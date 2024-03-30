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В Китае придумали, как бороться с любителями отсутствовать на рабочем месте

В Китае придумали, как бороться с любителями отсутствовать на рабочем месте

Автор:
30 марта 2024 11:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   камеры   офис   работа   рабочее время   сотрудники   
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Как часто вы сталкиваетесь с тем, что на работе есть сотрудники Шредингера? Вроде есть человек, его даже видели, а вот на рабочем месте его нет.

Вот и решил один китайский работодатель не просто установить камеры по всему офису, но и фиксировать с помощью программы время, когда его подчиненные бесцельно шлындают по комнате и не трудятся на благо компании.


Система контроля работает с использованием ИИ-технологий и определяет, находится ли работник на своем месте. Как только место остается пустым, оно отмечается красным и появляется надпись «время отсутствия на рабочем месте» (剩余离岗时间) с посекундным отсчетом.


Такие «прогулы» могут привести к вычетам из зарплаты или необходимости задержаться, так что лучше не увлекаться.


Ну а в сети в основном обсуждают, что парню явно нравится его стройная соседка, раз он так внимательно смотрел на ее ноги.


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Метки: Китай   камеры   офис   работа   рабочее время   сотрудники   
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