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История попытки похищения тела Авраама Линкольна

История попытки похищения тела Авраама Линкольна

Автор:
28 февраля 2024 12:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Авраам Линкольн   Президент   Секретная служба   жадность   история   могила   попытка   похищение   предотвращение   случай   
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Дружеские и партнёрские чувства – это прекрасно. Но иногда стремление выручить из переделки приятелей приобретает такие абсурдные формы, что достигает вершин или, точнее, глубин безумия.

7 ноября 1876 года американцы голосовали на выборах 19 президента США за Резерфорда Б. Хейса и Сэмюэля Тилдена. В ту ночь, пока чиновники сосредоточились на подсчёте голосов, а страна с нетерпением ожидала результатов, банда фальшивомонетчиков в Чикаго планировала похитить тело Авраама Линкольна. Всё ради того, чтобы помочь своему боссу, Бену Бойду, выйти из тюрьмы. Его только что поймали и приговорили к 10 годам заключения.

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Что примечательно, мошенники вполне могли бы преуспеть в своих чаяниях, если бы не люди из секретной службы, действовавшие по наводке. Не обошлось без пресловутого Cherchez la femme. Один из фальшивомонетчиков пытался произвести впечатление на понравившуюся даму в местном салуне. И по секрету сообщил женщине, что скоро разбогатеет, поскольку вместе с товарищами получит кругленькую сумму в размере в 200 000 долларов за ерундовое дельце.

Перебрав с выпивкой, парень продолжил хвастаться и в итоге разболтал весь план. Женщина сообщила об этом начальнику полиции. Когда новость дошла до секретной службы, о заговоре стало известно и старшему сыну Линкольна, Роберту. Вместо того чтобы предотвратить покушение, он захотел, чтобы банде позволили действовать и поймали с поличным. Именно перед тем, как жадные лапы расхитителей могил коснутся его покойного отца. Сказано – сделано: так они и поступили.

Агенты секретной службы, находящиеся в гробнице Линкольна, заметили вспышки света от фонарей грабителей могил.

Банде удалось тихо и незаметно извлечь гроб Линкольна из каменного склепа. Но когда мошенники собирались вынести тело, у одного из сотрудников секретной службы случайно разрядился пистолет. Это вызвало замешательство среди остальных, и в гробнице поднялся шум.

«Я призвал всех, кто находился внутри, сдаться», - писал капитан Патрик Д. Тиррелл, рассказывая об этом событии в 1905 году. «Ответа не последовало. Я позвал снова, затем прислушался. Не было слышно даже звука дыхания. Тогда я чиркнул спичкой. Инструменты, которыми пользовались упыри, были разбросаны по полу, а саркофаг разбит на куски так, что гроб можно было сдвинуть в длину к двери. Вандалы скрылись».

Двое членов банды были пойманы через десять дней и приговорены к году тюрьмы за осквернение могилы.

Тело Линкольна было спрятано в другом месте гробницы Национальной ассоциацией памятников Линкольну. Супругу президента Мэри Тодд Линкольн похоронили там же после её кончины в 1882 году. Ближе к 1890-м гробница начала разрушаться. И в 1901 году на кладбище Оук-Ридж в Спрингфилде началась её реконструкция. Роберт потребовал, чтобы останки его отца были помещены в склеп из стали и бетона, расположенный на глубине трёх метров под полом погребальной камеры. На случай, если бы другим творческим преступникам пришла идея попробовать повторить попытку похищения тела.

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Метки: Авраам Линкольн   Президент   Секретная служба   жадность   история   могила   попытка   похищение   предотвращение   случай   
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1  комментарий
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Клёст 2 часа назад
Дурак - вот непреодолимая сила!
От дураков в своих рядах не могут защититься даже организации призванные защищать.
Но бороться надо))
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