Певец Шарлот, который жёг паспорт РФ, сидя в СИЗО в социальных сетях заявил, что скоро вернётся на сцену

На Шарлота возбуждены уголовные дела по пяти статьям.
Эдуард Шарлот, сидя в СИЗО, в своих социальных сетях написал, что скоро начнётся его тур по России. По словам исполнителя, тур начнётся уже 1 июля в Самаре. Кроме этого города он планирует посетить Тольятти, Саратов, Астрахань, Нижний Новгород и Казань.
«Тот, кем я ухожу — забудут. Тот, кем я вернусь — запомнят! <...> Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши», — загадочно написал музыкант в анонсе.
Однако адвокат певца заявил, что эту запись могли опубликовать третьи лица, имеющие доступ к его аккаунту.
«У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Полагаю, что эти сообщения размещаются на его странице в сети Instagram* иными лицами, которые имеют доступ к паролю от страницы и могут ее модерировать. Такие лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас», — сказал адвокат Шарлота Алексей Лапузин в беседе с RTVI.
Судя по всему, адвокат пытается защитить Шарлота, уверяя общественность и суд в том, что часть материалов, которые появлялись на странице певца, были опубликованы не им.
Отец певца заявил, что его сын находится в СИЗО и покидать это заведение не собирается. Baza отмечает, что Шарлот до сих пор находится под стражей. В декабре 2023 года суд взял певца под стражу. В мае этого года самарский суд продлил Шарлоту арест до 24 июля. Поэтому вряд ли тур состоится.
«Конечно, он должен понести наказание»: на вернувшегося в Россию певца Шарлота завели четвёртое уголовное дело
Напомним, что Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих, в повреждении документов и унижении достоинства человека. В сумме это до 6 лет на зоне. На все эти уголовные статьи Шарлот заработал своими провокационными роликами в социальных сетях. В надежде избежать наказания Шарлот уехал в Армению и там снимал видео. Он жёг паспорт, оскорблял верующих, высказывался против России и россиян. Однако, что-то пошло не так и певцу пришлось вернуться в Россию. В аэропорту его и задержали.
Как и принято в таких делах, Шарлот начал просить прощения и даже обратился к патриарху Кириллу. В письме помимо извинений Шарлот сообщил, что находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю. Ответа Шарлот так и не получил.
Камера в СИЗО менее интересна, чем камера смартфона. Теперь певцу остаётся лишь думать и анализировать: в каком месте жизненного пути свернул не туда.
Источник:
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С ТолстЫм сработало, может и этот человеком станет?