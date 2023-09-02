30 моряков и одна японка: печальная история одного выживания

Спустя пару лет у молодой женщины и Кикуитиро случился роман. Что неудивительно, ведь они были единственными людьми на острове. Жизнь пары текла тихо и мирно, пока в 1944 году на Анатахане не появились люди.

Летом 1944 года 30 японских моряков и солдат, потерпевших крушение после бомбёжки, выбрались на берег и попытались наладить жизнь в изменившихся условиях.

Всё шло относительно спокойно. Мужчины выращивали овощи, добывали животных, даже баловали себя кокосовым вином. Через полгода перетащили остатки разбившегося американского бомбардировщика и использовали их для изготовления кухонной утвари, укрытий и одежды.