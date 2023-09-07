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Взорвавшийся мобильник спас жизнь бразильского ранчеро

Взорвавшийся мобильник спас жизнь бразильского ранчеро

Автор:
07 сентября 2023 14:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Jaguar   Ynews   Бразилия   взрыв мобильника   нападение хищника   повезло   происшествия   чудесное спасение   
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Недавний случай, произошедший в Бразилии, подтверждает поговорку «Нет худа без добра». Владелец ранчо получил сильный ожог ноги из-за того, что у него в кармане взорвался мобильный телефон. Но есть нюанс: взорвался он потому, что в это время на мужчину напал ягуар, который и задел зубами гаджет! Неожиданный взрыв напугал хищника, что в конечном счёте спасло человеку жизнь.


«Мужик, мобила позвонить есть? А если найду?»


Ситуация, конечно, ни капельки не смешная. Согласно сообщению новостного издания Newsflash, на 40-летнего владельца ранчо в регионе Пайагуас в Бразилии напал большой и злобный ягуар. Это случилось, когда мужчина решил проверить, почему его пастушьи собаки проявляют видимое беспокойство.



Он направился к ним вместе с еще одним работником ранчо. Там на него внезапно напал ягуар и начал вгрызаться в его ноги и руки. Второй мужчина попытался отогнать хищника ножом, но безуспешно.


Нападение закончилось так же внезапно, как и началось. Ягуар вгрызся в сотовый телефон, который находился в кармане штанов, в результате чего литий-ионная батарея устройства сделала громкий «бамс» прямо в морду животного. Оно испугалось взрыва и убежало.


Нападение произошло 29 августа, сообщает Newsflash.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в больнице Корумбы. У него обширные травмы конечностей, одна рука сломана.

Также у него ожог второй степени на ноге — который, по сути, позволил ему остаться в живых.





Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Jaguar   Ynews   Бразилия   взрыв мобильника   нападение хищника   повезло   происшествия   чудесное спасение   
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4  комментария
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TirAn Час назад
Запретить мобильники в джунглях, что бы животные не страдали при нападении на человеков
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Просто прохожий 24 минуты назад
Ну я конечно верю и в случай и в судьбу. Но говноблоХЕРы раздражают конкретно. "большой и злобный ягуар" -это зверь, он по определению злобный. Ранчо, подразумевает что вокруг на 100км, одна грунтовая дорога, а на фото сотовые вышки, дороги, заправки, самолет на аэродроме. Как он вызвал, если телефон взорвался? Ах да, был второй, который вызвал самолет, в бразилии.
смешно. Эти кадры(ни о чем) должны вызвать какое то особое доверие к тексту? Под них можно подложить любой текст и звук(например, чел сорвался с головы Ста туи Христа -Искупи теля(38 м), вызвал самолет, но пошел домой пешком. Особый смех вызывают заключения 1. У него обширные травмы конечностей, одна рука сломана. Взорвалось в кармане, а рука сломана??? Может всё таки ожоги, а не перелом? Написали бы ожег и оторваны яйца понятно. 2.-Также у него ожог второй степени на ноге который, по сути, позволил ему остаться в живых. Какая связь???(Типа- что болит-голова? А почему повязка на ноге-сползла)
Не, ну я не сомневался что блогеры, это долбо...бы всемирного масштаба, ничем не отличаются от придурков-воров с фишек. Но самое смешное это что придурки которые прочитают сейчас начнут минусить и объяснять мне как такое может быть.
Это при том что сами из свое деревни выезжали пару раз, в районный центр и на похороны за деревню.
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