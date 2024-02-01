Турист из Франции нашел в Арканзасе алмаз весом 7,46 карата

Французский турист обнаружил алмаз весом 7,46 карата в государственном парке «Кратер алмазов» в штате Арканзас, США. Это один из немногих алмазоносных участков, доступных для публики. Мужчина сказал, что превратит свою находку в обручальное кольцо для будущей жены.
Когда Жюльен Навас уезжал из Парижа в отпуск в Соединенные Штаты, он знал, что ему нужно купить бриллиант для обручального кольца своей будущей жены. Он мог бы купить его в Zales или Tiffany. Но в США он нашел идеальное сверкающее кольцо — прямо в грязи в парке Crater of Diamonds State Park в Арканзасе. Драгоценный камень шоколадного цвета весом 7,46 карата обошелся ему всего в 15 долларов.
«Я был так счастлив, — рассказал 42-летний предприниматель. — Поскольку это большой алмаз, они попросили меня дать ему имя. Я дал ему имя своей невесты — "Карин"».
Находка Наваса стала восьмым по величине алмазом, обнаруженным на месторождении площадью 37½ акров с 1972 года, когда эта территория превратилась в государственный парк. Первым в списке счастливчиков до сих пор остается техасский турист, который в 1975 году нашел там камень на 16,37 карат. А вообще самым крупным алмазом в Мерфрисборо (Арканзас) и в стране является «Бриллиант дяди Сэма» — 40-каратный камень, добытый в 1924 году.
Согласно официальным данным, с 1906 года, когда фермер Джон Хаддлстон нашел на своей земле алмазы, здесь было добыто более 75 000 алмазов. С 1972 года по прошлый год в государственном парке «Кратер алмазов» было зарегистрировано 35 250 алмазов общим весом 7 032 карата. На протяжении почти двух десятилетий парк ежегодно посещают более 100 000 человек.
Сара Рип, переводчик из парка штата Арканзас, говорит, что в среднем в день случается от одной до двух находок, в зависимости от количества посетителей. Этот показатель снижается в зимние месяцы и увеличивается в более оживленные периоды. «В мартовский день у нас может быть 10 алмазов, — сказала она, — но при этом здесь может быть тысяча человек».
Постоянные посетители, очевидно, имеют возможность заполучить больше алмазов, как, например, частый посетитель, который в прошлом году собрал около 100 камушков. Однако Жюльен Навас искал только один алмаз для своей единственной.
«Во Франции часто пишут о Бриллиантовом кратере, — сказал он. — У меня всегда была мысль посетить его. Я часто бываю в Соединенных Штатах, но в этот раз мне нужно было найти обручальное кольцо с красивым бриллиантом для моей невесты».
Главной причиной приезда Наваса в Штаты было желание посмотреть, как 8 января с мыса Канаверал (штат Флорида) ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance отправится к Луне. К сожалению, миссия сорвалась. Луноход «Сапсан» не долетел до Луны из-за инцидента с топливом и сгорел в небе. Опытный охотник за драгоценными металлами и минералами, Навас решил провести вторую половину своего путешествия, попытав счастья поближе к Земле.
«С самого детства я искал сокровища — золото, драгоценные камни — с помощью лопат, золотоискателей и металлоискателей, — сказал он. — Я собрал 10 килограммов компьютерных процессоров, чтобы извлечь из них золото и сделать гиковское помолвочное кольцо для своей будущей жены. За драгоценным камнем я отправился на старую изумрудную шахту в Австрии. Я искал его больше недели, чтобы найти и закончить помолвочное кольцо».
Прежде чем отправиться на поиски, Навас проконсультировался с сотрудниками парка о различных методах поиска алмазов. По словам Сары Рип, есть три метода: поверхностный поиск, сухой просев и мокрый просев. Идеальная погода — солнечный день после дождя, пропитавшего землю. Перед визитом Наваса в парке выпало около 3 см осадков.
«Мы вспахиваем ряды в поле, и дождь как бы ударяет по верхним слоям почвы и вымывает более тяжелые материалы, — объяснила она. — Солнце тем временем будет освещать драгоценные камни».
Навас взял напрокат базовый набор для поиска алмазов — лопату, сито, ведра — и принялся за работу. Он провел четыре часа, копаясь в грязи и промывая собранный в корзины гравий холодной водой. Ничего не блестело. После обеденного перерыва он бродил по кратеру, наблюдая за завсегдатаями. Профессиональный охотник, «у которого из норы торчала только голова», посоветовал Навасу прекратить копать и начать сканировать поверхность. Он ходил вокруг еще три часа, прежде чем заметил коричневый кристалл, напоминающий дымчатый кварц. Он утешил себя мыслью об утешительном призе.
В идентификационной лаборатории парка эксперты забрали его кристалл и вернулись с широкими улыбками. Они сообщили ему, что он нашел один из самых крупных алмазов в стране. Рип сказала, что большинство людей находят в среднем четверть карата. Бриллиант Наваса она назвала «аномально большим».
«Это был один из самых удивительных сюрпризов после рождения моей дочери», — признался Навас.
Он держал свою находку в секрете до возвращения во Францию. Когда невеста поинтересовалась, чем он занимался в Арканзасе, он преподнес ей ответ. По его словам, алмаз такой большой, что он сможет использовать его для двух обручальных колец: одно для своей невесты на свадьбу, а другое — для будущей свадьбы его дочери. Сейчас ей три года, но время быстро летит!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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