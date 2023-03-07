Одни посреди моря: трагическая случайность или спланированное исчезновение?

Всё шло своим чередом – хорошая погода, активный отдых. Как вдруг через пару дней шкипер катера «Аутэр Эдж», на котором организовывалась поездка, обнаружил сумку с документами, принадлежащими чете Лонерган.

Связались с администрацией отеля, где они остановились. Но пары там не оказалось.

Тут кто-то из группы вспомнил, что на дне нашёлся пояс от гидрокостюма. Пропавших начали искать. Как так вышло, что после исчезновения двух человек катер спокойно вернулся обратно? Обычный человеческий фактор: дайверов инструкторы пересчитали по головам и банально ошиблись.