Пустынный ходок и история его чудесного спасения

Эта история вполне могла бы начаться со слов: «31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Тогда её завязку хотя бы можно было как-то объяснить с позиции логики. Но у её героя на этом месте случился провал памяти. Либо он просто лукавил, рассказывая о причинах, которые в результате стали способом преодоления себя и испытания на прочность.
История Рики Мегги довольно странная, ведь до сих пор не установлено, как именно он оказался в такой ситуации. Парень выживал в течение 71 дня, путешествуя по австралийской глубинке без еды, снаряжения и даже элементарной обуви. Но причины того, почему он вообще оказался в такой ситуации, неоднократно менялись.
Рики Мегги – обычный австралиец, родился в 1971 году. В 2006 году он внезапно очнулся в пустыне – совершенно один, без запасов и даже без нормальной одежды.
В соответствии с первоначальной версией, он подобрал по дороге автостопщика-аборигена, который, видимо, подмешал ему наркотики, и он очнулся спустя несколько часов в глуши, где им пытались полакомиться динго, грызущие мужчине ноги.
По другой версии, он остановился, чтобы помочь трём мужчинам, у которых закончился бензин. Но на него напали, когда он вышел из машины, и сбили с ног. По его словам, нападавшие украли его грузовик и ботинки (внезапно), а затем бросили его в неглубокой могиле в пустыне. Хотя бандиты и оказались достаточно любезны, чтобы по непонятным причинам оставить ему в кармане чуть больше 12 долларов (оставить деньги – забрать ботинки – смысл?)
По какой бы причине Рики ни очутился там, это не отменяет того факта, что парень действительно оказался в экстремальной ситуации. И это не просто красивое выражение, а факт. Он не знал, где находится, и у него не было с собой ничего полезного, поэтому Мегги просто пошёл. В течение следующих 70 дней он двигался по жаркой австралийской пустыне. Не зная, когда он достигнет безопасного места (если это вообще случится). С одной стороны, ситуация усугублялась тем, что была середина сезона дождей. В это время в Австралии жара переносится особенно тяжело из-за высокой влажности.
Но, с другой стороны, это повышало шансы на выживание, поскольку Рики встречал на пути множество луж и мог напиться. Однажды ему даже попалась большая плотина, где он остановился, чтобы восстановить силы. Днём здесь может быть жарко, температура достигает +40 °C. Но если бы путник оказался в пустыне в другое время года, то с большой вероятностью просто погиб бы от жажды.
После спасения Мегги рассказал, что иногда ему попадались съедобные растения. Но в основном его пищей были муравьи и другие насекомые. А если ему попадались мелкие рептилии, то это был настоящий праздник живота. Лягушку он сушил до состояния хрустящей корочки и потом потихоньку глодал. Однажды голод даже вынудил его есть пиявок.
Во время странного вынужденного путешествия у австралийца образовался нарыв под одним из зубов. Опасаясь, что в таких условиях в него может попасть инфекция и привести к летальному исходу, мужчина выковырял больной зуб изо рта.
После 71 дня увлекательного квеста, заключавшегося в движении, поглощении жуков и питье из луж, бедолага, наконец, наткнулся на пастухов, которые организовали его доставку в ближайшую больницу. 5 апреля 2006 года Мегги прибыл в Королевский госпиталь Дарвина, оказавшись в одном из самых отдалённых регионов континента. Его первоначальный вес до инцидента составлял 230 фунтов (чуть больше 140 килограммов). Но когда он прибыл в больницу, то весил 105 фунтов (около 48 килограммов). То есть за два с лишним месяца он потерял более половины от общей массы тела.
Несмотря на сильное недоедание и солнечные ожоги, Рики умудрился не подцепить никаких опасных болячек и не нуждался в серьёзной медицинской помощи.
О своих приключениях австралиец написал книгу. Как ему удалось выжить в таких условиях? Возможно, в выражении «Бог любит дураков, детей и пьяниц» действительно есть какой-то практический смысл. Ведь Рики совершенно точно не был паинькой и уже попадал в поле зрения полиции за то, что баловался специфическими веществами. Или же дело было просто в исключительном везении, которое нужно рассматривать как однозначный намёк на необходимость пересмотреть и изменить свою жизнь.
Источник:
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