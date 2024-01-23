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Рэпера Шарлота, задержанного за публичные оскорбления России, проверят на вменяемость - у него подозревают биполярное расстройство

Рэпера Шарлота, задержанного за публичные оскорбления России, проверят на вменяемость - у него подозревают биполярное расстройство

Автор:
23 января 2024 18:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Суд   Шарлот   арест   биполярное расстройство   вменяемость   оскорбления   певец   рэпер   экспертиза   
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Если диагноз подтвердится, его отправят на принудительное лечение в дурдом.

Шарлот был рэпером и блогером, широко известным в узких кругах. А потом прославился, да так, что теперь ему светит солидный срок: за решёткой или в психиатрической клинике.

В прошлом году Шарлот уехал в Армению и наснимал там разных видео.

А через несколько месяцев решил вернуться в Россию. Его задержали прямо в аэропорту.

Блогера поместили в СИЗО, там он сидит с тремя мужиками и жалуется, что его якобы не выводят на регулярные прогулки. Кроме отца, за него никто и не заступился - а родитель был даже готов взять кредит, лишь бы его сына выпустили под залог. Но суд постановил держать Шарлота в камере, до вынесения окончательного вердикта.

Но тут подключились его адвокаты: они настаивали, что у Шарлота биполярное расстройство. Это когда больной сначала яростно веселится, потом впадает в глубокую депрессию или начинает психовать. Заболевание проявляется у всех по-разному. Защита рэпера заявила, что Шарлота как раз эта «шиза» и потребовала судебно-психологическую экспертизу. Вскоре её проведут.

И решат по результатам экспертизы: певца ждёт семь лет заключения или же принудительное лечение. Ну а пока Шарлот продолжает сидеть. Он уже несколько раз просил прощения за все те выходки, которыми оскорбил нашу страну и граждан. Но извинениями тут не отделаться.

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Метки: Видео   Суд   Шарлот   арест   биполярное расстройство   вменяемость   оскорбления   певец   рэпер   экспертиза   
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22  комментария
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9k
Бритва 2 часа назад
не буду гуглить, что он "поёт". И видосики из поста запускать тоже.
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13
Валентин Шинаков 13 секунд назад
Ублюдок лупоглазый,под дурака решил закосить!
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5k
Артур 17 секунд назад
Я очень рад, что у него такие безграмотные адвокаты. Биполярное расстройство не имеет таких проявлений, как "несение дичи".
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18k
тов.Suhov 11 минут назад
У меня сразу было подозрение. что он е&анутый. Оказалось - так и есть. Жаль, что на зону не попадёт, знатным флейтистом стал бы... Ну, ничего, в дурке своя атмосфера. Возможно ещё и там реализует себя в этом направлении.
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152
Александра С Полчаса назад
Ефремов зубастым волчарой себя считал. И то ему вменили семь с половиной годиков которые он честно "звонит" и не брыкается.
А этот кудрявый писюн черт-те, что себе возомнил.
На прогулку, видите-ли его не выводят.
Ничего, скоро на прогулках "Владимирский централ" по своему, по цыплячьи будет кудахкать очко свое потирая.
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125
Vitorio Полчаса назад
с таким диагнозом выдают гражданство украины , причем без очереди и уплаты госпошлин
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31k
Григорий 49 минут назад
Никакого биполярного, исключительно гомополярность.
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371
ruslan d 51 минуту назад
Ну этим и закончится скорей всего
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875
Jlav 53 минуты назад
Отмазывается!
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20k
anpetrof 53 минуты назад
В дурдоме ему самое место. Признать неизлечимым и держать там пожизненно.
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6k
Duckk 58 минут назад
Если извинялся - значит осознавал. Если осознавал - значит здоров. Если здоров - на парашу.
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2k
Звёздный странник Час назад
По ходу нужно издать указ о разрешении на блогерскую деятельность только после прохождения медицинского освидетельствования и получении надлежащей справки о вменяемости, чтобы отфильтровать всяких психов из Интернета.
Сами посудите: деятельность блогера рассчитана на широкую публику РАЗНОГО возраста, это практически то же самое, что и диктор новостей на официальном канале. Представьте, если бы новости по ТВ сейчас вёл бы вот такой полудурок.
А так как Интернет имеет более масштабную аудиторию, то уж тут как бы и само напрашивается, что блогер обязан нести ответственность за свой контент и контролировать своё поведение перед публикой. Иначе, либо дурка, либо "небо в клеточку".
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8k
Allmaster 2 часа назад
Пусть лишь бы дурка а не в армию. Умно адвокаты придумали. А там глядишь, через полгодика как все о нем забудут выйдет по тихому, типа здоров. Блиадь, ведь впрягаются за него кто то , башляет...
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44k
Карандаш 2 часа назад
А разве биполярное расстройство мешает работать санитаром в больнице, или мешает работать на птице(свино)ферме? Вырос? Пора приносить пользу.
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Да он реальный дебил, если в Россию решил вернуться.
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91k
Доктор Джонс 2 часа назад
Сука! Дурака включил...
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Он даже зачитывает наигранно...
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