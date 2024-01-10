В Китае отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер

Закончив университет, он начал поиски работы. Тогда отец предложил парню поработать на него. Юноша колебался, ведь бизнес не был успешным, а у него было слишком мало опыта, чтобы изменить дело к лучшему.Тогда папаша признался, что дела обстоят не совсем так, как он говорил.

Выяснилось, что он владеет вполне доходным бизнесом, прикупил для офиса большое здание и превратил его в особняк с лифтом и огромным аквариумом стоимостью 50 000 юаней.