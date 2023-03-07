Одни посреди моря: трагическая случайность или спланированное исчезновение?

Они исчезли, оставшись в открытом море у Багамских островов без помощи и поддержки. Но так ли однозначна эта трагическая история супружеской пары?
Супруги Лонерган – 28-летняя Айлин и 33-летний Том увлекались дайвингом и решили побаловать себя соответствующим отдыхом. В составе группы из 26 человек ребята отправились в поездку на Багамские острова из австралийского города Порт-Дуглас. Поскольку они были уже довольно опытными дайверами (на счету более 150 погружений), то от помощи инструктора отказались.
Всё шло своим чередом – хорошая погода, активный отдых. Как вдруг через пару дней шкипер катера «Аутэр Эдж», на котором организовывалась поездка, обнаружил сумку с документами, принадлежащими чете Лонерган.
Связались с администрацией отеля, где они остановились. Но пары там не оказалось.
Тут кто-то из группы вспомнил, что на дне нашёлся пояс от гидрокостюма. Пропавших начали искать. Как так вышло, что после исчезновения двух человек катер спокойно вернулся обратно? Обычный человеческий фактор: дайверов инструкторы пересчитали по головам и банально ошиблись.
Стало понятно, что двоих просто оставили в открытом море и вернулись, даже не вспомнив об отсутствующих. Власти незамедлительно организовали масштабную поисковую операцию с участием лодок, вертолётов и даже самолётов. Но с момента пропажи прошло уже более двух суток. Каковы были шансы на благоприятный исход? Они стремились к нулю…
На пляже на расстоянии более 100 км от города нашли отдельные части костюмов с пометкой о принадлежности супругам. Отпечатков акульих зубов, к счастью, на них не было. Значит, надежда ещё оставалась. Но поиски оказались безрезультатными, и 14 февраля 1998 года операцию свернули.
Через полгода у берегов обнаружилась табличка, которую дайверы используют для общения под водой, датированная 26 января, следующего содержания:
Понедельник 26 января; 1998 8:00. Всем, кто может нам помочь: мы были оставлены у Рифа Эйдженткурт катером «Аутэр Эдж» 25 января 98 г. в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрём. Помогите!!
Возможно, что к моменту начала поисков люди были уже мертвы. Даже если их не настигли акулы, то уморило безжалостное тропическое солнце.
Но смущает отсутствие отпечатков акульих зубов на элементах экипировки. Плюс костюмы у пары были очень качественные, дорогие, долго поддерживающие температуру. В вещах обнаружились записи Тома, где мужчина упоминал о финансовых сложностях.
Или это был такой сложный способ инсценировать собственную смерть, чтобы исчезнуть с горизонта и начать новую жизнь? Но почему такой рискованный и сложный?
В отношении капитана Джеффри Нэрна выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве. Суд оправдал мужчину, но его профессиональная репутация в свете произошедшего оказалась запятнана настолько, что он больше не смог работать в этой сфере.
Члены команды отделались лёгким испугом и заплатили штрафы. Для предупреждения подобных случаев власти ужесточили правила, которые необходимо соблюдать при организации туристического бизнеса. Так, стала обязательной пофамильная перекличка, которую проводят и капитан, и инструктор.
В память об истории в 2004 году сняли фильм «Открытое море», изменив имена героев, но сохранив фактологическую точность событий.
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Пересматривать не хочется: тяжелый очень.
Я после того, как у меня ногу свело в воде, не то что ласты не надеваю, когда просто купаюсь - и то с доской.