Мальчик выиграл в конкурсе золотую бутылку стоимостью полмиллиона долларов

Маленький житель Лондона победил в розыгрыше, посвященном миллиардной продаже энергетического напитка Prime. Акция проводилась в Лондоне и Нью-Йорке: там в специальных пуленепробиваемых боксах разместили по бутылке из чистого золота. Победитель должен был угадать шестизначный код.
Акцию проводили известные ютуберы KSI и Логан Пол, первый — в Лондоне, второй — в Нью-Йорке. Энергетический напиток Prime — их совместный проект, который они очень мощно раскручивают. Были озвучены правила конкурса:
«10 ноября золотой Prime стоимостью 500 000 долларов будет заключен в пуленепробиваемое стекло. Чтобы добраться до него, необходимо угадать шестизначный код. У каждого человека только одна попытка и 20 секунд на неё. Если в течение 48 часов никто не угадает код, факелы внутри бокса начнут гореть, бутылка расплавится и ничего не будет стоить».
Бутылки из чистого золота были расположены в Лондоне и Нью-Йорке, и поклонники выстраивались в очередь, чтобы угадать код. Логан Пол и KSI попросили бывшего инженера НАСА Марка Робера сделать пуленепробиваемый корпус.
В видеоролике, опубликованном в социальных сетях Prime, зрители увидели момент, когда счастливый юный поклонник выиграл конкурс и стал богаче на полмиллиона долларов (400 000 фунтов стерлингов).
Мальчик ввёл свой код — 954229 — и внезапно комната замигала зелеными огнями, сверху посыпались конфетти, а KSI закричал: «О боже, у нас есть победитель в Лондоне!».
Мама мальчика находилась в этот момент рядом с ним. Она была в неописуемом восторге.
Тем временем в Нью-Йорке, где Логан Пол проводил американскую часть конкурса, пришлось уничтожить вторую бутылку, так как победитель мог быть только один.
Ну что сказать. Вкусный, наверное, напиток, и конкурсы интересные.
Источник:
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Олимпийский факел раньше работал на жидком топливе в последнее время работает на пропане (горение 472 C)... Тоже факел.
И пиндосы это проглотили ? Им на олимпиаду второй комплект всегда делают
Зачем им бывший инженер NASA? Чтоб позловещей звучало?