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Певец Шарлот, который жёг паспорт РФ, сидя в СИЗО в социальных сетях заявил, что скоро вернётся на сцену

Певец Шарлот, который жёг паспорт РФ, сидя в СИЗО в социальных сетях заявил, что скоро вернётся на сцену

Автор:
25 июня 2024 19:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СИЗО обман   Социальные сети   Шарлот   интересное   сизо   тюрьма   фото   
1462
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На Шарлота возбуждены уголовные дела по пяти статьям.

Эдуард Шарлот, сидя в СИЗО, в своих социальных сетях написал, что скоро начнётся его тур по России. По словам исполнителя, тур начнётся уже 1 июля в Самаре. Кроме этого города он планирует посетить Тольятти, Саратов, Астрахань, Нижний Новгород и Казань.

«Тот, кем я ухожу — забудут. Тот, кем я вернусь — запомнят! <...> Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши», — загадочно написал музыкант в анонсе.

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Однако адвокат певца заявил, что эту запись могли опубликовать третьи лица, имеющие доступ к его аккаунту.

«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — сказал адвокат Шарлота Алексей Лапузин в беседе с RTVI.

Судя по всему, адвокат пытается защитить Шарлота, уверяя общественность и суд в том, что часть материалов, которые появлялись на странице певца, были опубликованы не им.

Отец певца заявил, что его сын находится в СИЗО и покидать это заведение не собирается. Baza отмечает, что Шарлот до сих пор находится под стражей. В декабре 2023 года суд взял певца под стражу. В мае этого года самарский суд продлил Шарлоту арест до 24 июля. Поэтому вряд ли тур состоится.

Напомним, что Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих, в повреждении документов и унижении достоинства человека. В сумме это до 6 лет на зоне. На все эти уголовные статьи Шарлот заработал своими провокационными роликами в социальных сетях. В надежде избежать наказания Шарлот уехал в Армению и там снимал видео. Он жёг паспорт, оскорблял верующих, высказывался против России и россиян. Однако, что-то пошло не так и певцу пришлось вернуться в Россию. В аэропорту его и задержали.

Как и принято в таких делах, Шарлот начал просить прощения и даже обратился к патриарху Кириллу. В письме помимо извинений Шарлот сообщил, что находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю. Ответа Шарлот так и не получил.

Камера в СИЗО менее интересна, чем камера смартфона. Теперь певцу остаётся лишь думать и анализировать: в каком месте жизненного пути свернул не туда.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: СИЗО обман   Социальные сети   Шарлот   интересное   сизо   тюрьма   фото   
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35  комментариев
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7k
B3avi5 2 часа назад
Я один кто никогда о таком певце не слышал?
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9k
Pravednik84 3 минуты назад
А мне его жаль. Отпустите его на все 3 стороны (домой не надо).
С ТолстЫм сработало, может и этот человеком станет?
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9k
Александр 3 минуты назад
Хочу услышать блатняк в его исполнении.
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11k
Сергей 19 минут назад
Этап и тур немного разные вещи.
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567
Arts Sitnikov Полчаса назад
НЕ ОДИН))) Хрен знает, сколько не знающих еще в комментах было
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9k
perekrestok 39 минут назад
Конечно будет у него тур! Чернорабочие везде нужны! Будет искать себе работу по всей России. Но кому он нахер будет нужен? Так что будет путешествовать пока копыта с голодухи не откинет. Если конечно свои голубые не подкормят за щеку.
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12k
Dmitry 39 минут назад
Надеюсь мне не придется узнать о его "талантах". Никогда не слышал его пения и не испытываю желания.
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16k
Александр Сучков 50 минут назад
че за педик?
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4k
NiThR0 53 минуты назад
А он или она певец?
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5k
Slv01 Час назад
а нахрена этот пост?
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1k
Тимур Час назад
Пока Шарлот не сжёг свой паспорт, даже не знал, что это такое. А сейчас он собирается вернуться на сцену, а он был на ней когда нибудь?
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545
_Vasiliy_ Час назад
Певец? На фото тёлка какая то...
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391
Dmitry N Час назад
Покемонка разошлась со своим шлаком!!!
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63k
Мойша Час назад
Посадить по его делам - пока светитшесть лет. Когда отсидит - лишить гражданства за сжигание российского паспорта, и депортировать.
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7k
Lexx Час назад
А чего это он со своими еврейским пейсами, обратился к патриарху Кириллу? Пусть со своим скулежом обращается к главному раввину России Берлу Лазару.
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19k
ron 2 часа назад
он не просто идиот - он полный дебил... если я правильно понял, после всего содеянного он САМ ВЕРНУЛСЯ?
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
как он заколебал шептун.
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Покемониха, неужели тебе приятно в этом дерьме копаться? И все это дерьмо на фишки выкладывать? Ну ладно Лепс, его хоть знают. Хотя и про него уже задолбала постить. Но этого ушлепка знать никто не знает, а ты дурища его раскручиваешь. Надо бы тебя тоже проверить.
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56k
Прораб 2 часа назад
Похер на этого камшота
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4k
Rom 2 часа назад
Певец? Певец, это что то другое. Это тут просто х-у-е-с-о-с-е-ц.
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16k
Владимир 2 часа назад
А че были те кому он был интересен до СВО? Я как то видел передачу с Антоном Беляевым, на ТНТ, LAB вроде. Там был как раз это писклявое ничто. Переключил через минуту. Голос пипец мерзкий.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5159 постов (4944 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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