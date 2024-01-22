Марафон по Сахаре: поразительный случай выживания человека в пустыне

Если первые сутки в одиночку в Сахаре без ориентира ещё были своего рода романтическим приключением, то на вторые мужчине пришлось туго. Он страдал от обезвоживания. Пищей послужила кровь летучих мышей, которых он нашёл в святилище, свернул шеи и выпил досуха. Правда, оказал отдавшим свои жизни ради его существам последнее почтение: вынес обескровленные тушки и похоронил в песке.

Потом бегун вспомнил рассказы деда о Первой мировой: солдатам приходилось пить собственную мочу. Пришлось прибегнуть и к этому способу выжить.