Мальчик выиграл в конкурсе золотую бутылку стоимостью полмиллиона долларов

Бутылки из чистого золота были расположены в Лондоне и Нью-Йорке, и поклонники выстраивались в очередь, чтобы угадать код. Логан Пол и KSI попросили бывшего инженера НАСА Марка Робера сделать пуленепробиваемый корпус.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях Prime, зрители увидели момент, когда счастливый юный поклонник выиграл конкурс и стал богаче на полмиллиона долларов (400 000 фунтов стерлингов).