обвиняемый — Рафикул Ислам, 66 лет.
По свидетельству очевидца (его зовут Шатфикул Ислам — возможно, он родственник обвиняемого), который живет на втором этаже этого дома, он и его соседи по комнате проснулись около пяти утра от криков «пожар» и выбежали из здания.
«Мы все вышли на улицу, а потом увидели, что они на крыше. Шестеро детей и мать с отцом, они все на крыше, — рассказал Шатфикул в интервью журналистам. — Они пытаются сбросить детей вниз и кричат нам: "Ловите их, ловите их"».
По словам Шатфикула, он и его соседи по комнате поймали четверых детей, после чего их родители тоже спрыгнули вниз. Тут подоспели пожарные — они вошли в здание и спасли двух оставшихся детей.
«Они кричали, — рассказал другой из соседей, Сахил Уддин. — К тому времени, как дети выбрались наружу, весь дом уже задымился».
Семь человек были госпитализированы с незначительными травмами.
Пожарные около месяца проводили видеообследование здания по адресу 212 Forbell St, где 26 сентября произошел этот инцидент, прежде чем нашли изображение Рафикула без маски и капюшона.
В минувшую пятницу Рафикулу было предъявлено восемь обвинений в покушении на убийство, поджоге и нападении, сообщает пожарная служба Нью-Йорка. Он находится под арестом. Выяснилось также, что владелец дома озвучивал ранее угрозы поджечь здание, если жильцы не заплатят. Также он предупреждал, что отключит электричество и газ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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понятно, квартиранты не платят, не съезжают, и угрожают морду разбить
ну так не надо хату поджигать
дымовая шашка - вот решение
дымок обильный, вонючий, пожаробезопасный
повыбегают как миленькие, только успевай дверь закрыть изнутри, да шмотки повыбрасывать в окно