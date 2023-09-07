Взорвавшийся мобильник спас жизнь бразильского ранчеро

Недавний случай, произошедший в Бразилии, подтверждает поговорку «Нет худа без добра». Владелец ранчо получил сильный ожог ноги из-за того, что у него в кармане взорвался мобильный телефон. Но есть нюанс: взорвался он потому, что в это время на мужчину напал ягуар, который и задел зубами гаджет! Неожиданный взрыв напугал хищника, что в конечном счёте спасло человеку жизнь.
«Мужик, мобила позвонить есть? А если найду?»
Ситуация, конечно, ни капельки не смешная. Согласно сообщению новостного издания Newsflash, на 40-летнего владельца ранчо в регионе Пайагуас в Бразилии напал большой и злобный ягуар. Это случилось, когда мужчина решил проверить, почему его пастушьи собаки проявляют видимое беспокойство.
Он направился к ним вместе с еще одним работником ранчо. Там на него внезапно напал ягуар и начал вгрызаться в его ноги и руки. Второй мужчина попытался отогнать хищника ножом, но безуспешно.
Нападение закончилось так же внезапно, как и началось. Ягуар вгрызся в сотовый телефон, который находился в кармане штанов, в результате чего литий-ионная батарея устройства сделала громкий «бамс» прямо в морду животного. Оно испугалось взрыва и убежало.
Нападение произошло 29 августа, сообщает Newsflash.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице Корумбы. У него обширные травмы конечностей, одна рука сломана.
Также у него ожог второй степени на ноге — который, по сути, позволил ему остаться в живых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не, ну я не сомневался что блогеры, это долбо...бы всемирного масштаба, ничем не отличаются от придурков-воров с фишек. Но самое смешное это что придурки которые прочитают сейчас начнут минусить и объяснять мне как такое может быть. Это при том что сами из свое деревни выезжали пару раз, в районный центр и на похороны за деревню.