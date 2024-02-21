Пустынный ходок и история его чудесного спасения

По какой бы причине Рики ни очутился там, это не отменяет того факта, что парень действительно оказался в экстремальной ситуации. И это не просто красивое выражение, а факт. Он не знал, где находится, и у него не было с собой ничего полезного, поэтому Мегги просто пошёл. В течение следующих 70 дней он двигался по жаркой австралийской пустыне. Не зная, когда он достигнет безопасного места (если это вообще случится). С одной стороны, ситуация усугублялась тем, что была середина сезона дождей. В это время в Австралии жара переносится особенно тяжело из-за высокой влажности.

Но, с другой стороны, это повышало шансы на выживание, поскольку Рики встречал на пути множество луж и мог напиться. Однажды ему даже попалась большая плотина, где он остановился, чтобы восстановить силы. Днём здесь может быть жарко, температура достигает +40 °C. Но если бы путник оказался в пустыне в другое время года, то с большой вероятностью просто погиб бы от жажды.