FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10948 постов • 1457 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Мальчик выиграл в конкурсе золотую бутылку стоимостью полмиллиона долларов

Мальчик выиграл в конкурсе золотую бутылку стоимостью полмиллиона долларов

Автор:
14 ноября 2023 16:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   акция   выигрыш   конкурс   победитель конкурса   повезло   рекламная акция   розыгрыш   
1340
5
1

Маленький житель Лондона победил в розыгрыше, посвященном миллиардной продаже энергетического напитка Prime. Акция проводилась в Лондоне и Нью-Йорке: там в специальных пуленепробиваемых боксах разместили по бутылке из чистого золота. Победитель должен был угадать шестизначный код.

Акцию проводили известные ютуберы KSI и Логан Пол, первый — в Лондоне, второй — в Нью-Йорке. Энергетический напиток Prime — их совместный проект, который они очень мощно раскручивают. Были озвучены правила конкурса:


«10 ноября золотой Prime стоимостью 500 000 долларов будет заключен в пуленепробиваемое стекло. Чтобы добраться до него, необходимо угадать шестизначный код. У каждого человека только одна попытка и 20 секунд на неё. Если в течение 48 часов никто не угадает код, факелы внутри бокса начнут гореть, бутылка расплавится и ничего не будет стоить».




Бутылки из чистого золота были расположены в Лондоне и Нью-Йорке, и поклонники выстраивались в очередь, чтобы угадать код. Логан Пол и KSI попросили бывшего инженера НАСА Марка Робера сделать пуленепробиваемый корпус.


В видеоролике, опубликованном в социальных сетях Prime, зрители увидели момент, когда счастливый юный поклонник выиграл конкурс и стал богаче на полмиллиона долларов (400 000 фунтов стерлингов).



Мальчик ввёл свой код — 954229 — и внезапно комната замигала зелеными огнями, сверху посыпались конфетти, а KSI закричал: «О боже, у нас есть победитель в Лондоне!».


Мама мальчика находилась в этот момент рядом с ним. Она была в неописуемом восторге.


Тем временем в Нью-Йорке, где Логан Пол проводил американскую часть конкурса, пришлось уничтожить вторую бутылку, так как победитель мог быть только один.


Ну что сказать. Вкусный, наверное, напиток, и конкурсы интересные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   акция   выигрыш   конкурс   победитель конкурса   повезло   рекламная акция   розыгрыш   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев Час назад
фамилия мальчишки, случайно, не Ротшильд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Трив Полчаса назад
Победа этого мальчика несомненно приведёт в неописуемый восторг всех его родственников, лучших друзей, поклонниц и бандитов страны. Хотя бы заблюрить его лицо или вообще не фотографировать мозгов не хватило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вир Норин 50 минут назад
Температура плавления золота 1064 градуса. Это что там за факелы способные расплавить бутылку из чистого золота?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo 50 минут назад
И Тем временем в Нью-Йорке, где Логан Пол проводил американскую часть конкурса, пришлось уничтожить вторую бутылку, так как победитель мог быть только один.

И пиндосы это проглотили ? Им на олимпиаду второй комплект всегда делают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 2 часа назад
1 кг золота стоит $5000. Т.е. мальчик легко держит в руках бутылку весом в 10 кг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Patiot pynh Полчаса назад
Биржевая цена золота 63 доллара за грамм. За полмиллиона можно купить почти 8 килограммов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 2 часа назад
"попросили бывшего инженера НАСА Марка Робера сделать пуленепробиваемый корпус"
Зачем им бывший инженер NASA? Чтоб позловещей звучало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112593



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#люди#история#позитив#факты#фильм#криминал#Ynews
#автомобили#машина#Юмор#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#дети#мигранты#подборка
#животные#в мире#интересное#ДТП#кино#полиция#собака#улыбнуло#СССР#девушки
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот Китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но решил не говорить об этом жене Китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но решил не говорить об этом жене Спасатели чудом заметили с вертолёта лыжника, попавшего в снежную лавину Спасатели чудом заметили с вертолёта лыжника, попавшего в снежную лавину Студентки устроили рождественский розыгрыш для своей соседки по общежитию Студентки устроили рождественский розыгрыш для своей соседки по общежитию Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни Британец пытался разыграть невесту и случайно лишил себя жизни

На что жалуетесь?

Вернуться