"Буду стримить, пока хватит сил": стример продержался на реальной работе всего две недели, после чего уволился

Кстати, это не первая попытка Дафрана заняться реальным делом. В 2020 году он захотел изучать фермерское дело и даже устроился на одну из ферм, чтобы, так сказать, получить неоценимый опыт, который из книжек не приобретёшь. Через время Дафран купил ферму, но его карьера на сельскохозяйственном поприще как-то не задалась.