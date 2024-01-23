Рэпера Шарлота, задержанного за публичные оскорбления России, проверят на вменяемость - у него подозревают биполярное расстройство

Блогера поместили в СИЗО, там он сидит с тремя мужиками и жалуется, что его якобы не выводят на регулярные прогулки. Кроме отца, за него никто и не заступился - а родитель был даже готов взять кредит, лишь бы его сына выпустили под залог. Но суд постановил держать Шарлота в камере, до вынесения окончательного вердикта.

Но тут подключились его адвокаты: они настаивали, что у Шарлота биполярное расстройство. Это когда больной сначала яростно веселится, потом впадает в глубокую депрессию или начинает психовать. Заболевание проявляется у всех по-разному. Защита рэпера заявила, что Шарлота как раз эта «шиза» и потребовала судебно-психологическую экспертизу. Вскоре её проведут.