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Делайте вид, что работаете: послепраздничная подборка мемов

Делайте вид, что работаете: послепраздничная подборка мемов

Автор:
09 января 2024 15:55
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Рабочая неделя   Юмор   Январь   мандарины   офис   праздники   работа   работники   страдания   
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Всем, кто смог перебороть себя, добрался до работы и даже кое-как работает, посвящаем этот пост.





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Метки: Мемы   Рабочая неделя   Юмор   Январь   мандарины   офис   праздники   работа   работники   страдания   
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4  комментария
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Bayker Час назад
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Евгений Хр 38 минут назад
Офигеть вы нежные! У меня сегодня был 5-й рабочий день в новом году. И не ною, хвост пистолетом.
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