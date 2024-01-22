FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6180 постов • 1286 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Марафон по Сахаре: поразительный случай выживания человека в пустыне

Марафон по Сахаре: поразительный случай выживания человека в пустыне

Автор:
22 января 2024 12:43
Сообщество : Истории
Метки: Бег   Мауро Проспери   Сахара   выживание   гибель   история   марафон   подготовка   пустыня   случай   
788
11
1

Почти 10 дней он провёл в пустыне, питаясь кровью летучих мышей. Но выжил вопреки всему.

Мауро Проспери принял решение участвовать в шестидневном сверхмарафоне 1994 года – Песчаном марафоне в пустыне Сахара, который проводится с 1986 года.

Участники пробегают 250 километров в экстремальных условиях. Проспери был в числе реальных претендентов на победу, поскольку был в прошлом олимпийцем (пятиборье), в 1984 году он представлял Италию на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, работал в полиции, имел хорошую подготовку и отлично бегал.

Но на участке с небольшими дюнами началась песчаная буря. Мужчина потерялся среди завихрений песка и повернул в противоположную сторону. В результате Проспери оказался в каком-то заброшенном исламском святилище, где провёл ночь по соседству с мощами давно почившего отшельника.

Если первые сутки в одиночку в Сахаре без ориентира ещё были своего рода романтическим приключением, то на вторые мужчине пришлось туго. Он страдал от обезвоживания. Пищей послужила кровь летучих мышей, которых он нашёл в святилище, свернул шеи и выпил досуха. Правда, оказал отдавшим свои жизни ради его существам последнее почтение: вынес обескровленные тушки и похоронил в песке.

Потом бегун вспомнил рассказы деда о Первой мировой: солдатам приходилось пить собственную мочу. Пришлось прибегнуть и к этому способу выжить.

Итальянец всё ещё верил, что продолжает оставаться участником гонки. И даже надеялся на призовое место. Увидел в небе вертолёт, а потом самолёт и решил, что его ищут (на самом деле к поискам ещё не приступали, поскольку не знали, что участник так сильно отклонился от маршрута).

Перед спортсменом замаячила реальная картина смерти. Мауро понял, что в песках беспощадной пустыни максимум обнаружат его собственный скелет, так же как скелетики летучих мышей, продливших ему жизнь. Он очень переживал, что семья останется без положенной для родственников полицейского пенсии, если тело не найдут. И понял, что должен предпринять всё возможное, чтобы выжить.

Мауро пошёл. Шёл упрямо и делал всё, что мог, для выживания. Он вылавливал мышей и змей из тенистой поросли у подножия деревьев. Давил их в маленькой чашке, которую нашел в марабуте. Он ел больших муравьев, жевал листья и срезал задники со своих кроссовок, чтобы облегчить боль от язв на пятках. В оглушительной тишине пустыни иногда компанию ему составлял шум ветра.

В течение последующих шести дней Проспери шёл, внимательно осматриваясь вокруг. Не обошлось и без галлюцинаций:

Я жил со смертью, рука об руку, рядом с ней каждый день. Смерть стала моим другом. Она была рядом со мной, была со мной всегда, каждый день. Я стремился выжить – и смерть составляла мне компанию, позитивно, даже не негативно. Она давала мне силы, силы не сдаваться.

Подобно Робинзону Крузо, он убеждал себя видеть положительное в происходящем – возможность глубже познать пустыню.

Однажды он заметил вдалеке крохотные движущиеся предметы. Принял их за верблюдов, но при ближайшем рассмотрении они оказались козами. Которых пасла девушка.

Бегун достиг берберского поселения и понял, что родился заново. Мужчина пробыл в пустыне девять с половиной дней. Берберы попытались напоить его молоком, но Мауро стошнило. Слишком долго он обходился без еды и воды.

Проспери пешком добрался до Алжира, пройдя через заминированный приграничный район. К тому времени он весил всего 43 килограмма. Военная полиция доставила его с завязанными глазами на базу в Тиндуфе, а затем в госпиталь, где он провел неделю в реанимации. «Они думали, что я агент, – говорит он, – пока не нашли документы».

Когда он, наконец, вернулся в Рим и позировал перед фотографами, спортивный журналист, знавший Проспери как олимпийца, спросил его: «Так вы будете участвовать в марафоне?». На что получил однозначный ответ: «Я всегда заканчиваю свои забеги».

Проспери сдержал слово. Он восстанавливал силы в течение следующих двух лет и вернулся к участию в Marathon des Sables в 1997 году. Впоследствии он участвовал в забеге еще девять раз, а последний раз пробежал в 2017 году:

После того как я выжил, всё вокруг стало ещё сильнее – моя любовь к природе, любовь к спорту, желание творить, любовь к жизни.

Уволившись из полиции, он работал тренером по фехтованию и олимпийским координатором. Женился после развода во второй раз.

Сейчас Проспери 68 лет. Он уже дедушка, но это не мешает ему продолжать ставить перед собой сложные задачи, например, плавать на каяке вокруг побережья Сицилии, где он живёт. Он ждет подходящего момента, чтобы рассказать своим внукам о том, как он выжил среди не знающих пощады песков Сахары.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Бег   Мауро Проспери   Сахара   выживание   гибель   история   марафон   подготовка   пустыня   случай   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации штаб-квартиры в Германии
Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации...
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит...
Набирающие популярность в сообществах
15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети
15 самых сексуальных действующих спортсменок по мнению пользователей сети
Загородная жизнь
Загородная жизнь
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#интересно#собака#аварии#Спасение#автомобили#истории#крушение
#в мире#Прикол#Юмор#кот#Россия#сарказм#полиция#ДТП#кино#авто аварии
#животные#история#забавно#СССР#конфликт#США#машина#зима#Китай#автомир
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Мужчина разочаровался в девушках и взял в жёны чат-бота Мужчина разочаровался в девушках и взял в жёны чат-бота Подводный катер и три дня на дне Атлантики Подводный катер и три дня на дне Атлантики Снежный плен и испытание метелью для семьи Столпа Снежный плен и испытание метелью для семьи Столпа Что самое жуткое вы видели в море? Что самое жуткое вы видели в море? Собака-похитительница или коварная мать – кто был причастен к гибели малышки Азарии? Собака-похитительница или коварная мать – кто был причастен к гибели малышки Азарии?

На что жалуетесь?

Вернуться