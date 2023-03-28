Странная история венесуэльской семьи

Семейство было набожным и посчитало, что нагрянул конец света. Мужчины и женщины упали на колени и стали молиться. Но возносить молитвы высшим силам не вышло: все почувствовали себя плохо, началась рвота, а на коже стали разрастаться язвы и появляться ожоги.

Примерно через неделю на телах несчастных стали открываться крупные язвы. Затем выпали волосы. По описаниям создавалось ощущение, что семья попала в эпицентр взрыва атомной бомбы. Но до изобретения этого устройства оставались ещё десятилетия.

Что примечательно, соседи-очевидцы только слышали шум. Света никто не заметил, что значит, что действие луча было направленным. Именно на один дом. Точнее, утлую лачужку.