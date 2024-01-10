В Китае отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер

Продуманный папаша всю свою жизнь жаловался на бедность и упадок в бизнесе, поэтому его сын мечтал поскорее закончить учёбу, чтобы начать помогать родителю.
Говорят, что дети миллионеров бесятся с жиру, потому что им "нечего больше хотеть". Отпрыск китайца явно рос в другой обстановке. Всю свою жизнь он слышал от отца об убыточном бизнесе. Семья жила в скромном домике за городом, и сын старательно учился, чтобы после начать помогать родителям.
Закончив университет, он начал поиски работы. Тогда отец предложил парню поработать на него. Юноша колебался, ведь бизнес не был успешным, а у него было слишком мало опыта, чтобы изменить дело к лучшему.Тогда папаша признался, что дела обстоят не совсем так, как он говорил.
Выяснилось, что он владеет вполне доходным бизнесом, прикупил для офиса большое здание и превратил его в особняк с лифтом и огромным аквариумом стоимостью 50 000 юаней.
Кроме того, у отца 8 автомобилей и, похоже, это еще не все чудеса, о которых продуманный родитель рассказал своему сыну.
Узнав о таком положении дел, юноша, разумеется, сразу согласился и принял предложение отца. Сейчас он работает в его компании, правда, папа старается придерживаться прежней линии экономии. В частности, зарплата у сына довольно скромна (около 6 тысяч юаней - 76 тысяч рублей),, а еще он ездит на скутере, а не на одном из роскошных авто отца.
Об этой удивительной истории житель Китая рассказал в социальной сети Doyuin (китайская версия TikTok) и, теперь тинейджеры Поднебесной с надежной смотрят на своих родителей: а вдруг и они являются тайными миллионерами, которые через несколько лет признаются в своём богатстве.
Источник:
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