Взорвавшийся мобильник спас жизнь бразильского ранчеро

Недавний случай, произошедший в Бразилии, подтверждает поговорку «Нет худа без добра». Владелец ранчо получил сильный ожог ноги из-за того, что у него в кармане взорвался мобильный телефон. Но есть нюанс: взорвался он потому, что в это время на мужчину напал ягуар, который и задел зубами гаджет! Неожиданный взрыв напугал хищника, что в конечном счёте спасло человеку жизнь.