Делайте вид, что работаете: послепраздничная подборка мемов

Желания, которые сбылись

И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных

Юмористический пост о работе, который почему-то кажется очень жизненным

Завтра опять на работу? Собрали убойные наблюдения и переписки тех, кто не родился богатым

Классический день сисадмина: слабоумие, отвага и гусь

Когда дожил до вечера пятницы: жизненные мысли о работе, которые вы оцените