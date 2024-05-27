"Буду стримить, пока хватит сил": стример продержался на реальной работе всего две недели, после чего уволился

"Работать 37 часов в неделю НАМНОГО сложнее, чем стримить", - заявил он после своего эксперимента.
Стример Dafran решил полностью изменить свою жизнь, покончив с онлайн-блогингом. Он нашёл реальную работу, не связанную с сидением за компьютером. 30-летний датский стример опубликовал фото с места новой работы. Сначала парня взяли курьером в строительную компанию, он приносил рабочим еду и параллельно готовился к получению сертификата на управление погрузчиком.
Судя по фото, Дафран был полон энтузиазма, однако лишь на этом далеко не уедешь. Блогера хватило на две недели, спустя которые он опубликовал новый снимок. В подписи под ним датчанин признался, что работать по 37 часов в неделю гораздо сложнее, чем заниматься стримингом.
Кстати, это не первая попытка Дафрана заняться реальным делом. В 2020 году он захотел изучать фермерское дело и даже устроился на одну из ферм, чтобы, так сказать, получить неоценимый опыт, который из книжек не приобретёшь. Через время Дафран купил ферму, но его карьера на сельскохозяйственном поприще как-то не задалась.
За свою киберспортивную карьеру, как пишут СМИ, Dafran заработал чуть больше 5 тысяч долларов. Средний онлайн стримера на Твиче составляет 2,4 тысячи зрителей.
Источник:
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Чудеса, да и только.
Они и на работу время от времени выгоняют))