История попытки похищения тела Авраама Линкольна

«Я призвал всех, кто находился внутри, сдаться», - писал капитан Патрик Д. Тиррелл, рассказывая об этом событии в 1905 году. «Ответа не последовало. Я позвал снова, затем прислушался. Не было слышно даже звука дыхания. Тогда я чиркнул спичкой. Инструменты, которыми пользовались упыри, были разбросаны по полу, а саркофаг разбит на куски так, что гроб можно было сдвинуть в длину к двери. Вандалы скрылись».

Двое членов банды были пойманы через десять дней и приговорены к году тюрьмы за осквернение могилы.