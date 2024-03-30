В Китае придумали, как бороться с любителями отсутствовать на рабочем месте

Система контроля работает с использованием ИИ-технологий и определяет, находится ли работник на своем месте. Как только место остается пустым, оно отмечается красным и появляется надпись «время отсутствия на рабочем месте» (剩余离岗时间) с посекундным отсчетом.

Такие «прогулы» могут привести к вычетам из зарплаты или необходимости задержаться, так что лучше не увлекаться.