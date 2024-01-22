Марафон по Сахаре: поразительный случай выживания человека в пустыне

Почти 10 дней он провёл в пустыне, питаясь кровью летучих мышей. Но выжил вопреки всему.
Мауро Проспери принял решение участвовать в шестидневном сверхмарафоне 1994 года – Песчаном марафоне в пустыне Сахара, который проводится с 1986 года.
Участники пробегают 250 километров в экстремальных условиях. Проспери был в числе реальных претендентов на победу, поскольку был в прошлом олимпийцем (пятиборье), в 1984 году он представлял Италию на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, работал в полиции, имел хорошую подготовку и отлично бегал.
Но на участке с небольшими дюнами началась песчаная буря. Мужчина потерялся среди завихрений песка и повернул в противоположную сторону. В результате Проспери оказался в каком-то заброшенном исламском святилище, где провёл ночь по соседству с мощами давно почившего отшельника.
Если первые сутки в одиночку в Сахаре без ориентира ещё были своего рода романтическим приключением, то на вторые мужчине пришлось туго. Он страдал от обезвоживания. Пищей послужила кровь летучих мышей, которых он нашёл в святилище, свернул шеи и выпил досуха. Правда, оказал отдавшим свои жизни ради его существам последнее почтение: вынес обескровленные тушки и похоронил в песке.
Потом бегун вспомнил рассказы деда о Первой мировой: солдатам приходилось пить собственную мочу. Пришлось прибегнуть и к этому способу выжить.
Итальянец всё ещё верил, что продолжает оставаться участником гонки. И даже надеялся на призовое место. Увидел в небе вертолёт, а потом самолёт и решил, что его ищут (на самом деле к поискам ещё не приступали, поскольку не знали, что участник так сильно отклонился от маршрута).
Перед спортсменом замаячила реальная картина смерти. Мауро понял, что в песках беспощадной пустыни максимум обнаружат его собственный скелет, так же как скелетики летучих мышей, продливших ему жизнь. Он очень переживал, что семья останется без положенной для родственников полицейского пенсии, если тело не найдут. И понял, что должен предпринять всё возможное, чтобы выжить.
Мауро пошёл. Шёл упрямо и делал всё, что мог, для выживания. Он вылавливал мышей и змей из тенистой поросли у подножия деревьев. Давил их в маленькой чашке, которую нашел в марабуте. Он ел больших муравьев, жевал листья и срезал задники со своих кроссовок, чтобы облегчить боль от язв на пятках. В оглушительной тишине пустыни иногда компанию ему составлял шум ветра.
В течение последующих шести дней Проспери шёл, внимательно осматриваясь вокруг. Не обошлось и без галлюцинаций:
Я жил со смертью, рука об руку, рядом с ней каждый день. Смерть стала моим другом. Она была рядом со мной, была со мной всегда, каждый день. Я стремился выжить – и смерть составляла мне компанию, позитивно, даже не негативно. Она давала мне силы, силы не сдаваться.
Подобно Робинзону Крузо, он убеждал себя видеть положительное в происходящем – возможность глубже познать пустыню.
Однажды он заметил вдалеке крохотные движущиеся предметы. Принял их за верблюдов, но при ближайшем рассмотрении они оказались козами. Которых пасла девушка.
Бегун достиг берберского поселения и понял, что родился заново. Мужчина пробыл в пустыне девять с половиной дней. Берберы попытались напоить его молоком, но Мауро стошнило. Слишком долго он обходился без еды и воды.
Проспери пешком добрался до Алжира, пройдя через заминированный приграничный район. К тому времени он весил всего 43 килограмма. Военная полиция доставила его с завязанными глазами на базу в Тиндуфе, а затем в госпиталь, где он провел неделю в реанимации. «Они думали, что я агент, – говорит он, – пока не нашли документы».
Когда он, наконец, вернулся в Рим и позировал перед фотографами, спортивный журналист, знавший Проспери как олимпийца, спросил его: «Так вы будете участвовать в марафоне?». На что получил однозначный ответ: «Я всегда заканчиваю свои забеги».
Проспери сдержал слово. Он восстанавливал силы в течение следующих двух лет и вернулся к участию в Marathon des Sables в 1997 году. Впоследствии он участвовал в забеге еще девять раз, а последний раз пробежал в 2017 году:
После того как я выжил, всё вокруг стало ещё сильнее – моя любовь к природе, любовь к спорту, желание творить, любовь к жизни.
Уволившись из полиции, он работал тренером по фехтованию и олимпийским координатором. Женился после развода во второй раз.
Сейчас Проспери 68 лет. Он уже дедушка, но это не мешает ему продолжать ставить перед собой сложные задачи, например, плавать на каяке вокруг побережья Сицилии, где он живёт. Он ждет подходящего момента, чтобы рассказать своим внукам о том, как он выжил среди не знающих пощады песков Сахары.
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