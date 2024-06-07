Глухонемой рэпер стал популярным в Конго

В Конго стал звездой рэпер MC Baba, который отличается от других музыкантов тем, что он глухонемой. Его треки состоят из наборов визгов и криков под биты, но это не мешает ему быть популярным.
В отличие от своих коллег, он даже не делает вид, что у него есть слух и голос. Он просто глухонемой. Но при этом "поет". И многим это нравится.
На сцене исполнитель уже больше трех лет, а в прошлом году выпустил хит “Oko Lela Epa Ya Nani”, который переводят примерно как “По кому ты будешь плакать”. Критики говорят, что в песне “используются не слова, а серия ритмичных звуков, передающих глубокие эмоции”.
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А какие эмоции такие песни вызывают у вас?
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Может они все глухонемые, и в этом весь секрет рэпа?
Как это символично!!!
Но вот проявлю любознательность:
герой поста дважды, плюс-минус одинаково, воспроизвести свою композицию сможет?