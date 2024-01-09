Делайте вид, что работаете: послепраздничная подборка мемов

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Всем, кто смог перебороть себя, добрался до работы и даже кое-как работает, посвящаем этот пост.
14. Когда в первый рабочий день после праздников наблюдаешь за работой коллег
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