Рэпера Шарлота, задержанного за публичные оскорбления России, проверят на вменяемость - у него подозревают биполярное расстройство

Если диагноз подтвердится, его отправят на принудительное лечение в дурдом.
Шарлот был рэпером и блогером, широко известным в узких кругах. А потом прославился, да так, что теперь ему светит солидный срок: за решёткой или в психиатрической клинике.
В прошлом году Шарлот уехал в Армению и наснимал там разных видео.
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Блогера поместили в СИЗО, там он сидит с тремя мужиками и жалуется, что его якобы не выводят на регулярные прогулки. Кроме отца, за него никто и не заступился - а родитель был даже готов взять кредит, лишь бы его сына выпустили под залог. Но суд постановил держать Шарлота в камере, до вынесения окончательного вердикта.
Но тут подключились его адвокаты: они настаивали, что у Шарлота биполярное расстройство. Это когда больной сначала яростно веселится, потом впадает в глубокую депрессию или начинает психовать. Заболевание проявляется у всех по-разному. Защита рэпера заявила, что Шарлота как раз эта «шиза» и потребовала судебно-психологическую экспертизу. Вскоре её проведут.
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И решат по результатам экспертизы: певца ждёт семь лет заключения или же принудительное лечение. Ну а пока Шарлот продолжает сидеть. Он уже несколько раз просил прощения за все те выходки, которыми оскорбил нашу страну и граждан. Но извинениями тут не отделаться.
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А этот кудрявый писюн черт-те, что себе возомнил.
На прогулку, видите-ли его не выводят.
Ничего, скоро на прогулках "Владимирский централ" по своему, по цыплячьи будет кудахкать очко свое потирая.
Сами посудите: деятельность блогера рассчитана на широкую публику РАЗНОГО возраста, это практически то же самое, что и диктор новостей на официальном канале. Представьте, если бы новости по ТВ сейчас вёл бы вот такой полудурок.
А так как Интернет имеет более масштабную аудиторию, то уж тут как бы и само напрашивается, что блогер обязан нести ответственность за свой контент и контролировать своё поведение перед публикой. Иначе, либо дурка, либо "небо в клеточку".