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Глухонемой рэпер стал популярным в Конго

Глухонемой рэпер стал популярным в Конго

Автор:
07 июня 2024 08:33
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Африка   Видео   в мире   глухонемой   конго   люди   рэпер   
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В Конго стал звездой рэпер MC Baba, который отличается от других музыкантов тем, что он глухонемой. Его треки состоят из наборов визгов и криков под биты, но это не мешает ему быть популярным.

В отличие от своих коллег, он даже не делает вид, что у него есть слух и голос. Он просто глухонемой. Но при этом "поет". И многим это нравится.


На сцене исполнитель уже больше трех лет, а в прошлом году выпустил хит “Oko Lela Epa Ya Nani”, который переводят примерно как “По кому ты будешь плакать”. Критики говорят, что в песне “используются не слова, а серия ритмичных звуков, передающих глубокие эмоции”.

А какие эмоции такие песни вызывают у вас?

Источник:

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Метки: Африка   Видео   в мире   глухонемой   конго   люди   рэпер   
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9  комментариев
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787
Шурман Час назад
Теперь я точно видел все !!!!!
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11k
vasilykopkov 45 секунд назад
Ну не знаю, не увидел особых отличий от других рэперов.
Может они все глухонемые, и в этом весь секрет рэпа?
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4k
Психологическая поддержка Минуту назад
Разве не все реперы глухонемые?
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17k
ss 4 минуты назад
Глухонемой рэпер!!!

Как это символично!!!
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37k
БамбарбияКиргуду 10 минут назад
Ему с Бузовой надо контракт заключить.Вдвоём они порвут зрителя.
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11k
Клёст 24 минуты назад
Я вообще за всë хорошее)
Но вот проявлю любознательность:
герой поста дважды, плюс-минус одинаково, воспроизвести свою композицию сможет?
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
Рэпер - это и так синоним говна, а уж глухонемой рэпер - так вообще не знаю что.
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8k
Invertor 44 минуты назад
А на хрена рэперу эти навороты в виде голоса и слуха? Им и мозги побоку.
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12k
Алексей Час назад
...а потом безногий бегун,безрукий армрестлер,слепой художник
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3729 постов (3639 в горячем)

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