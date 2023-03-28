Странная история венесуэльской семьи

По горячим следам в этой странной истории не смогли разобраться. А уж за давностью лет теперь это сделать тем более трудно.
Но всё же любители паранормальных явлений продолжают пытаться разобраться в том, что случилось обычным осенним днём 1886 года недалеко от большого венесуэльского города Маракайбо.
Отчёт о событиях опубликовали представители американского консульства в стране в декабре того же года. Поселение накрыла вспышка яркого света, который сопровождалась монотонным гулом непонятной природы. Неясное явление нанесло вред здоровью большого числа людей.
Но больше всего пострадала одна семья, попавшая в эпицентр. Все 9 человек получили ожоги и оказались облучены. По рассказам пострадавших, их разбудил ночью громкий гул, после чего всё затопил яркий ослепительный свет.
Семейство было набожным и посчитало, что нагрянул конец света. Мужчины и женщины упали на колени и стали молиться. Но возносить молитвы высшим силам не вышло: все почувствовали себя плохо, началась рвота, а на коже стали разрастаться язвы и появляться ожоги.
Примерно через неделю на телах несчастных стали открываться крупные язвы. Затем выпали волосы. По описаниям создавалось ощущение, что семья попала в эпицентр взрыва атомной бомбы. Но до изобретения этого устройства оставались ещё десятилетия.
Что примечательно, соседи-очевидцы только слышали шум. Света никто не заметил, что значит, что действие луча было направленным. Именно на один дом. Точнее, утлую лачужку.
Дом остался невредим. Деревья, окружавшие строение, через некоторое время погибли. Конечно, всё очень похоже на ядерный удар. Но ведь на дворе стоял ещё только 1886 год. И пострадали бы многие, а не одна единственная семья. Возможно строение оказалось в зоне направленного действия НЛО. Но точного объяснения никто так и нашёл.
Как считаете, что это могло быть?
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