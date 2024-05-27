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"Буду стримить, пока хватит сил": стример продержался на реальной работе всего две недели, после чего уволился

"Буду стримить, пока хватит сил": стример продержался на реальной работе всего две недели, после чего уволился

Автор:
27 мая 2024 16:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dafran   Стример   онлайн-блогинг   работа   реальная работа   увольнение   эксперимент   
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"Работать 37 часов в неделю НАМНОГО сложнее, чем стримить", - заявил он после своего эксперимента.

Стример Dafran решил полностью изменить свою жизнь, покончив с онлайн-блогингом. Он нашёл реальную работу, не связанную с сидением за компьютером. 30-летний датский стример опубликовал фото с места новой работы. Сначала парня взяли курьером в строительную компанию, он приносил рабочим еду и параллельно готовился к получению сертификата на управление погрузчиком.


Судя по фото, Дафран был полон энтузиазма, однако лишь на этом далеко не уедешь. Блогера хватило на две недели, спустя которые он опубликовал новый снимок. В подписи под ним датчанин признался, что работать по 37 часов в неделю гораздо сложнее, чем заниматься стримингом.


Кстати, это не первая попытка Дафрана заняться реальным делом. В 2020 году он захотел изучать фермерское дело и даже устроился на одну из ферм, чтобы, так сказать, получить неоценимый опыт, который из книжек не приобретёшь. Через время Дафран купил ферму, но его карьера на сельскохозяйственном поприще как-то не задалась.


За свою киберспортивную карьеру, как пишут СМИ,  Dafran заработал чуть больше 5 тысяч долларов. Средний онлайн стримера на Твиче составляет 2,4 тысячи зрителей.

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Метки: Dafran   Стример   онлайн-блогинг   работа   реальная работа   увольнение   эксперимент   
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13k
Том Сойер Час назад
Стример - .............
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394k
Алексей 23 минуты назад
37 часов!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕГО В НЕДЕЛЮ?????????? и это чмо еще жалуется???
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
чудеса современной цивилизации: грузчики донатят любимым стримерам
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12k
Алексей 43 минуты назад
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24
MSky Час назад
Интересно а на какие деньги он живет, на пособие от государства.
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31k
Serg2001 Час назад
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4k
Rom Час назад
Стримить (и слова то такого нет на самом деле )слово какое то... созвучно серить. Серить пусть идет.
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192
Corkscrew Час назад
Стример = бездельник, так же как и блогер, и т.п.
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60k
zloykoyot Час назад
Короче банальный криворукий 3,14здобол.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2136 постов (2123 в горячем)

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