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Хитрость в HR: рекламное агентство придумало, как избавиться от надоевших сотрудников

Хитрость в HR: рекламное агентство придумало, как избавиться от надоевших сотрудников

Автор:
20 января 2024 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   горы   дорога   офис   работа   рекламное агенство   увольнение   
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Директор рекламного агентства из Китая разработал грандиозный план, как избавиться от сотрудников и не выплачивать им пособия.

В штате у агентства было 20 человек, и все они так надоели начальнику, что он решил обновить состав, но если просто всех уволить, то надо платить пособия. А денег ой как жалко, вот и придумал начальник план, надежный как швейцарские часы. И надо отдать должное, план сработал практически безупречно, если бы сами сотрудники не начали в соцсетях жаловаться.


Компания находилась в оживленной части города, буквально в шаговой доступности от всего, но внезапно сотрудникам объявили, что офис срочно переезжает. Да не просто в другую часть города, а в сельскую горную местность.


Один из бывших сотрудников по фамилии Чанг рассказал, что добраться до работы стало настоящим испытанием - двухчасовая поездка в одну сторону и бонусом пешие прогулки.


"Моим коллегам, у которых не было своих автомобилей, приходилось воспользоваться автобусом, который ходил каждые три часа, а затем пройти еще три километра по горным тропам, чтобы добраться до офиса", - отметил он.


Кроме того, компания не предоставила им никаких транспортных средств. Г-н Чанг также упомянул, что стоимость такси от ближайшей станции метро составляла 50-60 юаней (примерно 620-740 рублей), но компания отказалась возмещать или субсидировать эту сумму.

Новое рабочее место до кучи было лишено базовых удобств, что вынуждало сотрудников ездить в ближайшую деревню для использования общественного туалета. Ну и бонусом в темное время суток в этом районе было просто опасно из-за бродячих собак.

Несмотря на жалобы сотрудников, руководство отказалось что-либо предпринимать в сложившейся ситуации. Народ не выдержал и 14 из 20 сотрудников, включая Чанга, уволиться. Однако позднее они обнаружили, что компания вернулась в центр города и начала активно нанимать новых сотрудников.

Вот это больше всего и взбесило бывших сотрудников и они обвинили начальника в мошенничестве с целью не платить пособия.


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Метки: Китай   горы   дорога   офис   работа   рекламное агенство   увольнение   
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4  комментария
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5k
Slv01 17 минут назад
а какое мошенничество... он просто проверил, готовы ли его сотрудники терпеть тяготы и лишения вместе с компанией. Это как сейчас релоканты скулят, что их обманули и в европах не дали что им обещали, а мы тут живем нормально:)
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14k
ron Минуту назад
А что нарушил владелец компании? Разве он не имеет права перенести офис? Ну с туалетом, возможно, переборщил, но не в кусты же он ходили... А потом дела наладились, и он вернулся. В общем, трудно его официально в чем-то обвинить.
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42k
Франц Лефорт 49 минут назад
И чем все зокончилось?
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