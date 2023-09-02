30 моряков и одна японка: печальная история одного выживания

В 1953 году на экраны вышел фильм «Сага об Анатахане», повествующий о злоключениях дюжины мужчин, попавших на остров, где проживала только одна супружеская пара. В основе фильма реальные и очень пугающие события, наглядно демонстрирующие, к чему могут привести соперничество и отсутствие выбора.
Анатахан – небольшой тихоокеанский островок, который относится к Марианским островам. Владельцы клочка суши неоднократно менялись, пока в результате эти 34 квадратных километра не оказались в собственности Японии.
Практичные азиаты обустроили здесь кокосовые плантации, присматривать за работой на которых отправили Кикуитиро Хигу. Чиновник сделал замом своего родственника Сёичи Хигу, который вместе с супругой жил на острове.
Когда началась Вторая мировая, рабочие покинули остров. Уехал и Хига, который переживал о судьбе сестры, жившей на соседнем острове. Он пообещал Казуко – своей жене, что скоро вернётся. Но так и не появился на Анатахане.
Спустя пару лет у молодой женщины и Кикуитиро случился роман. Что неудивительно, ведь они были единственными людьми на острове. Жизнь пары текла тихо и мирно, пока в 1944 году на Анатахане не появились люди.
Летом 1944 года 30 японских моряков и солдат, потерпевших крушение после бомбёжки, выбрались на берег и попытались наладить жизнь в изменившихся условиях.
Всё шло относительно спокойно. Мужчины выращивали овощи, добывали животных, даже баловали себя кокосовым вином. Через полгода перетащили остатки разбившегося американского бомбардировщика и использовали их для изготовления кухонной утвари, укрытий и одежды.
Война закончилась. Но новости в этот забытый богом уголок никто доставлять не спешил. А атмосфера начала накаляться. Что логично, ведь в окружении трёх десятков мужчин, страдающих от отсутствия женского внимания, была лишь Казуко.
Один из моряков стал оказывать женщине знаки внимания. Та не стала сопротивляться. И новый ухажёр Генсабуро Ёсино расправился с мужем женщины, застелил его.
Но вскоре и сам отправился в мир иной, поскольку одновременно женщина крутила роман ещё с одним из парней, который и прирезал наивного любовника.
Казуко заняла пост главы острова, принадлежавший её покойному мужу, и превратилась в объект пристального внимания моряков. И вожделения тоже, поскольку действительно являлась желанной, хотя и не блистала красотой.
Единственный офицер, капитан Исида, попытался предупредить дальнейший конфликт и защитить своих людей. И предложил главе острова выйти замуж за Риичиро Янагибаси. Парень был самым темпераментным и конфликтным, и таким способом офицер хотел исключить дальнейшие разборки между мужчинами.
Спустя несколько дней после импровизированной свадьбы новоиспечённый молодожён утонул при странных обстоятельствах. А Пчелиная королева, как прозвали японку невольные жители острова, стала объектом всеобщего вожделения. В общей сложности в борьбе за руку и сердце (а, точнее, тело) женщины погибло 11 человек. В 1950 году оставшиеся жители пришли к выводу, что с этим надо что-то делать. Поскольку из-за Казуко они постепенно перебьют друг друга.
Единственный разумный выход – ликвидировать саму королеву. Женщина случайно подслушала планы заговорщиков, сбежала на отдалённый конец острова и смогла подать радиосигнал американскому кораблю, который и забрал Казуко с Анатахана. По другой версии, спасителем стал японец, работавший на Штаты, который причалил к берегу на лодке и забрал с собой женщину.
Вернувшись в большой мир, затворница стала звездой. И долгое время ездила по стране, рассказывая свою удивительную историю.
Если бы такой концовки не было в реальности, то её определённо стоило бы выдумать. Ведь когда после своего турне знаменитость вернулась в свой дом на Окинаве, то встретила там… своего первого мужа Сёичи. Пара вновь воссоединилась. Некоторое время японка зарабатывала на своей популярности. Но постепенно интерес к ней угас, и к 70-м о ней все забыли.
Несмотря на дождь из листовок, которыми засыпали остров американские самолёты, японцы ещё целый год отказывались верить в завершение войны. Последним доводом стали письма от родственников, после которых моряки сдались и покинули остров. Сейчас Анатахан необитаем.
А к истории прошлых лет периодически продолжают возвращаться представители разных направлений искусства. Одни видят в Казуко чёрную вдову, которая осознавала свою безнаказанность и с лёгкостью манипулировала человеческими жизнями, а другие – несчастную жертву и заложницу ситуации, которая просто пыталась выжить. Как было на самом деле – уже не узнать за давностью лет.
Источник:
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Хотя учитывая 30 мужиков и одну женщину, которая не давала всем подряд (очень странно, что они там не договорились просто пускать её по кругу или составить календарь пользования женщиной чтоб каждый мог "спустить пар".. Учитывая отношения японцев к женщинам в те года), там наверняка из сбитого самолёта, не кухонную утварь сделали, а бар "Голубая устрица" на живописном берегу построили.
Хотя мне кажется, что и баба в мемуарах наплела, что она там была главной "королевой-решалой", и всех остальных попросили ради приличия помолчать или подтвердить официальную версию, ибо репутация нации под угрозой. Скорее всего, после первых нескольких смертей, мужики тупо договорились драть её по очереди или сообща в хвост и гриву, и никто не ушёл обиженным. Очень уж слабо верится, чтоб 30 взрослых японцев тех лет, покорно слушались какую-то там женщину (ну реально в Японии тогда, баба по правам чуть выше собаки ж была), и покорно смотрели кому она отдаст предпочтение. Так что я ставлю на нехилый такой островной гэнг-бэнг, и историю которую министерство культуры послевоенной Японии придумало на заседании и разрешило огласить в СМИ и иных печатных изданиях.
-"сбежала на отдалённый конец острова и смогла подать радиосигнал"-
-то есть изначально она могла это сделать?
Так это наглядная демонстрация того, к чему может привести ох"евшая шлюха и "яжеженщина".
Человек 6 в день, суббота-воскресенье выходные)))
ну как то так было .
не благодари