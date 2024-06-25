Певец Шарлот, который жёг паспорт РФ, сидя в СИЗО в социальных сетях заявил, что скоро вернётся на сцену

Однако адвокат певца заявил, что эту запись могли опубликовать третьи лица, имеющие доступ к его аккаунту.

«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — сказал адвокат Шарлота Алексей Лапузин в беседе с RTVI.