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В Китае отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер

В Китае отец 20 лет скрывал от сына, что он миллионер

Автор:
10 января 2024 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   Миллионер   бюджет семьи   воспитание   дети   работа   родители   финансы   
1829
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Продуманный папаша всю свою жизнь жаловался на бедность и упадок в бизнесе, поэтому его сын мечтал поскорее закончить учёбу, чтобы начать помогать родителю.

Говорят, что дети миллионеров бесятся с жиру, потому что им "нечего больше хотеть". Отпрыск китайца явно рос в другой обстановке. Всю свою жизнь он слышал от отца об убыточном бизнесе. Семья жила в скромном домике за городом, и сын старательно учился, чтобы после начать помогать родителям.


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Закончив университет, он начал поиски работы. Тогда отец предложил парню поработать на него. Юноша колебался, ведь бизнес не был успешным, а у него было слишком мало опыта, чтобы изменить дело к лучшему.Тогда папаша признался, что дела обстоят не совсем так, как он говорил.


Выяснилось, что он владеет вполне доходным бизнесом, прикупил для офиса большое здание и превратил его в особняк с лифтом и огромным аквариумом стоимостью 50 000 юаней.


Кроме того, у отца 8 автомобилей и, похоже, это еще не все чудеса, о которых продуманный родитель рассказал своему сыну.


Узнав о таком положении дел, юноша, разумеется, сразу согласился и принял предложение отца. Сейчас он работает в его компании, правда, папа старается придерживаться прежней линии экономии. В частности, зарплата у сына довольно скромна (около 6 тысяч юаней - 76 тысяч рублей),, а еще он ездит на скутере, а не на одном из роскошных авто отца.


Об этой удивительной истории житель Китая рассказал в социальной сети Doyuin (китайская версия TikTok) и, теперь тинейджеры Поднебесной с надежной смотрят на своих родителей: а вдруг и они являются тайными миллионерами, которые через несколько лет признаются в своём богатстве.

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Метки: Китай   Миллионер   бюджет семьи   воспитание   дети   работа   родители   финансы   
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12  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Быть подпольным миллионером непросто. По себе знаю.
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4k
poбт 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
Андрей Иванов 47 минут назад
"Миллионы Брюстера", часть вторая
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6k
Alex 55 минут назад
Вот хитрая жопа
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Pravednik84 Час назад
Есть немалый шанс, что сын человеком вырастет и бизнес не просрёт.
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Голос Вселенной Час назад
Классно! Зато из сына человека вырастил.... Честь и уважуха!
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29k
AzuveR Час назад
Деньги любят тишину. Папаня ,всё правильно сделал.
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