Турист из Франции нашел в Арканзасе алмаз весом 7,46 карата

Сара Рип, переводчик из парка штата Арканзас, говорит, что в среднем в день случается от одной до двух находок, в зависимости от количества посетителей. Этот показатель снижается в зимние месяцы и увеличивается в более оживленные периоды. «В мартовский день у нас может быть 10 алмазов, — сказала она, — но при этом здесь может быть тысяча человек».

Постоянные посетители, очевидно, имеют возможность заполучить больше алмазов, как, например, частый посетитель, который в прошлом году собрал около 100 камушков. Однако Жюльен Навас искал только один алмаз для своей единственной.

«Во Франции часто пишут о Бриллиантовом кратере, — сказал он. — У меня всегда была мысль посетить его. Я часто бываю в Соединенных Штатах, но в этот раз мне нужно было найти обручальное кольцо с красивым бриллиантом для моей невесты».

Главной причиной приезда Наваса в Штаты было желание посмотреть, как 8 января с мыса Канаверал (штат Флорида) ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance отправится к Луне. К сожалению, миссия сорвалась. Луноход «Сапсан» не долетел до Луны из-за инцидента с топливом и сгорел в небе. Опытный охотник за драгоценными металлами и минералами, Навас решил провести вторую половину своего путешествия, попытав счастья поближе к Земле.

«С самого детства я искал сокровища — золото, драгоценные камни — с помощью лопат, золотоискателей и металлоискателей, — сказал он. — Я собрал 10 килограммов компьютерных процессоров, чтобы извлечь из них золото и сделать гиковское помолвочное кольцо для своей будущей жены. За драгоценным камнем я отправился на старую изумрудную шахту в Австрии. Я искал его больше недели, чтобы найти и закончить помолвочное кольцо».