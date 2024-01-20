Хитрость в HR: рекламное агентство придумало, как избавиться от надоевших сотрудников

В штате у агентства было 20 человек, и все они так надоели начальнику, что он решил обновить состав, но если просто всех уволить, то надо платить пособия. А денег ой как жалко, вот и придумал начальник план, надежный как швейцарские часы. И надо отдать должное, план сработал практически безупречно, если бы сами сотрудники не начали в соцсетях жаловаться.

Компания находилась в оживленной части города, буквально в шаговой доступности от всего, но внезапно сотрудникам объявили, что офис срочно переезжает. Да не просто в другую часть города, а в сельскую горную местность.